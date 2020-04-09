TrendLine Pending Order Tool

Questa utility apre gli ordini quando la candela tocca la linea di tendenza posizionata manualmente, come se fosse un ordine pendente più articolato.  Può essere utilizzato su qualsiasi asset, quando apre l'ordine elimina la linea che ha toccato e crea Freccia. In questo caso viene utilizzata per operazioni di inversione del prezzo, apre un ordine di vendita quando la candela rialzista tocca la linea bottom-up e apre un ordine di acquisto quando la candela ribassista tocca la linea top-down. 

Puoi regolare lo stop loss e il takeprofit, questa utility è molto utile, in quanto puoi programmare l'apertura degli ordini e l'uscita dallo schermo, molto funzionale per i modelli grafici, quando il prezzo raggiunge linee di supporto e resistenza ascendenti e discendenti, entrambe come orizzontali e verticale.

Con l'ultimo aggiornamento, puoi posizionare più righe.

Molto importante: Meta Trader 5 ha una cronologia di trading che quando un ordine viene chiuso e traccia una linea, questa linea può essere confusa con la logica del robot e aprire l'ordine indesiderato, per risolvere questo problema disabilita la cronologia di trading in modo che non venga visualizzata, vedere nella stampa, se è già visualizzato sul grafico, fare clic con il tasto destro su "Cronologia scambi" per nasconderlo.

Nota: non è possibile testare il tester di strategia.
