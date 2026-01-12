Fast Order Panel
- Utilità
- Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
- Versione: 1.0
⚡ Pannello di Esecuzione del Trading Manuale per MetaTrader 5
Questo strumento è stato sviluppato per semplificare e velocizzare il trading manuale su MetaTrader 5, offrendo un pannello intuitivo e pratico direttamente sul grafico per l’esecuzione e la gestione degli ordini.
Il concetto del pannello è ispirato al layout di inserimento ordini comunemente utilizzato sulla piattaforma Profit Chart, ed è stato adattato specificamente all’ambiente MetaTrader 5.
🚀 Features
-
Acquisto e Vendita a Mercato
Invio immediato di ordini a mercato con un solo clic.
-
Ordini Buy Stop / Sell Stop
Inserimento rapido di ordini pendenti con parametri di stop.
-
Selezione Rapida del Volume
Pulsanti di quantità predefiniti per maggiore velocità.
-
Configurazione Offset dello Stop
Impostazione semplice della distanza dello stop in punti.
-
Inversione Posizione
Inversione automatica della posizione corrente.
-
Annulla Ordini Pendenti
Annullamento con un clic di tutti gli ordini pendenti del simbolo.
-
Chiudi Posizioni (Flatten)
Chiusura immediata di tutte le posizioni aperte.
-
Annulla Ordini + Chiudi Posizioni
Funzione di emergenza per chiudere tutto simultaneamente.
📊 Trade Information Panel
Le seguenti informazioni sono visualizzate in tempo reale:
-
Risultato Aperto
-
Risultato Giornaliero
-
Risultato Medio
-
Risultato Totale
🎯 Intended Use
Indicato per:
-
Trader manuali
-
Scalper
-
Day trader
-
Azioni, futures, indici e Forex (in base al broker)
🛠️ Requirements and Compatibility
-
MetaTrader 5
-
Conti demo e reali
-
Compatibile con tutti i simboli MT5
🆓 License
Prodotto fornito gratuitamente.
⚠️ Important Notice
Questo prodotto non è affiliato, sponsorizzato o collegato a Nelogica o Profit Chart.
Il riferimento è fatto esclusivamente a scopo di ispirazione dell’interfaccia.
Il trading comporta rischi. Questo strumento non fornisce segnali e non garantisce risultati.