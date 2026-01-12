Fast Order Panel

⚡ Painel de Execução Rápida – Trading Manual Simplificado

Este utilitário foi desenvolvido para facilitar e agilizar o trading manual no MetaTrader 5, oferecendo um painel intuitivo e prático para envio e gerenciamento de ordens diretamente no gráfico.

O conceito do painel foi inspirado no modelo de boleta utilizado no Profit Chart, amplamente conhecido no mercado brasileiro, trazendo uma experiência familiar para traders que já utilizam esse tipo de ferramenta, adaptada ao ambiente do MetaTrader 5.

🚀 Principais Funcionalidades

Compra e Venda a Mercado
Envie ordens de compra ou venda instantaneamente com apenas um clique.

Compra e Venda com Stop (Ordem Limitada + Stop)
Permite definir preço de entrada e stop de forma rápida e objetiva.

Definição Rápida de Lote (Qtd)
Botões de volume pré-definidos (ex: 1.0, 2.0, 3.0) para maior agilidade.

Stop Offset Configurável
Controle o deslocamento do stop em pontos de forma simples.

Inverter Posição
Inverte automaticamente a posição atual (de compra para venda ou vice-versa).

Cancelar Ordens Pendentes
Botão dedicado para cancelamento rápido de ordens abertas.

Zerar Posição
Fecha imediatamente todas as posições do ativo.

Cancelar Ordens + Zerar
Função de emergência para zerar tudo com um único clique.

📊 Controle de Resultados

O painel exibe informações essenciais para acompanhamento do desempenho:

  • Resultado Aberto

  • Resultado do Dia

  • Resultado Médio

  • Resultado Total

Tudo de forma clara e em tempo real.

🎯 Indicado Para

✔ Traders manuais
✔ Scalpers
✔ Day Traders
✔ Operações em B3 (WIN / WDO) e Forex
✔ Quem busca velocidade e precisão na execução

🛠️ Compatibilidade

  • MetaTrader 5

  • Conta Demo ou Real

  • Funciona em qualquer ativo compatível com MT5

🆓 Produto Gratuito

Este utilitário é disponibilizado 100% gratuitamente como forma de contribuir com a comunidade de traders.

⚠️ Observação Importante

Este produto não possui vínculo, parceria ou afiliação com a Nelogica ou com o Profit Chart. A menção é feita exclusivamente como referência de inspiração de interface.


