Fast Order Panel
- Utilidades
- Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
- Versión: 1.0
⚡ Panel de Ejecución de Trading Manual para MetaTrader 5
Este utilitario fue desarrollado para simplificar y agilizar el trading manual en MetaTrader 5, ofreciendo un panel práctico e intuitivo directamente sobre el gráfico para la ejecución y gestión de órdenes.
El concepto del panel está inspirado en el diseño de entrada de órdenes comúnmente utilizado en la plataforma Profit Chart, adaptado específicamente para el entorno de MetaTrader 5, proporcionando una experiencia familiar para los traders.
🚀 Features
-
Compra y Venta a Mercado
Envío instantáneo de órdenes de mercado con un solo clic.
-
Órdenes Buy Stop y Sell Stop
Colocación rápida de órdenes pendientes con parámetros de stop.
-
Selección Rápida de Volumen
Botones de cantidad predefinidos para mayor agilidad.
-
Configuración de Offset de Stop
Definición sencilla de la distancia del stop en puntos.
-
Invertir Posición
Inversión automática de la posición actual.
-
Cancelar Órdenes Pendientes
Cancelación de todas las órdenes pendientes del símbolo con un clic.
-
Cerrar Posiciones (Flatten)
Cierre inmediato de todas las posiciones abiertas del símbolo actual.
-
Cancelar Órdenes + Cerrar Posiciones
Función de emergencia para cerrar y cancelar todo simultáneamente.
📊 Trade Information Panel
El panel muestra información relevante en tiempo real:
-
Resultado Abierto
-
Resultado Diario
-
Resultado Promedio
-
Resultado Total
🎯 Intended Use
Herramienta indicada para:
-
Traders manuales
-
Scalpers
-
Day traders
-
Operaciones en acciones, futuros, índices y Forex (según el bróker)
🛠️ Requirements and Compatibility
-
MetaTrader 5
-
Compatible con cuentas demo y reales
-
Funciona con cualquier símbolo de MT5
🆓 License
Producto ofrecido de forma gratuita.
⚠️ Important Notice
Este producto no está afiliado, respaldado ni relacionado con Nelogica ni con Profit Chart.
La referencia se realiza únicamente como inspiración de interfaz.
El trading implica riesgos. Esta herramienta no genera señales ni garantiza resultados.