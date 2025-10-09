AutoGrid Assistant

AutoGrid Assistant - Strumento di Posizionamento Automatico di Ordini a Griglia

ASSISTENTE GRATUITO per i trader che utilizzano strategie di trading a griglia!

COSA FA:

AutoGrid Assistant posiziona automaticamente una griglia di ordini pendenti (Buy Stop/Sell Stop o Buy Limit/Sell Limit) con una singola esecuzione. Nessun clic manuale richiesto!

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

  • Posizionamento automatico della griglia con un clic
  • Supporto per ordini Stop e Limit
  • Impostazioni flessibili della griglia (distanza iniziale, passo tra gli ordini)
  • Take Profit e Stop Loss individuali per ogni ordine
  • Selezione della direzione: Entrambe, Solo Acquisto o Solo Vendita
  • Validazione intelligente del broker (verifica distanze minime, dimensioni dei lotti, margine)
  • Esecuzione istantanea

IDEALE PER:

  • Strategie di trading a griglia
  • Strategie di copertura (hedging)
  • Strategie di media dei prezzi
  • Configurazione rapida della griglia manuale

IMPOSTAZIONI:

  • Number of orders per direction: Quanti ordini in ogni direzione (1-100)
  • Lot Size: Volume per ogni ordine
  • First order distance: Distanza per il primo ordine (in punti)
  • Step between orders (points): Distanza tra gli ordini successivi (in punti)
  • Use Stop Orders: true = ordini Stop, false = ordini Limit
  • Take Profit: TP in punti (0 = nessun TP)
  • Stop Loss: SL in punti (0 = nessun SL)
  • Order Direction: Entrambe / Solo Acquisto / Solo Vendita
  • Magic Number: Identificatore unico per gli ordini

SICUREZZA:

  • Convalida tutti i parametri secondo i requisiti del broker
  • Verifica il margine disponibile prima del posizionamento
  • Verifica i limiti di volume
  • Protezione contro lo spam nei log
  • Gestione completa degli errori

COME USARLO:

  1. Trascinare lo script sul grafico
  2. Impostare i parametri della griglia nella finestra che si apre
  3. Premere OK
  4. Gli ordini vengono posizionati automaticamente
  5. Lo script completa l'esecuzione - gli ordini rimangono attivi

NOTE:

  • Questo è uno strumento di AIUTO, non una strategia di trading
  • Gli ordini rimangono attivi dopo il completamento dell'esecuzione dello script
  • Utilizzare il numero magico per identificare i propri ordini a griglia
  • Gestire le posizioni manualmente o con un altro strumento
  • Lo script può essere eseguito più volte per creare nuove griglie

