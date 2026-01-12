Fast Order Panel
⚡ MetaTrader 5 手动交易执行面板
该工具旨在 简化并加快 MetaTrader 5 中的手动交易操作，提供一个 直观、实用的图表交易面板，用于订单执行和仓位管理。
该面板的设计理念 参考了 Profit Chart 平台中常见的下单界面布局，并针对 MetaTrader 5 环境进行了适配，为习惯此类操作方式的交易者提供熟悉的交易体验。
🚀 Features
-
市价买入 / 市价卖出
一键快速发送市价订单。
-
Buy Stop / Sell Stop 挂单
快速设置带止损参数的挂单。
-
快速手数选择
预设交易量按钮，提高下单效率。
-
止损偏移设置
以点数形式轻松设置止损距离。
-
反向开仓
自动反转当前持仓方向。
-
取消挂单
一键取消当前品种的所有挂单。
-
平仓（Flatten）
立即关闭当前品种的所有持仓。
-
取消订单 + 平仓
紧急功能，用于同时取消订单并关闭持仓。
📊 Trade Information Panel
面板实时显示以下交易信息：
-
当前浮动盈亏
-
当日盈亏
-
平均结果
-
总结果
🎯 Intended Use
适用于：
-
手动交易者
-
剥头皮交易者
-
日内交易者
-
股票、期货、指数和外汇交易（取决于经纪商）
🛠️ Requirements and Compatibility
-
MetaTrader 5
-
支持模拟账户和真实账户
-
兼容所有 MT5 交易品种
🆓 License
该产品 完全免费 提供。
⚠️ Important Notice
本产品 不隶属于、未获得 Nelogica 或 Profit Chart 的授权或认可。
提及仅作为 界面设计灵感参考。
交易具有风险。本工具 不提供交易信号，也不保证任何交易结果。