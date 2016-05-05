MetaQuotes-ID im MetaTrader Mobil-Terminal

Auf Android und iOS basierende Geräte bieten uns viele verschiedene Features, die vielen von uns weitgehend unbekannt sind. Eines davon stellen die sogenannten Push Notifications dar, die dazu genutzt werden können, private Nachrichten zu empfangen - und zwar unabhängig von unserer Telefonnummer beziehungsweise unserem Mobilfunkbetreiber. MetaTrader Mobil-Terminal kann bereits heute schon derartige Nachrichten direkt seitens Ihres Trading Roboters empfangen. Sie müssen lediglich die MetaQuotes-ID Ihres Geräts kennen. Zum heutigen Zeitpunkt haben bereits mehr als 9 000 000 Mobil-Terminals eine derartige ID erhalten.

Die Welt um uns herum ist ständigen Änderungen unterworfen. Obgleich sich heute lediglich eine geringe Anzahl von Menschen an den Funkruf erinnert, handelte es sich dabei früher um eine sehr beliebte Methode zur Nachrichtenübermittlung. GSM-Telefone brachten uns die Möglichkeit, SMS an ein beliebiges Mobilfunknetzwerk zu senden, wodurch das mehr und mehr Paging überflüssig wurde.



Können wir uns tatsächlich noch mehr wünschen? Ja, das können wir. Mithilfe von Push Notifications - dem neuen Service für moderne Smartphones - können wir unsere Möglichkeiten sogar noch vergrößern.





Worum genau handelt es sich bei MetaQuotes ID?

Push-Technologie wird weithin von auf iOS und Android basierten Mobilgeräten genutzt und ermöglicht es dessen Nutzern, sofortige Benachrichtigungen von verschiedenen Anbietern zentral zu empfangen. Push notifications sind für ihre sofortige Versendung bekannt. Im Übrigen ist es nicht nötig, Drittanbieterprogramme zu starten beziehungsweise im Hintergrund laufen zu lassen. Ferner gilt, dass Nachrichten, die mittels Push-Technologie versendet werden, weder verloren gehen können noch eines besonderen Mobilfunkbetreibers bedürfen. Es bedarf lediglich eines geeigneten Geräts sowie eines Internetzugangs. Bei MetaQuotes ID handelt es sich um ein einzigartiges Benutzer-ID-Feature zum Empfangen von Push Notifications bzgl. Apps und Diensten für mobile Geräte seitens MetaQuotes Software Corp. Die MetaQuotes-ID wird einem Benutzer zugesandt, sobald dieser die entsprechende Version für sein mobiles Endgerät herunterlädt: MetaTrader 4 für iPhone MetaTrader 5 für iPhone MetaTrader 4 für Android

MetaTrader 5 für Android Außerdem erhält jeder Benutzer noch eine separate ID, für den Fall das erstere infolge des gleichzeitigen Eingangs vieler Nachrichten auf einmal verloren gegangen sein sollte. Sie finden Ihre MetaQuotes-ID unter „Nachrichten“, sobald sie die App installiert haben. Der Screenshot auf der linken Seite zeigt eine entsprechende ID in MetaTrader 5 für iPhone. Im Vergleich zu unzuverlässigen SMS-Benachrichtigungen sind sie also nicht an eine spezifische Telefonnummer gebunden. Außerdem sind die Nachrichten stets kostenlos. Der Anzahl an zu empfangenden Nachrichten sind dabei keine Grenzen gesetzt. Sie müssen lediglich darauf achten, dass Ihr Tarifplan einen Internetanschluss mit einschließt.

Vor dem Auftreten von Push Notifications konnten Trader ihre Mobiltelefone benutzen, um Nachrichten betreffend des Status ihrer Trading-Konten, Trading-Signale und anderer wichtige Dinge zu empfangen. Um dies zu tun, wurde für gewöhnlich eine E-Mail an eine spezifische Adresse gesendet, von der wiederum eine geeignete Nachricht via SMS-Gateway (kostenpflichtig) an ein Gerät geschickt wurde. Gleichwohl bieten nicht alle Mobilfunkbetreiber solch einen Service an. Hinzu kommt, dass dieses System verschiedene Nachteile aufweist. Mithilfe von Push Notifications können Sie via mobilen, MetaTrader-gestützten Terminals nicht nur von überall aus problemlos traden. Es handelt sich ferner um eine komfortable Methode, um mit ihrem Kundenterminal wichtige Nachrichten betreffend die Trading-Signale und den Konto-Status zu empfangen. Durch die Integration neuer MQL5.community-Service-Technologien ist MetaQuotes Software Corp. sogar noch einen Schritt weiter gegangen.



Wie funktioniert‘s?

Die Nachrichten, die Sie über den MetaQuotes ID-Service erhalten, können in zwei Kategorien eingeordnet werden: Benachrichtigungen von Desktop-Kundenterminals oder von MQL5.community-Services.

Um sich für Kundenterminalbenachrichtigungen zu registrieren, müssen Sie lediglich ihre MetaQuotes-ID in den Terminaleinstellungen eingeben. Um Push Notifications von MQL5.community zu erhalten, müssen Sie wiederum Ihre MetaQuotes-ID in Ihrem Profil spezifizieren. In beiden Fällen werden Nachrichten an ein Mobilgerät mit einer spezifischen MetaQuotes-ID via eines speziellen Servers versendet, sobald sich ein bestimmtes Event ereignet. Diese Meldungen treffen ohne Verzögerung umgehend ein.

Nachrichten via Kundenterminal übermitteln

Der größte Vorteil von Push Notifications stellt die Befähigung dar, schneller als jemals zuvor auf die Ereignisse einer Handelsplattform reagieren zu können. Geben Sie im Einstellungsmenü Ihre MetaQuotes-ID ein und aktivieren Sie Push Notifications, um diese mittels Ihres Mobilgeräts zu empfangen.





Versendung via MQL5 und MQL4



Einem Handelsroboter eine geeignete Funktionalität hinzuzufügen, stellt sicherlich das interessanteste Feature der Nachrichtenversendung dar. Die SendNotification()-Funktion steht Ihnen per MQL4 und MQL5 zur Verfügung. Diese Funktion ist kinderleicht zu bedienen:



#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs; input string message= "Enter message text" ; void OnStart () { res= SendNotification (message); if (!res) { Print ( "Message sending failed" ); } else { Print ( "Message sent" ); } }

Dieses MQL5-Probescript sendet eine Nachricht in Richtung eines Mobilgeräts aus, dessen Terminaleinstellungen eine MetaQuotes-ID enthalten. Der einzige Parameter einer SendNotification()-Funktion ist ein Nachrichtentext, der 255 Zeichen nicht überschreiten sollte.

Mit dieser Funktion werden Sie jederzeit mit Ihrem Trading-Konto als auch Ihrem Expert Advisor kommunizieren können. Zukunftsorientierte Entwickler bedienen sich dieser Funktion schon heute, indem Sie ihren Markt-Produkten eine zusätzliche Funktionalität verleihen.





Mithilfe von Alarmsignalen senden

Sie müssen kein technisches Verständnis hinsichtlich MQL4 oder MQL5 mitbringen, um mit Push Notifications zu arbeiten. Die Versendung von Nachrichten kann via „Alarmsignal“-Funktion von MetaTrader 4 und MetaTrader 5 konfiguriert werden:





Wählen Sie „Benachrichtigungen“ unter „Aktionen“ aus und spezifizieren Sie den Text, den Sie im Falle eines Events, das Sie in „Quelle“ definieren, erhalten möchten.

Dieses Feature befähigt Sie, nie wieder auch nur ein wichtiges Ereignis zu verpassen.



Einbindung von MQL5.Community-Services

MetaTrader 5 ist in QL5.community fest integriert und macht es Tradern möglich, direkt auf solch einzigartige Serviceleistungen wie die Code-Datenbank, das Artikel-Archiv und den Markt, das MQL5-Cloud-Netzwerk, das MQL5-Quelltextarchiv und noch viele mehr zuzugreifen. Das Arbeiten mit MetaTrader 5 ist daher eng mit den Aktivitäten von MQL5.community verbunden.





Neuigkeiten in der Community



Was haben Push-Benachrichtigungen damit zu tun? Das ist eine einfache Möglichkeit, mit Ihrem MQL5.community-Account zu arbeiten. Geben Sie Ihre MetaQuotes-ID im Profil an und Sie werden Benachrichtigungen über folgende wichtige Ereignisse erhalten:



Persönliche Nachrichten, Text der Nachrichten eingeschlossen

Nachrichten zwischen Kunde und Entwickler im Freelandce Service

Statusänderung Ihrer Publikationen in Code Base, Artikeln, Market und Signalen

Kommentare vom Moderator zu Ihren Publukationen in Code Base, Artikeln, Market und Signalen

Benachrichtigungen über Virtuellen Server

Kommentare zu Themen im Forum und Beiträgen in Blogs



Ankündigungen neuer Publikationen in Code Base und Artikeln

Nachrichten über neue Aufträge im Freelance Service

Benachrichtigungen über die Registrierung als Verkäufer im Market

Öffnen Sie Ihr Profil und geben Sie Ihre MetaQuotes-ID an:





Anschließend können Sie auswählen, Benachrichtigungen über welche Ereignisse Sie erhalten möchten:





Sicherheit Ihres MQL5-Accounts

Für einen zusätzlichen Schutz Ihres Accounts können Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, für welche wiederum Push-Benachrichtigungen und MetaQuotes-ID verwendet werden. Wenn Sie die Webseite über eine unbekannte IP-Adresse besuchen, müssen Sie neben Ihrem Benutzernamen und Passwort einen einmaligen Code eingeben, welcher an Ihr mobiles Gerät nach der MetaQuotes-ID gesendet wird. Die Option "Nur von erlaubten statischen IP-Adressen anmelden" kann in Profil — Einstellungen — Sicherheit aktiviert werden:





Wenn Sie eine statische IP-Adresse verwenden, bitte tragen Sie sie in die Liste ein. Wenn Sie sich mit der IP-Adresse anmelden, wird kein einmaliger Code benötigt. In anderen Fällen wird ein Code für den Zugriff auf den Account an Ihr mobiles MetaTrader 4/5 Terminal gesendet.







Chats mit Kolleginnen und Kollegen auf MQL5.community

In mobile MetaTrader 4/5 Terminals ist ein Chat integriert, in welchem Sie mit Freunden und Kollegen direkt über Ihren Smartphone auf MQL5.community kommunizieren können:









Mit MetaTrader-Terminals sind sie immer mobil

In der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, in Sekundenschnelle über etwaige Änderungen des Marktes informiert zu sein. Die Handelsplattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 versorgen Sie mit all den notwendigen Tools, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Dabei stehen mobile Terminals für die beliebten Plattformen iOS und Android OS allen Händlern kostenlos zur Verfügung.



MQL5-Probe-Expert Advisors, um ein Nachrichtenfeld auf einem Chart zu platzieren, finden sich weiter unten. Platzieren Sie diese in dem Ordner [Terminal-Datenordner]\MQL5\Experts, kompilieren Sie sie mittels MetaEditor und wenden Sie sie auf einen beliebigen Chart an. Sie werden feststellen, dass es nie einfacher war, Nachrichten an Ihr Mobilgerät zu senden.



Bedienen Sie sich Push Notifications, um Daten schnell und sicher zu empfangen. Seit Dezember 2016 konnten bereits mehr als 9 000 000 registrierte einzigartige MetaQuotes-IDs verzeichnet werden.

