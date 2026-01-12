Fast Order Panel

EA Keltner Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA 4.75 (8) 专家

凯尔特纳通道突破策略： 为Metatrader 5平台开发的交易机器人旨在使用凯尔特纳通道突破策略进行自动操作。该策略涉及根据凯尔特纳通道定义的市场波动性识别入场和退出点。 主要功能： 凯尔特纳通道突破 : 该机器人识别价格突破凯尔特纳通道的时机，指示购买或销售的机会。 交易时间参数 : 可以配置机器人授权操作的特定交易时间。这允许将策略调整为不同的市场交易时段，并避免在流动性低或波动性高的时段进行交易。 每日盈利或亏损目标 : 该机器人允许设定每日盈利或亏损目标。一旦达到目标，机器人可以关闭其操作，以避免进一步暴露于市场。 平均价格系统 : 在市场逆向移动的情况下，机器人可以使用平均价格系统来改善交易的进场价格，从而减少潜在损失的影响。 移动止损 : 该机器人使用移动止损机制保护交易的利润。随着价格有利于头寸的移动，此止损将动态调整。 保本 : 达到一定利润水平后，该机器人可以将止损调整为进场价格，确保交易不会产生亏损，即使它改变了方向。 资本管理系统（索罗斯） : 该机器人可以实施基于索罗斯技术的资本管理系统，其中头寸大小根据交易账户的最近表现进行调整。 这些组合功能为机器人提供了