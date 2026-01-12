Fast Order Panel

⚡ MetaTrader 5용 수동 거래 실행 패널

이 도구는 MetaTrader 5에서 수동 거래를 보다 쉽고 빠르게 수행할 수 있도록 개발되었습니다.

차트 상에서 직접 사용할 수 있는 직관적이고 실용적인 거래 패널을 제공합니다.

패널의 설계 개념은 Profit Chart 플랫폼에서 일반적으로 사용되는 주문 입력 화면에서 영감을 받아, MetaTrader 5 환경에 맞게 최적화되었습니다.

🚀 Features

시장가 매수 / 시장가 매도

원클릭으로 즉시 시장가 주문 실행.

Buy Stop / Sell Stop 주문

스탑 조건이 포함된 지정 주문을 빠르게 설정.

빠른 수량 선택

사전 설정된 거래량 버튼 제공.

스탑 오프셋 설정

포인트 단위로 손절 거리 설정 가능.

포지션 반전

현재 포지션 방향을 자동으로 전환.

대기 주문 취소

선택한 종목의 모든 대기 주문을 한 번에 취소.

포지션 종료 (Flatten)

현재 종목의 모든 포지션 즉시 종료.

주문 취소 + 포지션 종료

긴급 상황을 위한 일괄 종료 기능.

📊 Trade Information Panel

다음 거래 정보가 실시간으로 표시됩니다:

미실현 손익

일일 손익

평균 결과

총 결과

🎯 Intended Use

다음과 같은 트레이더에게 적합합니다:

수동 트레이더

스캘퍼

데이 트레이더

주식, 선물, 지수, 외환 거래 (브로커에 따라 다름)

🛠️ Requirements and Compatibility

MetaTrader 5

데모 및 실계좌 지원

MT5에서 지원하는 모든 종목과 호환

🆓 License

본 제품은 무료로 제공됩니다.

⚠️ Important Notice

본 제품은 Nelogica 또는 Profit Chart와 어떠한 제휴 관계도 없습니다.

언급은 인터페이스 디자인 참고 목적에 한함입니다.

거래에는 위험이 따릅니다. 본 도구는 거래 신호를 제공하지 않으며 결과를 보장하지 않습니다.