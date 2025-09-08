UScalper30

UScalper30 – Expert Advisor di Trading Automatico ATR-RSI

Panoramica
UScalper30 EA utilizza gli indicatori ATR e RSI per individuare potenziali opportunità di trading vicino ai livelli di supporto e resistenza, offrendo ingressi strutturati e strumenti automatizzati di gestione del rischio.

Funzionalità principali

  • Ingressi a doppia conferma

    • Vendite quando RSI è in ipercomprato e prezzo vicino alla resistenza.

    • Acquisti quando RSI è in ipervenduto e prezzo vicino al supporto.

    • Conferma del momentum tramite ATR.

  • Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop regolabili

    • SL e TP calcolati automaticamente con moltiplicatori ATR.

    • Trailing stop adattabile alla volatilità di mercato.

  • Regolazione Break-Even

    • Lo SL può spostarsi al break-even più buffer dopo movimenti favorevoli.

  • Filtri di trading

    • Filtro MA per ridurre trade contro trend.

    • Filtro spread per evitare mercati sottili o costosi.

    • Filtro giorni della settimana.

    • Filtro sessioni di trading.

  • Chiusura automatica dei profitti

    • Trade chiusi automaticamente al raggiungimento di pip prefissati.

  • Rilevamento supporti e resistenze

    • Controlla massimi/minimi recenti per conferma aggiuntiva.

Input e personalizzazione

  • Dimensione lotto – fissa.

  • Periodo e moltiplicatori ATR – per SL, TP e trailing stop.

  • Periodo e livelli RSI – soglie ipercomprato/ipervenduto.

  • Filtro MA – periodo, metodo, tipo prezzo.

  • Impostazioni break-even – trigger e buffer.

  • Giorni e ore di trading – attivazione/disattivazione.

  • Filtro spread – massimo spread consentito.

Raccomandazioni

  • Timeframe: M5 consigliato.

  • Simboli: US30 e altri strumenti liquidi.

  • Broker esempio: ICMarkets (o altro MT5 compatibile).

  • VPS consigliato per operatività continua.

  • Testare prima su conto demo.


