AutoGrid Assistant
- Utilità
- Andrii Palchevskyi
- Versione: 1.0
AutoGrid Assistant - Strumento di Posizionamento Automatico di Ordini a Griglia
ASSISTENTE GRATUITO per i trader che utilizzano strategie di trading a griglia!
COSA FA:
AutoGrid Assistant posiziona automaticamente una griglia di ordini pendenti (Buy Stop/Sell Stop o Buy Limit/Sell Limit) con una singola esecuzione. Nessun clic manuale richiesto!
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Posizionamento automatico della griglia con un clic
- Supporto per ordini Stop e Limit
- Impostazioni flessibili della griglia (distanza iniziale, passo tra gli ordini)
- Take Profit e Stop Loss individuali per ogni ordine
- Selezione della direzione: Entrambe, Solo Acquisto o Solo Vendita
- Validazione intelligente del broker (verifica distanze minime, dimensioni dei lotti, margine)
- Esecuzione istantanea
IDEALE PER:
- Strategie di trading a griglia
- Strategie di copertura (hedging)
- Strategie di media dei prezzi
- Configurazione rapida della griglia manuale
IMPOSTAZIONI:
- Number of orders per direction: Quanti ordini in ogni direzione (1-100)
- Lot Size: Volume per ogni ordine
- First order distance: Distanza per il primo ordine (in punti)
- Step between orders (points): Distanza tra gli ordini successivi (in punti)
- Use Stop Orders: true = ordini Stop, false = ordini Limit
- Take Profit: TP in punti (0 = nessun TP)
- Stop Loss: SL in punti (0 = nessun SL)
- Order Direction: Entrambe / Solo Acquisto / Solo Vendita
- Magic Number: Identificatore unico per gli ordini
SICUREZZA:
- Convalida tutti i parametri secondo i requisiti del broker
- Verifica il margine disponibile prima del posizionamento
- Verifica i limiti di volume
- Protezione contro lo spam nei log
- Gestione completa degli errori
COME USARLO:
- Trascinare lo script sul grafico
- Impostare i parametri della griglia nella finestra che si apre
- Premere OK
- Gli ordini vengono posizionati automaticamente
- Lo script completa l'esecuzione - gli ordini rimangono attivi
NOTE:
- Questo è uno strumento di AIUTO, non una strategia di trading
- Gli ordini rimangono attivi dopo il completamento dell'esecuzione dello script
- Utilizzare il numero magico per identificare i propri ordini a griglia
- Gestire le posizioni manualmente o con un altro strumento
- Lo script può essere eseguito più volte per creare nuove griglie