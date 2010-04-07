TradePilot

📌 TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4

TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4). It simplifies automated trading, risk management, and trade execution using a smart trading panel. Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation.

🚀 Key Advantages

  • User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys.
  • Smart Risk Management: Supports percentage or fixed-dollar risk with automatic lot size calculation.
  • Fast Trade Execution: Market & Pending orders with Entry/SL/TP lines and live R:R ratio.
  • Advanced Position Management: Close 50% of profitable trades, move SL to Risk-Free, close all trades, or delete pending orders instantly.
  • Multi-Symbol Support: Works on Forex, Commodities, Crypto, and Indices with ATR-based SL/TP.
  • Efficiency & Safety: Checks broker restrictions (freeze level, margin), calculates spread & commission, prevents mistakes.

📊 Why Choose TradePilot EA?

  • ✔ Best MT4 Expert Advisor for risk management and automated trading.
  • ✔ Reduce human errors and manual trading stress.
  • ✔ Perfect for scalping, swing trading, and automated strategies.
  • ✔ Reliable trade manager EA with smart visual lines and real-time R:R calculation.

📥 Installation & Setup

  1. Copy TradePilot.ex4 to the Experts folder of your MT4 terminal.
  2. Attach the EA to a chart of your preferred symbol and timeframe.
  3. Adjust risk, lot size, and settings, then start automated trading safely.

📌 Советник TradePilot для MetaTrader 4

TradePilot — это удобный и профессиональный советник (EA) для MetaTrader 4 (MT4). Он упрощает автоматическую торговлю, управление рисками и выполнение сделок с помощью интеллектуальной панели управления. Идеально подходит для новичков и опытных трейдеров, которые ищут надежный trade manager EA с автоматическим расчетом лота.

🚀 Преимущества

  • Удобная панель управления: Настраиваемая панель с кнопками и горячими клавишами.
  • Умное управление рисками: Процентный или фиксированный риск с автоматическим расчетом лота.
  • Быстрое исполнение сделок: Рыночные и отложенные ордера с линиями Entry/SL/TP и онлайн расчетом R:R.
  • Управление позициями: Закрытие 50% прибыльных сделок, перевод SL в безубыток, закрытие всех сделок или удаление ордеров одним кликом.
  • Поддержка разных инструментов: Форекс, товары, криптовалюты и индексы с ATR для SL/TP.
  • Эффективность и безопасность: Проверка ограничений брокера, расчет спреда и комиссии, защита от ошибок.

📊 Почему выбрать TradePilot EA?

  • ✔ Лучший MT4 Expert Advisor для управления риском и автоматической торговли.
  • ✔ Снижение ошибок человека и ручного контроля.
  • ✔ Подходит для скальпинга, свинг-трейдинга и автоматизированных стратегий.
  • ✔ Надежный trade manager EA с линиями и расчетом R:R в реальном времени.

📥 Установка

  1. Скопируйте TradePilot.ex4 в папку Experts терминала MT4.
  2. Прикрепите EA к графику выбранного символа.
  3. Настройте риск, размер лота и параметры, затем начните автоматическую торговлю.

📌 اکسپرت TradePilot برای متاتریدر 4

TradePilot یک اکسپرت حرفه‌ای و کاربرپسند برای MetaTrader 4 (MT4) است. این ابزار مدیریت ریسک و معاملات خودکار را ساده می‌کند و با یک پنل گرافیکی هوشمند اجرای معاملات را سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کند. مناسب برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای که به دنبال یک trade manager EA با محاسبه خودکار حجم هستند.

🚀 مزایا

  • پنل کاربری آسان: پنل گرافیکی با دکمه‌ها و کلیدهای میانبر.
  • مدیریت ریسک هوشمند: ریسک درصدی یا دلاری با محاسبه خودکار حجم.
  • اجرای سریع معاملات: مارکت و پندینگ اوردر با خطوط Entry/SL/TP و محاسبه R:R لحظه‌ای.
  • مدیریت پوزیشن‌ها: بستن ۵۰٪ معاملات سودده، انتقال SL به Risk-Free، بستن همه معاملات یا حذف اوردرها با یک کلیک.
  • سازگاری با نمادها: فارکس، کامودیتی، کریپتو و شاخص‌ها با ATR برای SL/TP.
  • ایمنی و دقت: بررسی محدودیت‌های بروکر، محاسبه اسپرد و کمیسیون و جلوگیری از خطاهای معاملاتی.

📊 چرا TradePilot؟

  • ✔ بهترین MT4 Expert Advisor برای مدیریت ریسک و معاملات خودکار.
  • ✔ کاهش خطای انسانی و کنترل دستی کمتر.
  • ✔ مناسب اسکالپر و سوئینگ تریدر و استراتژی‌های خودکار.
  • ✔ trade manager EA مطمئن با خطوط و محاسبه R:R واقعی.

📥 نصب

  1. فایل TradePilot.ex4 را در پوشه Experts متاتریدر ۴ کپی کنید.
  2. اکسپرت را روی چارت نماد دلخواه اضافه کنید.
  3. ریسک، حجم و تنظیمات را اعمال کرده و معاملات خودکار را شروع کنید.
Prodotti consigliati
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Indicatori
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicatori
L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicatori
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicatori
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Morning Star pattern" per MT4. - L'indicatore "Morning Star pattern" è un indicatore molto potente per il trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo. - L'indicatore rileva i pattern rialzisti Morning Star sul grafico: segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - È disponibile anche il suo fratello, l'indicatore ribassista "Evening Star pattern" (segui il link qui sotto). - L'indicatore "Morning S
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicatori
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (70)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Expert or candle finder robot for forex
Rahele Rastaghi
Utilità
Expert candle finder for forex in MetaTrader 4 Expert candle finder is one of the practical trader assistant experts that is used in the forex financial market, this expert accurately identifies the candlestick patterns on the price chart as a signal, all the found candles. informs you. This expert is run on your Meta trader platform and in a very precise way, it examines all the currency pairs that are in your watch list and every currency pair that had a professional and good candlestick patt
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicatori
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Mobile Lotsize Pro
Joe Treacher
Utilità
Mobile LotSize Trade on the go with confidence Have you ever spotted the perfect trade opportunity on your phone, only to enter with the wrong lot size and end up risking more than you intended? With Mobile LotSize , that’s no longer a problem. Leave this EA running on your trading platform, and it will automatically monitor your pending orders set at 0.01 lots. If you’ve placed a stop loss or take profit from your phone, Mobile LotSize will calculate and adjust the trade size to match your ris
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (3)
Indicatori
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Pending Orders Levels Seeker
Zhivko Zhelyazkov
Utilità
This script is designed for quick and precise placement of pending orders. Just drag and drop it on the chart. Select the position for Open price, TP price and/or SL price. Pending Orders Levels Seeker understands what kind of pending orders you want to place. It warns you if there are incorrect values in Open price, TP price or SL price. Lot can be changed from the panel of the script only at the first launch or if you want to set a new value for it. The script remembers the lot size of the las
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicatori
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicatori
Daily Candle Predictor è un indicatore che prevede il prezzo di chiusura di una candela. L'indicatore è destinato principalmente all'uso sui grafici D1. Questo indicatore è adatto sia per il trading forex tradizionale che per il trading di opzioni binarie. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o può fungere da aggiunta al sistema di trading esistente. Questo indicatore analizza la candela corrente, calcolando alcuni fattori di forza all'interno del corpo della cande
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicatori
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
ET9 for MT4
Hui Qiu
5 (3)
Experts
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best  Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT4 Updated 4.80 !!   Important update: Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free  ET1 for MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116521 Descriptions ET9 for
Fiery Pinnacle FX
Sayan Vandenhout
Experts
Fiery Pinnacle USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $300
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicatori
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
RTSPattern
Tomas Belak
Indicatori
The indicator provides a superior alternative to price action analysis. It enables the identification of normalized patterns, which are then transformed into a graphical representation to forecast future steps within a time series. In the top-left corner, you'll find information regarding the expected prediction accuracy, determined through a complex MSQE calculation. You have the flexibility to adjust the time window, making it easy to validate the indicator's performance. Additionally, you can
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicatori
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilità
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilità
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilità
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilità
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro MT4
Eda Kaya
Utilità
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 The Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 is a purpose-built solution featuring professional-grade functionality for prop-firm traders on the MetaTrader 4 platform. This tool grants Forex traders fine-tuned control over risk and position sizing, promoting capital preservation and consistent profitability. The Prop Account Protector Expert Advisor, engineered for multi-symbol use with modular design, enables comprehen
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilità
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Mentfx Mmanage
Anton Jere Calmes
5 (15)
Utilità
The added video will show you the full functionality, effectiveness, and simplicity of this trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool c
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilità
EASY Insight – Il trading intelligente inizia qui Panoramica E se potessi analizzare l’intero mercato – Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni – in pochi secondi, senza dover controllare manualmente ogni grafico? EASY Insight è il tuo strumento di esportazione pronto per l’IA, che trasforma i dati degli indicatori in informazioni di trading operative. Pensato per i trader che vogliono smettere di perdere tempo con ipotesi e sovraccarico visivo, offre una panoramica completa del mercato in
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilità
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.7 (10)
Utilità
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilità
Custom Alerts: Monitora più mercati e non perdere mai un setup importante Panoramica Custom Alerts è una soluzione dinamica per i trader che desiderano monitorare più strumenti da un unico punto centrale. Integrando i dati dei nostri strumenti principali — come FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — Custom Alerts ti avvisa automaticamente degli sviluppi cruciali del mercato, senza dover passare continuamente da un grafico all'altro o rischiare di perdere opportunità importanti
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (   senza la necessità di un Token Bot o Permessi di Amministratore  direttamente nel tuo MT4. È stato progettato con l'utente in mente offrendo molte delle funzionalità di cui hai bisogno Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida Utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Telegram Se desideri provar
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilità
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilità
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
BBMA Oma Ally Signals Scanner
Moch Ramdhan
1 (1)
Utilità
BBMA Oma Ally Signals Scanner (BBMA Oma Ally Analyzer Dashboard EA) This is a multi-pair and multi scanner dashboard to find the key signal of BBMA Oma Ally Strategy BBMA consists of the use of 2 indicators: Moving Averages Bollinger Bands BBMA consists of many types of entries: Reentry Extreme Rejection EMA50 GAP (EMA50 to Upper/Lower BB) MHV Full Setup (CSE>TPW>MHV>Direction>Reentry) There are many multi timeframe signals based on this strategy. RRE (Reentry - Reentry - Extreme) REE (Reentry
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilità
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
Goldmine Train MT4 version 1
Ka Yiu Wong
Utilità
******************************* ***************** ********************** ***************** ********************** ************************* GoldMine Train è un EA di strategia di trading di tendenza per l'oro. L'operatore determina la direzione principale della tendenza e ordina al Train di procedere. Il Train ACQUISTERÀ/VENDERÀ continuamente nella direzione. Il volume del lotto dipenderà dal saldo del conto e dal rapporto di leva preimpostato. Quando l'operatore cambia la direzione della t
Ultimate MT4 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
Utilità
Ultimate MT4 to Telegram (UMT) sends controlled trades (via symbol, magic, comment) to your telegram channel. It sends open and closed trades, including pending orders and TP/SL modifications, along with chart screenshots, to any telegram channel. Additionally, you can send trade reports of open trades and summary profit/pip reports for day, week, or month. You can customize the design of the trade actions or reports with variables and emoticons.  A beautiful panel allows you to visualize all t
Multiple Orders
Opengates Success International
5 (1)
Utilità
UTILITÀ ORDINI MULTIPLI L’Utilità Ordini Multipli è stata creata per facilitare operazioni redditizie con piccoli movimenti di prezzo, senza dover attendere ampie escursioni per ottenere il profitto desiderato. Questo strumento apre più ordini contemporaneamente, nella stessa direzione e sulla stessa coppia di valute, in base al numero impostato dall’utente o al massimo consentito dal broker. L’idea è che, invece di puntare a 100–200 pips (che in tempi brevi potrebbe non essere raggiungibile o a
Altri dall’autore
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilità
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione