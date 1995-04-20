Result per Symbol MT4

Quando lavori con più asset e hai diverse posizioni aperte in asset, è un po' complicato visualizzare quando profitto o profitto sta dando ogni problema attivo, quindi con questo in mente, sviluppiamo questo indicatore in cui facilita la visualizzazione delle operazioni negli asset , dove sarai in grado di aprire diverse risorse e sarai in grado di visualizzare il risultato individuale di ogni risorsa e accelerare il processo decisionale nella tua attività.


Delete All
Sergio D. Rocha
Utilità
This is a very silly script but perhaps you find it useful. It deletes all objects from the chart. I recommend setting a hot key to call it just by pressing a couple of keys on your keyboard.  To avoid accidental deletion of object, the script will ask you to confirm the action as you won't be available to restore them with "undo" (Ctrl+Z).
FREE
Bid Ask Ticks Indicator MT4
Pierce Vallieres
Indicatori
This indicator displays the historical bid and ask prices on the chart. This is an extremely useful tool for watching the spread rise and fall, as well as watching to see whether or not the bid and ask prices are converging or diverging. This tool will allow you to enter the market at just the right time. This indicator will help you stay out of the market when the spread begins to rise and help you get into the market as the spread begins to fall again.
FREE
Abiroid GMA Scalper Arrow
Abir Pathak
Indicatori
Features: 1- Get OB/OS Levels from Golden MA Levels 2- Wait for Buy/Sell Start Level Cross 3- Optional: Should price cross Mid Level in earlier bars 4- Optional: Crossing bar High/Medium Volume 5- Optional: MA Stacked to check up/down trend for current TF 6- Optional: NRTR higher timeframes aligned Check Detailed blog post explained: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758457
FREE
Virtual Assistant MINI
Filip Valkovic
Utilità
Virtual Assistant MINI   VIRTUALL ASSISTANT = MAKE YOUR TP AND SL VIRTUAL!   Tool meant to control your stop loss and take profit by converting them to virtual SL/TP (with support for TRAILING) Convert all SL and TP to virtual so your exits on trades are hidden from your broker! Run this EA on any graph, choose 1MIN timeframe (VA is autosaving data only on new bar detected, so graph TF equals to VA autosave period) !!! When using virtual trade exits, stable connection is needed for order execution
FREE
Format Charts MT4
Vital H B Engenharia Ltda
Utilità
If you use several charts open at the same time, you know how boring it is to apply formats to each chart individually. This script can change all open charts using a single command. Parameters: 1 - Choose symbol to put on charts: apply the selected symbol to all charts. If "current", it does not change the symbol; 2 - Choose timeframe or leave empty: apply the selected timeframe to all charts. If "CURRENT", it does not change the timeframe; 3 - Apply template to the charts: If true, apply the template
FREE
TSim
Sergey Kruglov
Utilità
Утилита  TSim   позволяет симулировать ручную торговлю в Тестере Стратегий MetaTrader 4. В панеле можно устанавливать размеры лота, тейпрофита и стоплосса. Панель имеет кнопки Sell   и Buy для выставления рыночных ордеров, а также кнопки CloseSell, CloseBuy и CloseAll для быстрого закрытия ордеров. Под панелью отображается список открытых ордеров. Внимание. Панель работает только в Визуальном режиме Тестера Стратегий MetaTrader 4.
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicatori
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume levels
Arlene Sessions Backgrounds
Joaquin Nicolas Metayer
Indicatori
Arlene Sessions Background is an indicator that draws colored rectangles on the chart depending on your session, within the price range that has moved and when the sessions overlap, it will be painted in a color that will be the mixture of the colors of the respective sessions. You can see the version 2 here:  https://www.mql5.com/en/market/product/68934 Inputs NumberOfDays AsiaBegin AsiaEnd AsiaColor EurBegin EurEnd EurColor USABegin USAEnd USAColor If you only want to paint a session on your chart
FREE
Boleta Easy Trade Mt4
Silvio Garcia Wohl
Utilità
When executing an order, whether through the Metatrader ticket on a computer or the Metatrader app on a mobile device, either manual or pending, Easy Trade will automatically set the take profit and stop loss levels, as well as a limit order with its respective take profit and stop loss levels. It follows the trading strategy for market open (US30, US100, US500), but it can be applied to any market asset.
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicatori
Se ti piace questo progetto, lascia una recensione a 5 stelle. Questo indicatore disegna i prezzi aperti, alti, bassi e di chiusura per i specificati periodo e può essere regolato per un determinato fuso orario. Questi sono livelli importanti guardati da molti istituzionali e professionali commercianti e può essere utile per voi per conoscere i luoghi dove potrebbero essere più attivo. I periodi disponibili sono: Giorno precedente. Settimana precedente. Mese precedente. Precedente trimestre.
FREE
TPX Calculadora de Lotes
TPX
Indicatori
The tool that will help you calculate the lot accurately for the risk you need, if you want to risk 1% of your account, just enter the entry, target and stop values ​​ and you will have the lot size to use and only lose the chosen percentage. You can also choose a fixed value. This tool will help you with consistency, because you can only be consistent if you operate consistently and enter with fixed loss values, it is an INFALLIBLE way to be consistent!!!!
FREE
Regua MT4
Edgar Lima Uggioni
Utilità
Convenient tool for measuring the number of points between the prices directly on the chart. Displays in the measurement between points in percentage, points (financial) and time (bars ). Compatible with all graphical timeframes. When fixed on the chart is displayed in all timeframes. Press Ctrl, click the first point, move the mouse and will now display the measurement. Click again and fix. Very fast tool that does not occupy much space. Input Parameters Line Color Line Style Text Color Text Size
FREE
LT Spread
Thiago Duarte
Utilità
This is a simple indicator that shows the spread in points. It is useful for those like trade scalper, in addition to be customizable. Functions: Color - I don't need to explain :) Font type - I don't need to explain :) Font size - I don't need to explain :) Aditional text - aditional text after the spread number. Corner - specify the corner where the spread will be written. X position - horizontal distance from the edge. Y position - vertical distance from the edge.
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicatori
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-intrusive
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Utilità
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT5 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/38470 Any doubt or suggestion to a new feature please comment. Enjoy!
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.83 (6)
Indicatori
Profilo del mercato Forex (FMP in breve) Cosa non è: FMP non è il classico display TPO con codice alfabetico, non mostra il calcolo generale del profilo dati del grafico e non segmenta il grafico in periodi e non li calcola. Cosa fa : Soprattutto, l'indicatore FMP elaborerà i dati che risiedono tra il bordo sinistro dello spettro definito dall'utente e il bordo destro dello spettro definito dall'utente. L'utente può definire lo spettro semplicemente tirando ciascuna estremità dell'indicatore
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicatori
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the private
FREE
LT Round Numbers
Thiago Duarte
4.75 (4)
Utilità
Round numbers (or key levels) is an amazing strategy. These numbers are strong support and resistance levels. So what this indicator does is draw horizontal lines on the chart to help you find these levels. Configurations: 1St level: Color - lines color. Style - lines style. Width -  lines width. 2Nd level: Second level lines? -  turn off second level lines. Color -  lines color. Style -  lines style. Width -  lines width. Space between lines in points -  I don't need explain :) Display at background
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Utilità
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX
FREE
Candle Time MT4
Danrlei Hornke
Utilità
Free indicator, that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
Utilità
OTRX Fimathe Backtest is a tool for the Trader or Enthusiast who uses the Fimathe technique created by Trader Marcelo Ferreira to carry out his training and validate if he can obtain profitability. In this tool you will be able to: 1. Define whether you are looking for a buy or sell entry. (Trend). 2. Define by clicking twice on the horizontal lines where your Reference Zone and your Neutral Zone will be. 3. Monitor the entry, subcycle and exit of the trade. 4. Trading Summary, Daily, Weekly
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicatori
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input.
FREE
UPD1 D Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (2)
Indicatori
L'indicatore dei livelli si basa sui dati del giorno precedente. La formula matematica determina i livelli di ent
FREE
Change Timeframe for All
Mohamed Amine Talbi
5 (1)
Utilità
The script changes the timeframe of all open charts on the MetaTrader platform in a simple click without having to do it manually by going through all the open charts and changing them one by one, it is handy when there are many open charts. The script lets you choose which timeframe to apply to the open charts. The timeframes available in the dropdown menu are the ones already available on the MetaTrader platform : M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1.
FREE
Lib4 EAPadPRO for MT4
Vladislav Andruschenko
5 (2)
librerie
Library to add the Information Panel to your Expert Advisor for MetaTrader 4. We can not guarantee that the information and interface of the program will give you a profit on deals, but we will definitely say that even the simplest interface of the program can strengthen the first impression. Detailed description and instructions for adding our panel to your Expert Advisor are in our blog: LIB - EAPADPRO Step-by-step instruction Detailed description of our panel and instructions for using EAPADP
FREE
Daily Trading Sessions
Davide Zunino
Indicatori
L'indicatore rappresenta i box di sessione per le sessioni Asiatica, Europea e Americana. E' possibile modificare gli orari di ogni sessione, come il colore. E' anche possibile disabilitare a piacimento la visualizzazione di ogni sessione. Trovate nei parametri di input Tab Dati in ingresso le variabili da modificare in formato hh:mm ed i colori da modificare per ogni box.
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Experts
The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Utilità
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
EA Close All Set TPSL All Panel MT4
Thannawut Khankhat
Utilità
EA Close All Set TPSL All  Panel MT4 EA Close All Set TPSL All MT4 is a professional utility tool for MetaTrader 4 that helps traders manage orders quickly and efficiently. With a clean on-chart control panel, you can close trades or set Take Profit / Stop Loss levels for all orders with just one click.       [MT5 Version --->  click . ] Key Features On-Chart Control Panel – Light gray background with simple and intuitive design. Close All Orders – Instantly close all active Buy, Sell, and Pe
FREE
Ava Dragon Pro Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
Indicatori
The principle of this indicator is very simple: detecting the candlestick pattern in D1 timeframe, then monitoring the return point of graph by using the pullback of High-Low of D1 Candlestick and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on XAUUSD, timeframe D1: the indicator will detect the reversal, pullback, price action on this timeframe (for exam
FREE
EA Keltner
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
4.8 (10)
Experts
Strategia di Breakout dei Canali di Keltner: Il robot di trading sviluppato per la piattaforma Metatrader 5 è progettato per operare automaticamente utilizzando la strategia di breakout dei canali di Keltner. Questa strategia prevede l'individuazione dei punti di ingresso e di uscita in base alla volatilità di mercato, come definito dai canali di Keltner. Caratteristiche Principali: Breakout dei Canali di Keltner : Il robot individua i momenti in cui il prezzo rompe i canali di Keltner, indicand
FREE
Build EA
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
5 (1)
Experts
Costruisci il tuo EA con Build EA, con esso puoi costruire la tua strategia con gli indicatori e gli strumenti disponibili. Build EA non ha una strategia definita, ma con esso puoi utilizzare combinazioni di indicatori e usarli come segnali o filtri insieme agli strumenti disponibili e costruire la tua strategia! Indicatori disponibili: adx Alligatore Bande di Bollinger sopportare il potere Potere Toro CCI attraversamento di mezzi dx Busta Stocastico frattale macd OBV SAR parabolico tornare a
Result per Symbol MT5
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
5 (3)
Indicatori
Quando lavori con più asset e hai diverse posizioni aperte in asset, è un po' complicato visualizzare quando profitto o profitto sta dando ogni problema attivo, quindi con questo in mente, sviluppiamo questo indicatore in cui facilita la visualizzazione delle operazioni negli asset , dove sarai in grado di aprire diverse risorse e sarai in grado di visualizzare il risultato individuale di ogni risorsa e accelerare il processo decisionale nella tua attività.
FREE
Build EA Simple
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
4 (8)
Experts
Build your EA with Build EA Simple, with it you can build your strategy with the available indicators and tools. Build EA Simple does not have any defined strategy, but with it you can use combinations of indicators and use them as signals or filters and build your strategy! Build EA Simple is a simplified version of Build EA that doesn't have as many tools. Discover Build EA Pro  https://www.mql5.com/pt/market/product/88859?source=Unknown%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.mql5.com%2Fpt%2Fmarket%2Fmy Indi
FREE
Indicador de Volume
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
4.5 (2)
Indicatori
This indicator is a volume indicator it changes the color of the candles according to a certain number of ticks, and this number of ticks can be informed by the user both the number of ticks and the color of the candles, this indicator works in any graphical time or any asset, provided that the asset has a ticker number to be informed. This indicator seeks to facilitate user viewing when analyzing candles with a certain number of ticks.
FREE
Zona de Consolidacao
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
5 (4)
Indicatori
It makes it easier to see where there have been consolidation zones for previous prices and allows you to highlight the histogram where there is the biggest consolidation zone. Input parameters Intervalo de preço Is the price between the histograms Periodo Number of candle sticks to be analyzed Porcentagem Highlights the histogram where there is minimal consolidation in relation to the analyzed period
FREE
Auto Hedge MT5
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
Utilità
Apri una direzione sul trade che il mercato intende seguire e un trade che si è verificato sul tuo trade trade a seguito di un trade che era in sospeso sul tuo trade trade un ordine commerciale che era in sospeso sul tuo trade trade. Esempio: un'operazione di acquisto con lotto di 0.01 al prezzo di 0.03 punti, acquisto con lotto di 0.01 al prezzo di 0.01.0930, quindi verrà deciso un ordine di stop di vendita di 0.03. viene effettuato un nuovo ordine di acquisto stop con un lotto di 0,06 a un
Trend Follower MT5
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
Indicatori
Trend Follower   predicts the possible start of a trend, the indicator uses as a basis for the closing high possibility of the indicators to identify a possible entry or low possibility, the indicator just an entry parameter which can be the period . Input parameters Period : A positive integer that indicates the period for number Alert:   Sends an audible signal when a signal occurs Check out other products:   https://www.mql5.com/en/users/junioredj16/seller
