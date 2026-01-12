Fast Order Panel

⚡ Panneau d’Exécution de Trading Manuel pour MetaTrader 5

Cet outil a été développé afin de simplifier et d’accélérer le trading manuel sur MetaTrader 5, en proposant un panneau intuitif et pratique directement sur le graphique pour l’exécution et la gestion des ordres.

Le concept du panneau est inspiré de l’interface de saisie d’ordres couramment utilisée sur la plateforme Profit Chart, et a été adapté spécifiquement à l’environnement MetaTrader 5.

🚀 Features

Achat et Vente au Marché

Envoi instantané d’ordres au marché en un seul clic.

Ordres Buy Stop / Sell Stop

Placement rapide d’ordres en attente avec paramètres de stop.

Sélection Rapide du Volume

Boutons de volume prédéfinis pour une exécution rapide.

Configuration de l’Offset de Stop

Définition simple de la distance du stop en points.

Inversion de Position

Inversion automatique de la position en cours.

Annulation des Ordres en Attente

Annulation en un clic de tous les ordres en attente du symbole.

Clôture des Positions (Flatten)

Fermeture immédiate de toutes les positions ouvertes.

Annuler Ordres + Clôturer Positions

Fonction d’urgence pour tout fermer simultanément.

📊 Trade Information Panel

Les informations de trading suivantes sont affichées en temps réel :

Résultat Ouvert

Résultat Journalier

Résultat Moyen

Résultat Total

🎯 Intended Use

Outil destiné à :

Traders manuels

Scalpers

Day traders

Actions, contrats à terme, indices et Forex (selon le courtier)

🛠️ Requirements and Compatibility

MetaTrader 5

Comptes démo et réels

Compatible avec tous les symboles MT5

🆓 License

Ce produit est proposé gratuitement.

⚠️ Important Notice

Ce produit n’est ni affilié, ni approuvé, ni associé à Nelogica ou Profit Chart.

Toute référence est faite uniquement à titre d’inspiration de l’interface.

Le trading comporte des risques. Cet outil ne fournit aucun signal et ne garantit aucun résultat.