MAcapitalzone
- Experts
- Mr Nisit Noijeam
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
OIL Product setting
Define maximum allowed slippage as an input parameter (กำหนดค่า Slippage สูงสุดที่ยอมรับได้)
- ค่าที่ตั้งไว้: 50
- อธิบาย: กำหนดความแตกต่างสูงสุดระหว่างราคาที่คาดว่าจะได้ซื้อขายกับราคาจริงที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการซื้อขายที่เกิดขึ้นในราคาที่ไม่ต้องการ
Enable buy orders (เปิดให้รับคำสั่งซื้อ)
- ค่าที่ตั้งไว้: true
- อธิบาย: กำหนดว่าจะเปิดใช้งานการซื้อ (Buy Orders) หรือไม่ ถ้า true แสดงว่าเปิดการซื้อขาย
Initial price for red line (ราคาเริ่มต้นสำหรับเส้นแดง)
- ค่าที่ตั้งไว้: 85.0
- อธิบาย: กำหนดราคาที่เส้นแดงเริ่มต้น ซึ่งอาจหมายถึงราคาที่เริ่มต้นในการวางคำสั่งซื้อ
Interval between red lines in points (ระยะห่างระหว่างเส้นแดง)
- ค่าที่ตั้งไว้: 500
- อธิบาย: กำหนดระยะห่างระหว่างเส้นแดงแต่ละเส้นในหน่วยจุด
Minimum distance between orders in points (ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างคำสั่งซื้อ)
- ค่าที่ตั้งไว้: 400.0
- อธิบาย: กำหนดระยะห่างขั้นต่ำระหว่างคำสั่งซื้อแต่ละคำสั่งในหน่วยจุด
Number of zones (จำนวนโซนแดง)
- ค่าที่ตั้งไว้: 200
- อธิบาย: กำหนดจำนวนโซนที่สามารถใช้ในการซื้อขายได้
Stop loss for buy orders in points (จุดหยุดขาดทุนสำหรับคำสั่งซื้อ)
- ค่าที่ตั้งไว้: 100
- อธิบาย: กำหนดจุดหยุดขาดทุนสำหรับการซื้อในหน่วยจุด
Enable/Disable stop loss for buy (เปิด/ปิดจุดหยุดขาดทุนสำหรับคำสั่งซื้อ)
- ค่าที่ตั้งไว้: false
- อธิบาย: กำหนดว่าจะเปิดใช้ฟังก์ชันการหยุดขาดทุนหรือไม่ ถ้าเป็น false จะไม่ใช้ฟังก์ชันนี้
Lot size for buy orders (ขนาดล็อตสำหรับคำสั่งซื้อ)
- ค่าที่ตั้งไว้: 0.1
- อธิบาย: กำหนดขนาดของล็อตที่ใช้ในการซื้อแต่ละครั้ง
Magic number for identifying trades (หมายเลขเพื่อระบุการซื้อขาย)
- ค่าที่ตั้งไว้: 12345
- อธิบาย: Magic number ใช้ในการระบุการซื้อขายโดยเฉพาะสำหรับ EA นั้น ๆ
Deviation allowed for price in points (ค่าเบี่ยงเบนราคาที่อนุญาต)
- ค่าที่ตั้งไว้: 50
- อธิบาย: กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตในราคาที่ซื้อขายจากราคาที่ต้องการ
Minimum price to open buy orders (ราคาต่ำสุดที่จะเปิดคำสั่งซื้อ)
- ค่าที่ตั้งไว้: 0.0
- อธิบาย: กำหนดราคาต่ำสุดที่จะอนุญาตให้เปิดคำสั่งซื้อได้
Maximum price to open buy orders (ราคาสูงสุดที่จะเปิดคำสั่งซื้อ)
- ค่าที่ตั้งไว้: 85.0
- อธิบาย: กำหนดราคาสูงสุดที่จะอนุญาตให้เปิดคำสั่งซื้อได้
Maximum number of orders (จำนวนคำสั่งสูงสุดที่สามารถใส่ได้)
- ค่าที่ตั้งไว้: 100
- อธิบาย: กำหนดจำนวนคำสั่งซื้อสูงสุดที่ EA สามารถทำได้ในคราวเดียวกัน
Enable/Disable MA filter (เปิด/ปิดการกรองด้วยเส้น MA)
- ค่าที่ตั้งไว้: true
- อธิบาย: กำหนดว่าจะใช้การกรองคำสั่งซื้อด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือไม่
Period for Moving Average (ค่า Period สำหรับเส้น Moving Average)
- ค่าที่ตั้งไว้: 20
- อธิบาย: กำหนดช่วงเวลา (Period) สำหรับการคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่