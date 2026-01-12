Fast Order Panel

⚡ Panel de Ejecución de Trading Manual para MetaTrader 5

Este utilitario fue desarrollado para simplificar y agilizar el trading manual en MetaTrader 5, ofreciendo un panel práctico e intuitivo directamente sobre el gráfico para la ejecución y gestión de órdenes.

El concepto del panel está inspirado en el diseño de entrada de órdenes comúnmente utilizado en la plataforma Profit Chart, adaptado específicamente para el entorno de MetaTrader 5, proporcionando una experiencia familiar para los traders.

🚀 Features

Compra y Venta a Mercado

Envío instantáneo de órdenes de mercado con un solo clic.

Órdenes Buy Stop y Sell Stop

Colocación rápida de órdenes pendientes con parámetros de stop.

Selección Rápida de Volumen

Botones de cantidad predefinidos para mayor agilidad.

Configuración de Offset de Stop

Definición sencilla de la distancia del stop en puntos.

Invertir Posición

Inversión automática de la posición actual.

Cancelar Órdenes Pendientes

Cancelación de todas las órdenes pendientes del símbolo con un clic.

Cerrar Posiciones (Flatten)

Cierre inmediato de todas las posiciones abiertas del símbolo actual.

Cancelar Órdenes + Cerrar Posiciones

Función de emergencia para cerrar y cancelar todo simultáneamente.

📊 Trade Information Panel

El panel muestra información relevante en tiempo real:

Resultado Abierto

Resultado Diario

Resultado Promedio

Resultado Total

🎯 Intended Use

Herramienta indicada para:

Traders manuales

Scalpers

Day traders

Operaciones en acciones, futuros, índices y Forex (según el bróker)

🛠️ Requirements and Compatibility

MetaTrader 5

Compatible con cuentas demo y reales

Funciona con cualquier símbolo de MT5

🆓 License

Producto ofrecido de forma gratuita.

⚠️ Important Notice

Este producto no está afiliado, respaldado ni relacionado con Nelogica ni con Profit Chart.

La referencia se realiza únicamente como inspiración de interfaz.

El trading implica riesgos. Esta herramienta no genera señales ni garantiza resultados.