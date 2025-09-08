UScalper30
- Experts
- Simile Mhlanga
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
UScalper30 – Expert Advisor di Trading Automatico ATR-RSI
Panoramica
UScalper30 EA utilizza gli indicatori ATR e RSI per individuare potenziali opportunità di trading vicino ai livelli di supporto e resistenza, offrendo ingressi strutturati e strumenti automatizzati di gestione del rischio.
Funzionalità principali
-
Ingressi a doppia conferma
-
Vendite quando RSI è in ipercomprato e prezzo vicino alla resistenza.
-
Acquisti quando RSI è in ipervenduto e prezzo vicino al supporto.
-
Conferma del momentum tramite ATR.
-
-
Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop regolabili
-
SL e TP calcolati automaticamente con moltiplicatori ATR.
-
Trailing stop adattabile alla volatilità di mercato.
-
-
Regolazione Break-Even
-
Lo SL può spostarsi al break-even più buffer dopo movimenti favorevoli.
-
-
Filtri di trading
-
Filtro MA per ridurre trade contro trend.
-
Filtro spread per evitare mercati sottili o costosi.
-
Filtro giorni della settimana.
-
Filtro sessioni di trading.
-
-
Chiusura automatica dei profitti
-
Trade chiusi automaticamente al raggiungimento di pip prefissati.
-
-
Rilevamento supporti e resistenze
-
Controlla massimi/minimi recenti per conferma aggiuntiva.
-
Input e personalizzazione
-
Dimensione lotto – fissa.
-
Periodo e moltiplicatori ATR – per SL, TP e trailing stop.
-
Periodo e livelli RSI – soglie ipercomprato/ipervenduto.
-
Filtro MA – periodo, metodo, tipo prezzo.
-
Impostazioni break-even – trigger e buffer.
-
Giorni e ore di trading – attivazione/disattivazione.
-
Filtro spread – massimo spread consentito.
Raccomandazioni
-
Timeframe: M5 consigliato.
-
Simboli: US30 e altri strumenti liquidi.
-
Broker esempio: ICMarkets (o altro MT5 compatibile).
-
VPS consigliato per operatività continua.
-
Testare prima su conto demo.