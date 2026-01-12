Fast Order Panel

⚡ MetaTrader 5 手动交易执行面板

该工具旨在 简化并加快 MetaTrader 5 中的手动交易操作，提供一个 直观、实用的图表交易面板，用于订单执行和仓位管理。

该面板的设计理念 参考了 Profit Chart 平台中常见的下单界面布局，并针对 MetaTrader 5 环境进行了适配，为习惯此类操作方式的交易者提供熟悉的交易体验。

🚀 Features

  • 市价买入 / 市价卖出
    一键快速发送市价订单。

  • Buy Stop / Sell Stop 挂单
    快速设置带止损参数的挂单。

  • 快速手数选择
    预设交易量按钮，提高下单效率。

  • 止损偏移设置
    以点数形式轻松设置止损距离。

  • 反向开仓
    自动反转当前持仓方向。

  • 取消挂单
    一键取消当前品种的所有挂单。

  • 平仓（Flatten）
    立即关闭当前品种的所有持仓。

  • 取消订单 + 平仓
    紧急功能，用于同时取消订单并关闭持仓。

📊 Trade Information Panel

面板实时显示以下交易信息：

  • 当前浮动盈亏

  • 当日盈亏

  • 平均结果

  • 总结果

🎯 Intended Use

适用于：

  • 手动交易者

  • 剥头皮交易者

  • 日内交易者

  • 股票、期货、指数和外汇交易（取决于经纪商）

🛠️ Requirements and Compatibility

  • MetaTrader 5

  • 支持模拟账户和真实账户

  • 兼容所有 MT5 交易品种

🆓 License

该产品 完全免费 提供。

⚠️ Important Notice

本产品 不隶属于、未获得 Nelogica 或 Profit Chart 的授权或认可
提及仅作为 界面设计灵感参考

交易具有风险。本工具 不提供交易信号，也不保证任何交易结果


作者的更多信息
EA Keltner
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
4.75 (8)
专家
凯尔特纳通道突破策略： 为Metatrader 5平台开发的交易机器人旨在使用凯尔特纳通道突破策略进行自动操作。该策略涉及根据凯尔特纳通道定义的市场波动性识别入场和退出点。 主要功能： 凯尔特纳通道突破 : 该机器人识别价格突破凯尔特纳通道的时机，指示购买或销售的机会。 交易时间参数 : 可以配置机器人授权操作的特定交易时间。这允许将策略调整为不同的市场交易时段，并避免在流动性低或波动性高的时段进行交易。 每日盈利或亏损目标 : 该机器人允许设定每日盈利或亏损目标。一旦达到目标，机器人可以关闭其操作，以避免进一步暴露于市场。 平均价格系统 : 在市场逆向移动的情况下，机器人可以使用平均价格系统来改善交易的进场价格，从而减少潜在损失的影响。 移动止损 : 该机器人使用移动止损机制保护交易的利润。随着价格有利于头寸的移动，此止损将动态调整。 保本 : 达到一定利润水平后，该机器人可以将止损调整为进场价格，确保交易不会产生亏损，即使它改变了方向。 资本管理系统（索罗斯） : 该机器人可以实施基于索罗斯技术的资本管理系统，其中头寸大小根据交易账户的最近表现进行调整。 这些组合功能为机器人提供了
FREE
Build EA
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
5 (1)
专家
Build your EA with Build EA, with it you can build your strategy with the available indicators and tools. Build EA does not have any defined strategy, but with it you can use combinations of indicators and use them as signals or filters along with the available tools and build your strategy! Indicators available: adx Alligator Bollinger Bands bear power Bull Power CCI crossing of means dx Envelope Stochastic fractal macd OBV Parabolic SAR return to mean Fibonacci retracement Rsi Standard Devi
Build EA Simple
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
4 (8)
专家
Build your EA with Build EA Simple, with it you can build your strategy with the available indicators and tools. Build EA Simple does not have any defined strategy, but with it you can use combinations of indicators and use them as signals or filters and build your strategy! Build EA Simple is a simplified version of Build EA that doesn't have as many tools. Discover Build EA Pro  https://www.mql5.com/pt/market/product/88859?source=Unknown%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.mql5.com%2Fpt%2Fmarket%2Fmy Indi
FREE
Result per Symbol MT5
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
5 (3)
指标
When working with several assets and having several open positions in different assets, it is a little complicated to visualize how much profit or loss is in each asset, so with this problem in mind I developed this indicator where it facilitates the visualization of open operations in each asset , where you will be able to open several different assets and you will be able to visualize the individual result of each asset and speed up your decision making in your trades.
FREE
Auto Hedge MT5
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
实用工具
Open a direction on the trade that the market intends to follow and a trade that occurred on your trade trade following a trade that was pending on your trade trade a trade order that was pending on your trade trade operation. Example: a buy operation with a lot of 0.01 at a price of 0.03 points, buy with a lot of 0.01 at a price of 0.01.0930, then a sell stop order of 0.03 will be decided. a new buy stop order is placed with a lot of 0.06 at a price of 1.0930. Parameters: Volume -> Volum
Zona de Consolidacao
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
5 (4)
指标
It makes it easier to see where there have been consolidation zones for previous prices and allows you to highlight the histogram where there is the biggest consolidation zone. Input parameters Intervalo de preço Is the price between the histograms Periodo Number of candle sticks to be analyzed Porcentagem Highlights the histogram where there is minimal consolidation in relation to the analyzed period
FREE
Indicador de Volume
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
4.5 (2)
指标
This indicator is a volume indicator it changes the color of the candles according to a certain number of ticks, and this number of ticks can be informed by the user both the number of ticks and the color of the candles, this indicator works in any graphical time or any asset, provided that the asset has a ticker number to be informed. This indicator seeks to facilitate user viewing when analyzing candles with a certain number of ticks.
FREE
Result per Symbol MT4
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
指标
When you work with several assets and have several open positions in assets, it is a little complicated to visualize when profit or profit each active problem is giving, so with this in mind, we develop this indicator where it facilitates the visualization of operations in assets, where you you will be able to open several different resources and you will be able to visualize the individual result of each asset and speed up your decision making in your business.
FREE
Trend Follower MT5
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
指标
Trend Follower   predicts the possible start of a trend, the indicator uses as a basis for the closing high possibility of the indicators to identify a possible entry or low possibility, the indicator just an entry parameter which can be the period . Input parameters Period : A positive integer that indicates the period for number Alert:   Sends an audible signal when a signal occurs Check out other products:   https://www.mql5.com/en/users/junioredj16/seller
筛选:
无评论
回复评论