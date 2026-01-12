Fast Order Panel
⚡ MetaTrader 5용 수동 거래 실행 패널
이 도구는 MetaTrader 5에서 수동 거래를 보다 쉽고 빠르게 수행할 수 있도록 개발되었습니다.
차트 상에서 직접 사용할 수 있는 직관적이고 실용적인 거래 패널을 제공합니다.
패널의 설계 개념은 Profit Chart 플랫폼에서 일반적으로 사용되는 주문 입력 화면에서 영감을 받아, MetaTrader 5 환경에 맞게 최적화되었습니다.
🚀 Features
-
시장가 매수 / 시장가 매도
원클릭으로 즉시 시장가 주문 실행.
-
Buy Stop / Sell Stop 주문
스탑 조건이 포함된 지정 주문을 빠르게 설정.
-
빠른 수량 선택
사전 설정된 거래량 버튼 제공.
-
스탑 오프셋 설정
포인트 단위로 손절 거리 설정 가능.
-
포지션 반전
현재 포지션 방향을 자동으로 전환.
-
대기 주문 취소
선택한 종목의 모든 대기 주문을 한 번에 취소.
-
포지션 종료 (Flatten)
현재 종목의 모든 포지션 즉시 종료.
-
주문 취소 + 포지션 종료
긴급 상황을 위한 일괄 종료 기능.
📊 Trade Information Panel
다음 거래 정보가 실시간으로 표시됩니다:
-
미실현 손익
-
일일 손익
-
평균 결과
-
총 결과
🎯 Intended Use
다음과 같은 트레이더에게 적합합니다:
-
수동 트레이더
-
스캘퍼
-
데이 트레이더
-
주식, 선물, 지수, 외환 거래 (브로커에 따라 다름)
🛠️ Requirements and Compatibility
-
MetaTrader 5
-
데모 및 실계좌 지원
-
MT5에서 지원하는 모든 종목과 호환
🆓 License
본 제품은 무료로 제공됩니다.
⚠️ Important Notice
본 제품은 Nelogica 또는 Profit Chart와 어떠한 제휴 관계도 없습니다.
언급은 인터페이스 디자인 참고 목적에 한함입니다.
거래에는 위험이 따릅니다. 본 도구는 거래 신호를 제공하지 않으며 결과를 보장하지 않습니다.