MetaTrader Mobil Terminalinde MetaQuotes Kimliği

Android ve iOS destekli cihazlar bize bilmediğimiz birçok özellik sunuyor. Bu özelliklerden biri, telefon numaramız veya mobil şebeke operatörümüz ne olursa olsun kişisel mesajlar almamızı sağlayan push bildirimleridir. MetaTrader mobil terminali, bu tür mesajları doğrudan alım satım robotunuzdan alabilir. Cihazınızın yalnızca MetaQuotes Kimliğini bilmeniz gerekir. Buna, 9 000 000'in üzerinde mobil terminal halihazırda sahiptir.

Çevremizdeki dünya sürekli değişiyor. Bir zamanlar son derece popüler olmasına rağmen, çok az kişi çağrıyı hatırlıyor. GSM telefonları bize herhangi bir cep telefonu şebekesi kullanıcısına kısa mesaj gönderme olanağı tanıdı ve çağrılar kısa sürede unutuldu.



Daha fazlasını isteyebilir miyiz? Elbette isteyebiliriz! Modern akıllı telefonların sunduğu yeni hizmet olan push bildirimleri ile imkanlarımızı daha da artırabiliriz.





MetaQuotes Kimliği nedir?

Push teknolojisi, iOS ve Android OS destekli mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır ve kullanıcılarının çeşitli hizmetlerden tek bir yerden anında bildirim almalarına olanak tanır. Push bildirimleri anında teslim özellikleriyle bilinirler. Ayrıca, üçüncü taraf uygulamaları başlatmaya ve onları çalışır durumda tutmaya gerek yoktur. Buna ek olarak, push bildirimleri teslimat sırasında kaybolmaz ve kullanıcılar belirli bir mobil şebeke operatörüne bağımlı değildir. Yalnızca uygun cihaz ve İnternet erişimi gereklidir. MetaQuotes Kimliği, MetaQuotes Software Corp. hizmetlerinden ve uygulamalarından doğrudan bir mobil cihazda push bildirimleri almayı sağlayan benzersiz bir kullanıcı kimliğidir. Terminalin mobil sürümü yüklendiğinde, MetaQuotes Kimliği kullanıcıya gönderilir: iPhone için MetaTrader 4 iPhone için MetaTrader 5 Android için MetaTrader 4 Android için MetaTrader 5

Kullanıcıların çok sayıda bildirim arasında kaybolmasını önlemek için her durumda ayrı bir kimlik gönderilir. Uygulamayı yükledikten sonra MetaQuotes Kimliğinizi "Mesajlar" bölümünde bulabilirsiniz. Soldaki ekran görüntüsü, iPhone için MetaTrader 5'te bir kullanıcı kimliğini göstermektedir. Güvenilir olmayan kısa mesajlara kıyasla, belirli bir telefon numarasına bağımlı değilsiniz, ayrıca mesajlar tamamen ücretsizdir. Neredeyse sınırsız sayıda mesaj alabilirsiniz. Tarife planınızın İnternet erişimi içerdiğinden emin olmanız yeterlidir.

Push bildirimlerinin ortaya çıkmasından önce, yatırımcılar alım satım hesap durumları, alım satım sinyalleri ve diğer ilgili bilgiler hakkında mesajlar almak için cep telefonlarını kullanabiliyordu. Bunu yapmak için, genellikle belirli bir adrese bir e-posta gönderilir ve buradan uygun mesaj ücretli SMS ağ geçitleri aracılığıyla bir cihaza gönderilirdi. Ancak tüm mobil şebeke operatörleri böyle bir imkan sağlamaz. Ayrıca, sistemin birkaç dezavantajı vardır. MetaTrader mobil terminallerindeki push bildirimleri ile, yalnızca her yerden alım satım işlemi yapmakla kalmaz, aynı zamanda istemci terminalinizle çalışmanın daha kolay bir yolunu kullanarak alım satım sinyalleri ve hesap durumunuzla ilgili önemli bildirimler alabilirsiniz. MetaQuotes Software Corp. bir adım daha ileri giderek yeni teknolojileri MQL5.community hizmetlerine entegre etmiştir.



Nasıl çalışır?

Kullanıcılar tarafından MetaQuotes Kimliği aracılığıyla alınan bildirimler iki tür olabilir: İstemci terminalinin masaüstü sürümünden ve MQL5.community hizmetlerinden gelen bildirimler.

İstemci terminalinin bildirimlerine abone olmak için terminal ayarlarında MetaQuotes Kimliğini belirtin. MQL5.community'den push bildirimleri almak için profilinizde MetaQuotes Kimliğini belirtin. Her iki durumda da, belirli bir olay meydana geldiğinde özel bir sunucu aracılığıyla belirli bir MetaQuotes Kimliği olan bir mobil cihaza bildirimler gönderilir. Bunlar, anında teslim edilir.

İstemci terminalinden mesajların teslim edilmesi

Push bildirimlerinin ana avantajı, alım satım terminalindeki çeşitli olaylara hızlı tepki verme yeteneğidir. MetaQuotes Kimliğinizi belirtin ve bildirimleri mobil cihazınızda almak için ayarlarında push bildirimlerini etkinleştirin:





MQL5 ve MQL4 aracılığıyla gönderme



Bildirim göndermenin en ilginç özelliği, bir alım satım robotuna uygun bir işlevsellik eklemektir. Özel SendNotification() işlevi, MQL4 ve MQL5 dillerinde sağlanır. İşlevin kullanımı kolaydır:



#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs; input string message= "Enter message text" ; void OnStart () { res= SendNotification (message); if (!res) { Print ( "Message sending failed" ); } else { Print ( "Message sent" ); } }

Bu örnek MQL5 script dosyası, terminal ayarlarında belirtilen MetaQuotes Kimliği ile bir mobil cihaza bir mesaj gönderir. SendNotification() işlevinin tek parametresi, 255 karakteri geçmemesi gereken bir mesaj metnidir.

Bu işlevle, alım satım hesabınız ve Expert Advisor'ınız ile her zaman iletişim halinde olacaksınız. İleri görüşlü geliştiriciler, ek kullanışlı işlevsellik sağlamak için bu özelliği Market ürünlerinde zaten tanıtmaktadır.





Uyarılar aracılığıyla gönderme

Push bildirimleriyle çalışmak için MQL4 veya MQL5 bilmeniz gerekmez. Mesaj gönderme, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminallerinde "Uyarılar" işlevi yoluyla yapılandırılabilir.





"İşlem" bölümünde "Bildirim"i seçin ve "Kaynak" alanına belirtilen bir olay gerçekleştiğinde gönderilmesi gereken metni girin.

Bu özellik sayesinde, tek bir önemli olayı dahi kaçırmayacaksınız.



MQL5.community hizmetleriyle entegrasyon

MetaTrader 5, yatırımcılara Kod Tabanı'na, Makalelere ve Market'a, MQL5 Bulut Ağı'na, MQL5 kaynak kodları Depolama Alanı'na doğrudan erişim ve daha fazlası dahil olmak üzere benzersiz fırsatlar sağlayan MQL5.community ile yakından entegredir. MetaTrader 5'te çalışmak, MQL5.community'deki etkinliklerle yakından bağlantılıdır.





Topluluk olayları



Push bildirimleri burada herhangi bir şekilde nasıl kullanılabilir? MQL5.community hesabınızla rahat bir şekilde çalışmanızı kolaylaştırırlar. Profilinizde MetaQuotes Kimliğinizi belirttikten sonra, aşağıdaki önemli olaylarla ilgili bildirimler alacaksınız:



Metinleri de dahil olmak üzere kişisel mesajlar

Freelance hizmetinden müşterilerden veya geliştiricilerden gelen mesajlar

Kod Tabanı, Makaleler, Market ve Sinyallerdeki yayınlarınızın durumunda meydana gelen değişiklikler

Kod Tabanı, Makaleler, Market ve Sinyallerdeki yayınlarınıza ilişkin moderatör yorumları

Kiraladığınız sanal barındırma hakkında bilgi mesajları

Blog gönderilerindeki forum konularına yapılan yorumlar



Kod Tabanı ve Makalelerdeki yeni yayınlara ilişkin duyurular

Freelance hizmetindeki yeni siparişler

Market'a Satıcı olarak kaydolma ile ilgili bildirimler

Profilinizi girin ve MetaQuotes Kimliğini belirtin:





Ardından, hakkında bildirim almak istediğiniz olayları seçin.





MQL5 hesap güvenliği

Hesabınızda ek koruma sağlamak için, aynı zamanda push bildirimlerine ve MetaQuotes Kimliğine dayanan iki aşamalı kimlik doğrulamasını etkinleştirebilirsiniz. Siteyi bilinmeyen bir IP adresinden açarsanız, kullanıcı adı ve parolaya ek olarak MetaQuotes Kimliğini kullanarak cep telefonunuza gönderilecek olan tek seferlik özel bir kod girmeniz gerekecektir. Profil — Ayarlar — Güvenlik'te "Yalnızca izin verilen statik IP adreslerinden yetkilendir" seçeneğini etkinleştirin:





Statik bir IP adresi kullanıyorsanız, listeye ekleyin. Bu adresten siteyi ziyaret ederken tek seferlik bir kod girmenize gerek kalmayacaktır. Diğer tüm durumlarda, MQL5 hesabınıza giriş yapmak için bir kod, MetaTrader 4/5 mobil terminalinize gönderilecektir.







MQL5.community'deki arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla sohbet edin

MetaTrader 4/5 mobil terminalleri, MQL5.community'deki arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla doğrudan akıllı telefonunuzdan iletişim kurmanıza olanak tanıyan bir sohbet alanı içerir.









MetaTrader terminalleri ile mobil olun

Piyasa değişikliklerine karşı tetikte olmak, başarılı bir yatırımcının önemli bir yeteneğidir. MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 alım satım platformları güncelliğini her zaman korur. En popüler iOS ve Android OS platformları için mobil terminaller tüm yatırımcılar için ücretsiz olarak mevcuttur.



Bir grafik üzerinde bir mesaj kutusu oluşturmak için örnek MQL5 Expert Advisor'ları aşağıya eklenmiştir. Bunları [terminal veri klasörü]\MQL5\Experts'e yerleştirin, MetaEditor'de derleyin ve herhangi bir grafikte başlatın. Mobil cihazınıza bildirim göndermeyi deneyin. Bunu kesinlikle kolay ve kullanışlı bulacaksınız.



Anında ve güvenli bir şekilde veri almak için push bildirimlerini kullanın. Aralık 2016 itibariyle 9 000 000'den fazla benzersiz MetaQuotes Kimliği kaydedildi.

