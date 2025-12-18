Operi con Fiducia Usando una Strategia Classica di Tripla Media Mobile



Questo indicatore rileva automaticamente opportunità di trend following ad alta probabilità utilizzando un sistema collaudato di 3 medie mobili. Disegna segnali visivi chiari direttamente sul tuo grafico e invia allerte istantanee al tuo desktop e telefono cellulare, così non perdi mai un trade.



Descrizione dell'Indicatore: Triple Moving Average Buy Sell Alerts



🎯 Funzionalità Principale e Logica di Trading



L'indicatore utilizza tre medie mobili per filtrare il trend e individuare con precisione gli ingressi. La logica è rigorosa e chiara:



Segnale BUY (Diamante Verde): Generato quando su una candela chiusa sono soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni:



Trend al Rialzo: Il prezzo è sopra la MA lenta a 200 periodi.



Allineamento: La MA 20 è sopra la MA 50, e la MA 50 è sopra la MA 200.



Trigger: La candela chiude sopra tutte e tre le medie mobili.



Segnale SELL (Diamante Rosso): Generato quando su una candela chiusa sono soddisfatte TUTTE le condizioni opposte:



Trend al Ribasso: Il prezzo è sotto la MA lenta a 200 periodi.



Allineamento: La MA 20 è sotto la MA 50, e la MA 50 è sotto la MA 200.



Trigger: La candela chiude sotto tutte e tre le medie mobili.



Segnale CLOSE ('X' Dorata): Il segnale di uscita appare quando la MA veloce 20 incrocia la MA media 50.



Una 'X' dorata sotto il prezzo chiude un trade BUY.



Una 'X' dorata sopra il prezzo chiude un trade SELL.



L'indicatore tiene traccia dello stato del mercato, quindi mostrerà un nuovo diamante Buy o Sell solo dopo che il trade precedente è stato chiuso con una 'X'.



🔔 Notifiche Multi-Piattaforma (Non Perderti Mai un Segnale)



Quando viene generato un nuovo segnale live, ricevi notifiche in due modi:



Allerta Pop-up sul Desktop: Compare un messaggio chiaro sullo schermo (es.: “XAUUSD H1 place BUY order”).



Notifica Push sul Telefono: Lo stesso allerta viene inviato immediatamente all'app mobile MetaTrader 5, per monitorare i mercati anche lontano dal computer.



Nota: Le allerte sono solo per segnali live. Non verrai inondato di segnali storici quando applichi l'indicatore per la prima volta.



🎨 Personalizzazione Completa per Adattarsi al Tuo Stile di Grafico



Rendi l'indicatore esattamente come vuoi che appaia e funzioni:



Controllo delle Medie Mobili: Regola il periodo, il tipo (SMA/EMA), il colore e lo spessore della linea per ciascuna delle tre MA.



Aspetto dei Segnali: Scegli il colore per i diamanti Buy e Sell. Regola l'offset visivo per posizionare i segnali chiaramente sopra o sotto le barre di prezzo.



Consiglio sull'Offset Visivo: Questa impostazione sposta le frecce lontano dal prezzo per una migliore visibilità. Un valore di 300 funziona bene sui grafici giornalieri (D1), ma usa valori più piccoli sui timeframe inferiori (es.: prova 3-10 su un grafico a 1 minuto). Trova l'impostazione perfetta per il tuo grafico preferito con una sola regolazione rapida.



Perché Scegliere Questo Indicatore?



Trasforma la classica strategia di crossover tripla MA da un'analisi manuale dei grafici in un assistente di trading preciso e automatizzato. Grazie alle sue regole rigorose, visualizzazioni chiare e allerte affidabili, ti aiuta a mantenere la disciplina ed eseguire il tuo piano in modo coerente.



Domande Frequenti (FAQ)



Q1: Come installo l'indicatore?

A: Dopo l'acquisto e il download, riceverai un file .ex5. Copialo nella cartella MQL5\Indicators della directory dati di MetaTrader 5. Riavvia il terminale MT5 e troverai “Triple MA System” nella finestra Navigatore sotto Indicators. Trascinalo su qualsiasi grafico per iniziare.



Q2: L'indicatore non mostra frecce. Qual è il problema?

A: Di solito è dovuto a uno di questi due motivi:



Dati Insufficienti: L'indicatore necessita di barre storiche sufficienti per calcolare la media mobile a 200 periodi. Assicurati che il grafico abbia caricato abbastanza dati passati (es.: diverse centinaia di barre).



Offset Visivo Troppo Grande: Se il valore “Arrow Offset” è molto alto (come 300 su un grafico a 1 minuto), le frecce potrebbero essere disegnate fuori dalla vista attuale del prezzo. Riduci questo valore (es.: a 5-30 per timeframe inferiori).



Q3: Ho ricevuto un segnale, ma la notifica non è arrivata sul telefono.

A: Le notifiche push richiedono una configurazione unica in MT5:



Assicurati che “Abilita notifiche push” sia selezionato in Strumenti → Opzioni → Notifiche.



Inserisci il tuo MetaQuotes ID (lo trovi nell'app mobile MT5) nella stessa scheda.



Verifica che il terminale desktop sia connesso a internet e che l'app MT5 sul telefono sia loggata.



Q4: Posso cambiare i periodi delle medie mobili (es.: usare 9, 21, 200)?

A: Sì, assolutamente. Tutti e tre i periodi (Breve, Media e Lunga), così come il tipo (SMA o EMA), sono completamente personalizzabili tramite i parametri di input quando applichi l'indicatore al grafico.



Q5: Perché ho ricevuto un nuovo segnale Buy mentre ero già in un trade Buy?

A: L'indicatore traccia lo stato del mercato e dovrebbe emettere un nuovo segnale di ingresso solo dopo la chiusura del trade precedente con un segnale di uscita ('X'). Se vedi segnali di ingresso consecutivi senza uscita intermedia, controlla che i parametri “InpPeriodMA1” (MA veloce) e “InpPeriodMA2” (MA media) non siano impostati su 1, che potrebbe causare comportamenti irregolari. Usa i valori predefiniti o ragionevoli.



Q6: Cos'è l'impostazione “Arrow Offset” e quale valore dovrei usare?

A: Questa impostazione sposta verticalmente le frecce di segnale (diamanti e X) lontano dall'alto/basso della barra per evitare ingombro e migliorare la visibilità. Non esiste un valore perfetto universale — dipende dalla scala del grafico e dal timeframe.



Per timeframe alti (D1, H4): valori grandi come 100-300 punti funzionano bene.



Per timeframe bassi (M15, M5, M1): di solito bastano 3-30 punti.



Consiglio: Inizia con un valore basso e aumentalo finché le frecce non sono chiaramente visibili senza essere troppo lontane dall'azione del prezzo.



Q7: È un sistema di trading “imposta e dimentica”?

A: No. È uno strumento sofisticato di segnalazione, non un Expert Advisor automatico. Fornisce allerte visive e sonore di alta qualità basate su una logica chiara, ma sei tu responsabile dell'esecuzione dei trade, della gestione del rischio (stop-loss) e dell'applicazione delle tue conoscenze di mercato. Ti consigliamo di testare qualsiasi strategia prima su un conto demo.



Q8: Come cambio i colori delle linee e delle frecce?

A: La personalizzazione visiva completa è integrata. Nella scheda Inputs della finestra di impostazione dell'indicatore, puoi impostare indipendentemente il colore per ciascuna delle tre linee MA, il diamante Buy, il diamante Sell, e regolare anche lo spessore delle linee/frecce.



Q9: Riceverò aggiornamenti dell'indicatore?

A: Sì. Tutti i clienti ricevono aggiornamenti gratuiti. Quando è disponibile una nuova versione, verrai notificato tramite MQL5 Market e potrai scaricare la nuova versione dalla cronologia acquisti.



Q10: Dove posso ottenere supporto in caso di problemi?

A: Per il supporto tecnico, usa la sezione “Commenti” nella pagina del prodotto su MQL5 Market o contatta direttamente lo sviluppatore tramite il tuo account MQL5. Siamo qui per aiutarti.