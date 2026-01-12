Fast Order Panel

⚡ Panneau d’Exécution de Trading Manuel pour MetaTrader 5

Cet outil a été développé afin de simplifier et d’accélérer le trading manuel sur MetaTrader 5, en proposant un panneau intuitif et pratique directement sur le graphique pour l’exécution et la gestion des ordres.

Le concept du panneau est inspiré de l’interface de saisie d’ordres couramment utilisée sur la plateforme Profit Chart, et a été adapté spécifiquement à l’environnement MetaTrader 5.

🚀 Features

  • Achat et Vente au Marché
    Envoi instantané d’ordres au marché en un seul clic.

  • Ordres Buy Stop / Sell Stop
    Placement rapide d’ordres en attente avec paramètres de stop.

  • Sélection Rapide du Volume
    Boutons de volume prédéfinis pour une exécution rapide.

  • Configuration de l’Offset de Stop
    Définition simple de la distance du stop en points.

  • Inversion de Position
    Inversion automatique de la position en cours.

  • Annulation des Ordres en Attente
    Annulation en un clic de tous les ordres en attente du symbole.

  • Clôture des Positions (Flatten)
    Fermeture immédiate de toutes les positions ouvertes.

  • Annuler Ordres + Clôturer Positions
    Fonction d’urgence pour tout fermer simultanément.

📊 Trade Information Panel

Les informations de trading suivantes sont affichées en temps réel :

  • Résultat Ouvert

  • Résultat Journalier

  • Résultat Moyen

  • Résultat Total

🎯 Intended Use

Outil destiné à :

  • Traders manuels

  • Scalpers

  • Day traders

  • Actions, contrats à terme, indices et Forex (selon le courtier)

🛠️ Requirements and Compatibility

  • MetaTrader 5

  • Comptes démo et réels

  • Compatible avec tous les symboles MT5

🆓 License

Ce produit est proposé gratuitement.

⚠️ Important Notice

Ce produit n’est ni affilié, ni approuvé, ni associé à Nelogica ou Profit Chart.
Toute référence est faite uniquement à titre d’inspiration de l’interface.

Le trading comporte des risques. Cet outil ne fournit aucun signal et ne garantit aucun résultat.


