⚡ MetaTrader 5 用 手動取引実行パネル

本ツールは、MetaTrader 5 における 手動取引を簡素化し、高速化するため に開発されました。

チャート上で操作可能な 直感的かつ実用的な取引パネル を提供します。

パネルの設計コンセプトは、Profit Chart プラットフォームで一般的に使用されている注文画面のレイアウトに着想を得ており、MetaTrader 5 環境向けに最適化されています。

🚀 Features

成行買い / 成行売り

ワンクリックで即時に成行注文を送信。

Buy Stop / Sell Stop 注文

ストップ条件付きの指値注文を素早く設定。

数量のクイック選択

事前設定された数量ボタンで迅速な注文が可能。

ストップオフセット設定

ポイント単位でストップ距離を簡単に設定。

ポジション反転

現在のポジション方向を自動で反転。

保留注文のキャンセル

対象シンボルの全保留注文をワンクリックでキャンセル。

ポジションクローズ（Flatten）

現在のシンボルの全ポジションを即時決済。

注文キャンセル + ポジションクローズ

緊急時用の一括操作機能。

📊 Trade Information Panel

以下の取引情報がリアルタイムで表示されます：

含み損益

日次損益

平均結果

総合結果

🎯 Intended Use

本ツールは以下のトレーダー向けです：

手動トレーダー

スキャルパー

デイトレーダー

株式、先物、指数、FX（ブローカーにより異なる）

🛠️ Requirements and Compatibility

MetaTrader 5

デモ口座およびリアル口座対応

MT5 が対応するすべての銘柄で使用可能

🆓 License

本製品は 無料 で提供されます。

⚠️ Important Notice

本製品は Nelogica および Profit Chart とは一切関係ありません。

言及は インターフェース設計の参考目的のみ です。

取引にはリスクが伴います。本ツールは 取引シグナルを提供せず、結果を保証するものではありません。