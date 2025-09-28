L'indicatore Moving Spread ci mostra l'andamento dello spread di mercato nel tempo. Con queste informazioni, possiamo determinare se il trading è redditizio per un determinato intervallo di tempo. Questo ridurrà il consumo di denaro sul tuo conto durante le operazioni di trading.



Combinando questo indicatore con altri, possiamo ottenere maggiori vantaggi nelle nostre negoziazioni e individuare l'intervallo di tempo più redditizio. Prima di fare trading, è importante osservare attentamente il mercato, ottenere lo spread applicabile dal proprio broker e confrontarlo con l'indicatore per studiare potenziali guadagni o perdite e scegliere tra scalping, day trading, swing trading o trading di posizione.