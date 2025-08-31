EA Scalper BigBoss Ultra Z
- Experts
- Ipan Effendi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
BigBoss Ultra Z Scalper EA è un EA di scalping accurato per EURUSD sul timeframe M5 (5 minuti).
BigBoss Scalper Ultra Z è un Expert Advisor (EA) specificamente progettato per strategie di scalping di precisione sulla coppia EURUSD, operante sulla piattaforma MetaTrader 5 sul timeframe M5 (5 minuti). Questo EA è progettato per i trader che cercano un'esecuzione rapida e una gestione del rischio controllata, poiché utilizza un Take Profit a 12 pip e uno Stop Loss a 11 pip.
Risultati del backtest (Metatrader 5 Strategy Tester): Profitto di 1.205.540 USD (1,20 milioni di dollari USA) in 8 mesi, gennaio - agosto 2025
✅ Periodo: gennaio 2025 - agosto 2025
✅ Risultati: Profitti costanti fino a 1.205.540 USD in 8 mesi (vedi grafico e risultati del backtest in fondo a questa pagina)
✅ Modalità di test: timeframe di 5 minuti, dati tick-by-tick del broker IC Markets, conto Raw, leva finanziaria 1:1000 (è possibile utilizzare qualsiasi leva finanziaria, ma consiglio 1:1000 o 1:500 per ottenere i massimi risultati)
⚠️ Nota: i risultati del backtest mostrano prestazioni molto significative. Può essere utilizzato con un conto minimo di 300 USD, ma il capitale consigliato è di 500 o 1.000 USD.
⚙️ Specifiche e caratteristiche principali:
Adatto per: EURUSD
⏱️ Intervallo di tempo consigliato: M5 (5 minuti).
🖥️ Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5).
🔢 Broker consigliato:
IC Markets Global, Conto Raw, può essere utilizzato con qualsiasi leva finanziaria, ma si consiglia una leva di 1:1000 o 1:500 per ottenere i massimi risultati.
🎯 Take Profit (TP): 12 pip
🛡️ Stop Loss (SL): 11 pip
📉 Spread massimo: 2 pip, per mantenere l'efficienza di ingresso ed esecuzione.
📊 Gestione delle posizioni e del rischio:
📈 Lotti dinamici (Compounding):
Dimensioni dei lotti automatizzate in base al capitale, ad esempio: Saldo di 500 USD, lotti da 0,05 per posizione, massimo 7 posizioni aperte.
📌 Controllo delle Operazioni:
Numero massimo di posizioni aperte: 7 posizioni.
Numero massimo di ingressi per segnale: fino a 7 posizioni, a seconda della potenza del segnale dell'indicatore.
Spread Massimo: 2 pip
📈 Strategia e Indicatori:
Questo EA utilizza una combinazione di due indicatori tecnici principali:
Momentum
Oscillatore Stocastico
Entrambi sono stati ottimizzati specificamente per lo scalping veloce, fornendo punti di ingresso precisi in condizioni di mercato volatili o normali.
🏦 Broker Consigliati:
Per risultati ottimali, utilizza un broker con condizioni di esecuzione rapide e spread bassi, come:
IC Markets Global, FP Markets, HF Markets, Exness e altri che offrono conti ECN o Raw a spread basso.
Tipo di conto: Conto Raw Spread o ECN
Leva finanziaria: consigliata 1:1000 o 1:500 (per risultati massimi)
Più adatto per EURUSD con timeframe M5 (5 minuti).
Capitale minimo: 300 USD, ma consigliato: 500 USD o 1.000 USD.
EA progettato specificamente per MetaTrader 5 o MT5.
🔐 Vantaggi di BigBoss Scalper:
Non utilizza tecniche di martingala, griglie o ad alto rischio.
L'EA non richiede impostazioni complesse. Basta utilizzare le impostazioni predefinite, poiché regola automaticamente il numero di lotti in base al saldo del conto. Quindi, non è necessario modificare nulla nelle impostazioni dell'EA; lasciare le impostazioni predefinite quando lo si esegue su un VPS.
Può essere utilizzato su un conto minimo di 300 USD, con consigli per 500 USD o 1.000 USD.
L'ingresso si basa esclusivamente su segnali tecnici in tempo reale.
È adatto per lo sviluppo sistematico di un conto di piccole dimensioni perché utilizza la funzione lotti composti. Con l'aumento dei profitti, il numero di lotti si adeguerà e, in definitiva, il saldo continuerà a crescere nel tempo.
L'EA è progettato specificamente per MetaTrader 5 o MT5.
Utilizzare solo su timeframe EURUSD a 5 minuti o M5.
💡 Consigli d'uso:
Utilizzare un conto ECN con spread bassi.
Utilizzare un VPS a bassa latenza come Forexvps.net o un altro provider.