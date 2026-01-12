Fast Order Panel

⚡ MetaTrader 5 için Manuel İşlem Yürütme Paneli

Bu araç, MetaTrader 5 üzerinde manuel işlemleri daha hızlı ve daha kolay hale getirmek amacıyla geliştirilmiştir.
Grafik üzerinde çalışan kullanışlı ve sezgisel bir işlem paneli sunar.

Panel konsepti, Profit Chart platformunda yaygın olarak kullanılan emir giriş arayüzünden esinlenilmiş olup, MetaTrader 5 ortamına özel olarak uyarlanmıştır.

🚀 Features

  • Piyasa Alış / Piyasa Satış
    Tek tıklama ile anında piyasa emri gönderimi.

  • Buy Stop / Sell Stop Emirleri
    Stop parametreleriyle hızlı bekleyen emir oluşturma.

  • Hızlı Lot Seçimi
    Ön tanımlı miktar butonları ile hızlı işlem.

  • Stop Ofset Ayarı
    Stop mesafesini puan bazında kolayca belirleme.

  • Pozisyon Tersine Çevirme
    Mevcut pozisyon yönünü otomatik olarak tersine çevirir.

  • Bekleyen Emirleri İptal Et
    Semboldeki tüm bekleyen emirleri tek tıkla iptal eder.

  • Pozisyonları Kapat (Flatten)
    Mevcut semboldeki tüm açık pozisyonları anında kapatır.

  • Emirleri İptal Et + Pozisyonları Kapat
    Acil durumlar için tek tuşla tüm işlemleri kapatma.

📊 Trade Information Panel

Aşağıdaki işlem bilgileri gerçek zamanlı olarak görüntülenir:

  • Açık Sonuç

  • Günlük Sonuç

  • Ortalama Sonuç

  • Toplam Sonuç

🎯 Intended Use

Şunlar için uygundur:

  • Manuel traderlar

  • Scalperlar

  • Gün içi traderlar

  • Hisse senetleri, vadeli işlemler, endeksler ve Forex (aracı kuruma bağlı)

🛠️ Requirements and Compatibility

  • MetaTrader 5

  • Demo ve gerçek hesap desteği

  • MT5 tarafından desteklenen tüm sembollerle uyumlu

🆓 License

Bu ürün ücretsiz olarak sunulmaktadır.

⚠️ Important Notice

Bu ürün Nelogica veya Profit Chart ile bağlantılı değildir.
Yapılan atıf yalnızca arayüz ilhamı amacıyladır.

Finansal işlemler risk içerir. Bu araç işlem sinyali üretmez ve sonuç garanti etmez.


