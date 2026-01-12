Fast Order Panel

⚡ MetaTrader 5용 수동 거래 실행 패널

이 도구는 MetaTrader 5에서 수동 거래를 보다 쉽고 빠르게 수행할 수 있도록 개발되었습니다.
차트 상에서 직접 사용할 수 있는 직관적이고 실용적인 거래 패널을 제공합니다.

패널의 설계 개념은 Profit Chart 플랫폼에서 일반적으로 사용되는 주문 입력 화면에서 영감을 받아, MetaTrader 5 환경에 맞게 최적화되었습니다.

🚀 Features

  • 시장가 매수 / 시장가 매도
    원클릭으로 즉시 시장가 주문 실행.

  • Buy Stop / Sell Stop 주문
    스탑 조건이 포함된 지정 주문을 빠르게 설정.

  • 빠른 수량 선택
    사전 설정된 거래량 버튼 제공.

  • 스탑 오프셋 설정
    포인트 단위로 손절 거리 설정 가능.

  • 포지션 반전
    현재 포지션 방향을 자동으로 전환.

  • 대기 주문 취소
    선택한 종목의 모든 대기 주문을 한 번에 취소.

  • 포지션 종료 (Flatten)
    현재 종목의 모든 포지션 즉시 종료.

  • 주문 취소 + 포지션 종료
    긴급 상황을 위한 일괄 종료 기능.

📊 Trade Information Panel

다음 거래 정보가 실시간으로 표시됩니다:

  • 미실현 손익

  • 일일 손익

  • 평균 결과

  • 총 결과

🎯 Intended Use

다음과 같은 트레이더에게 적합합니다:

  • 수동 트레이더

  • 스캘퍼

  • 데이 트레이더

  • 주식, 선물, 지수, 외환 거래 (브로커에 따라 다름)

🛠️ Requirements and Compatibility

  • MetaTrader 5

  • 데모 및 실계좌 지원

  • MT5에서 지원하는 모든 종목과 호환

🆓 License

본 제품은 무료로 제공됩니다.

⚠️ Important Notice

본 제품은 Nelogica 또는 Profit Chart와 어떠한 제휴 관계도 없습니다.
언급은 인터페이스 디자인 참고 목적에 한함입니다.

거래에는 위험이 따릅니다. 본 도구는 거래 신호를 제공하지 않으며 결과를 보장하지 않습니다.


