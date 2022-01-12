ID MetaQuotes dans le terminal mobile MetaTrader

Les appareils Android et iOS nous offrent de nombreuses fonctionnalités que nous ne connaissons même pas. L'une de ces fonctionnalités est les notifications push qui nous permettent de recevoir des messages personnels, quel que soit notre numéro de téléphone ou notre opérateur de réseau mobile. Le terminal mobile MetaTrader peut déjà recevoir de tels messages directement de votre robot de trading. Vous ne devez connaître que l'ID MetaQuotes de votre appareil. Plus de 9 000 000 de terminaux mobiles l'ont déjà reçu.

Le monde qui nous entoure est en constante évolution. Peu de gens se souviennent de la pagination, même si elle était extrêmement populaire à l'époque. Les téléphones GSM nous ont donné la possibilité d'envoyer des messages SMS à n'importe quel utilisateur du réseau cellulaire et la pagination a été rapidement oubliée.



Pouvons-nous désirer plus ? Oui, nous le pouvons ! Nous pouvons étendre nos possibilités encore davantage grâce aux notifications push - le nouveau service fourni par les smartphones modernes.





Qu'est-ce que MetaQuotes ID

La technologie « push » est largement utilisée dans les appareils mobiles fonctionnant avec iOS et Android OS, ce qui permet à leurs utilisateurs de recevoir des notifications instantanées de divers services en un seul endroit. Les notifications push sont connues pour leur transmission instantanée. De plus, il n'est pas nécessaire de lancer des applications tierces et de les maintenir en fonctionnement. De plus, les notifications push ne peuvent pas être perdues lors de la diffusion et les utilisateurs ne dépendent pas d'un opérateur de réseau mobile spécifique. Il suffit de disposer d'un appareil approprié et d'un accès à internet. MetaQuotes ID est un identifiant unique permettant de recevoir des notifications push des services et applications de MetaQuotes Software Corp. directement sur un appareil mobile. MetaQuotes ID est soumis à un utilisateur lors de l'installation de la version mobile du terminal : MetaTrader 4 pour iPhone MetaTrader 5 pour iPhone MetaTrader 4 pour Android

MetaTrader 5 pour Android Un identifiant distinct est soumis dans chaque cas, ce qui évite aux utilisateurs de se perdre dans un grand nombre de notifications. Vous pouvez trouver votre ID MetaQuotes dans la section « Messages » après avoir installé l'application. La capture d'écran de gauche montre un ID utilisateur dans MetaTrader 5 pour iPhone. Par rapport aux SMS peu fiables, vous n'êtes pas lié à un numéro de téléphone spécifique et les messages sont absolument gratuits. Vous pouvez recevoir un nombre presque illimité de messages. Il vous suffit de vous assurer que votre plan tarifaire comprend l'accès à Internet.

Avant l'avènement des notifications push, les traders pouvaient utiliser leur téléphone portable pour recevoir des messages sur l'état de leur compte de trading, des signaux de trading et d'autres informations pertinentes. Pour ce faire, un e-mail était généralement envoyé à une adresse spécifique, à partir de laquelle le message approprié était ensuite envoyé à un appareil via des passerelles SMS payantes. Mais tous les opérateurs de réseaux mobiles n'offrent pas une telle possibilité. En outre, le système présente plusieurs inconvénients. Avec les notifications push dans les terminaux mobiles MetaTrader, vous pouvez non seulement trader de partout, mais aussi utiliser un moyen plus pratique de travailler avec votre terminal client en vous fournissant des signaux de trading et des notifications importantes sur l'état de votre compte. MetaQuotes Software Corp. est allé plus loin et a intégré de nouvelles technologies dans les services de MQL5.community.



Comment ça marche ?

Les notifications reçues par les utilisateurs via MetaQuotes ID peuvent être de deux types : les notifications provenant de la version desktop du terminal client et celles provenant des services de MQL5.community.

Pour vous abonner aux notifications du terminal client, indiquez MetaQuotes ID dans les paramètres du terminal. Pour recevoir des notifications push de MQL5.community, indiquez MetaQuotes ID dans votre profil. Dans les deux cas, les notifications sont envoyées à un appareil mobile avec un ID MetaQuotes spécifié via un serveur spécial lorsqu'un certain événement se produit. Ils sont diffusés instantanément.

Remise des messages depuis le terminal client

Le principal avantage des notifications push est la possibilité de réagir rapidement à divers événements dans le terminal de trading. Spécifiez votre ID MetaQuotes et activez les notifications push dans les paramètres de settings pour les recevoir sur votre appareil mobile :





Envoi via MQL5 et MQL4



La caractéristique la plus intéressante de l'envoi de notifications est l'ajout d'une fonctionnalité appropriée à un robot de trading. La fonction spéciale SendNotification() est fournie dans les langues MQL4 et MQL5. La fonction est simple d'utilisation :



#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs; input string message= "Enter message text" ; void OnStart () { res= SendNotification (message); if (!res) { Print ( "Message sending failed" ); } else { Print ( "Message sent" ); } }

Cet exemple de script MQL5 envoie un message à un appareil mobile avec l'ID MetaQuotes spécifié dans les paramètres du terminal. Le seul paramètre de la fonction SendNotification() est un texte de message qui ne doit pas dépasser 255 caractères.

Avec cette fonction, vous serez toujours en contact avec votre compte de trading et Expert Advisor. Les développeurs tournés vers l'avenir introduisent déjà cette fonctionnalité dans leurs produits Market pour fournir des fonctionnalités pratiques supplémentaires.





Envoi via alertes

Vous n'avez pas besoin de connaître MQL4 ou MQL5 pour travailler avec les notifications push. L'envoi de messages peut être configuré via la fonction « Alertes » dans les terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5 :





Sélectionnez « Notification » dans « Action » et entrez le texte qui doit être envoyé lorsqu'un événement spécifié se produit dans le champ « Source ».

Avec cette fonctionnalité, vous ne manquerez aucun événement important.



Intégration avec les services MQL5.community

MetaTrader 5 est étroitement intégré à MQL5.community offrant aux traders des opportunités uniques, notamment un accès direct à code base, aux Articles et au Market, MQL5 Cloud Network, MQL5 codes sources Stockage et plus encore. Travailler dans MetaTrader 5 est étroitement lié à l'activité sur MQL5.community.





Événements communautaires



En quoi les notifications push peuvent-elles être utiles ici ? Ils facilitent le travail avec votre compte MQL5.community. Après avoir spécifié MetaQuotes ID dans votre profil, vous recevrez des notifications sur les événements importants suivants :



Messages personnels, y compris leurs textes

Messages de clients ou de développeurs du service Freelance

Changements dans le statut de vos publications dans Code Base, Articles, Market et Signaux

Commentaires des modérateurs sur vos publications dans Code Base, Articles, Market et Signaux

Messages d'information sur votre hébergement virtuel loué

Commentaires sur les sujets de forum des articles de blog



Annonces de nouvelles publications dans Code Base et Articles

Nouvelles commandes dans le service Freelance

Notifications lors de l'inscription en tant que vendeur sur Market

Entrez votre profil et spécifiez MetaQuotes ID :





Choisissez ensuite les événements pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications.





Sécurité du compte MQL5

Pour une protection supplémentaire de votre compte, vous pouvez activer l'authentification en deux étapes qui est également basée sur les notifications push et MetaQuotes ID. Si vous ouvrez le site à partir d'une adresse IP inconnue, vous devrez, en plus de l'identifiant et du mot de passe, saisir un code spécial à usage unique qui sera envoyé à votre appareil mobile à l'aide de MetaQuotes ID. Activez l'option « Autoriser à partir des adresses IP statiques autorisées uniquement » dans Profil - Paramètres - Sécurité :





Si vous utilisez une adresse IP statique, ajoutez-la à la liste. Vous n'aurez pas besoin de saisir un code à usage unique lorsque vous visiterez le site à partir de cette adresse. Dans tous les autres cas, un code de connexion à votre compte MQL5 sera envoyé à votre terminal mobile MetaTrader 4/5.







Discutez avec vos amis et collègues de la MQL5.community

Les terminaux mobiles MetaTrader 4/5 comprennent un chat qui vous permet de communiquer avec vos amis et collègues de MQL5.community directement depuis votre smartphone.









Soyez mobile avec les terminaux MetaTrader

Être attentif aux changements du marché est une capacité clé d'un trader qui réussit. MetaTrader 4 et MetaTrader 5 ont tout pour être à jour. Les terminaux mobiles pour les plateformes les plus populaires iOS et Android OS sont disponibles gratuitement pour tous les traders .



Des exemples d'Expert Advisors MQL5 pour créer une boîte de message sur un graphique sont joints ci-dessous. Placez-les dans le [dossier dara du terminal]\MQL5\Experts, compilez-les dans MetaEditor et lancez-les sur n'importe quel graphique. Essayez d'envoyer des notifications sur votre appareil mobile. Vous trouverez sûrement cela facile et pratique.



Utilisez les notifications push pour recevoir des données instantanément et en toute sécurité. Plus de 9 000 000 d'identifiants MetaQuotes uniques ont déjà été enregistrés en décembre 2016.

