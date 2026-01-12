Fast Order Panel

⚡ Pannello di Esecuzione del Trading Manuale per MetaTrader 5

Questo strumento è stato sviluppato per semplificare e velocizzare il trading manuale su MetaTrader 5, offrendo un pannello intuitivo e pratico direttamente sul grafico per l’esecuzione e la gestione degli ordini.

Il concetto del pannello è ispirato al layout di inserimento ordini comunemente utilizzato sulla piattaforma Profit Chart, ed è stato adattato specificamente all’ambiente MetaTrader 5.

🚀 Features

  • Acquisto e Vendita a Mercato
    Invio immediato di ordini a mercato con un solo clic.

  • Ordini Buy Stop / Sell Stop
    Inserimento rapido di ordini pendenti con parametri di stop.

  • Selezione Rapida del Volume
    Pulsanti di quantità predefiniti per maggiore velocità.

  • Configurazione Offset dello Stop
    Impostazione semplice della distanza dello stop in punti.

  • Inversione Posizione
    Inversione automatica della posizione corrente.

  • Annulla Ordini Pendenti
    Annullamento con un clic di tutti gli ordini pendenti del simbolo.

  • Chiudi Posizioni (Flatten)
    Chiusura immediata di tutte le posizioni aperte.

  • Annulla Ordini + Chiudi Posizioni
    Funzione di emergenza per chiudere tutto simultaneamente.

📊 Trade Information Panel

Le seguenti informazioni sono visualizzate in tempo reale:

  • Risultato Aperto

  • Risultato Giornaliero

  • Risultato Medio

  • Risultato Totale

🎯 Intended Use

Indicato per:

  • Trader manuali

  • Scalper

  • Day trader

  • Azioni, futures, indici e Forex (in base al broker)

🛠️ Requirements and Compatibility

  • MetaTrader 5

  • Conti demo e reali

  • Compatibile con tutti i simboli MT5

🆓 License

Prodotto fornito gratuitamente.

⚠️ Important Notice

Questo prodotto non è affiliato, sponsorizzato o collegato a Nelogica o Profit Chart.
Il riferimento è fatto esclusivamente a scopo di ispirazione dell’interfaccia.

Il trading comporta rischi. Questo strumento non fornisce segnali e non garantisce risultati.


