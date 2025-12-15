Scalping Winning Signals Pro SWS
- インディケータ
- Muhammad Usman Siddique
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
UZFX SWS {スキャルピング・ウィニング・シグナルズ} Pro v1.0 は、Usman Zabir（UZFX LABS）が開発した強力なノンリペインティング指標です。急変する市場で正確なエントリーシグナルを求めるスキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダー向けに特別に設計されています。遅延や誤った再描画のない、信頼性の高いリアルタイムシグナルを求めるトレーダーに最適です。
私のおすすめ* 最適時間枠：30分以上。
{1時間} が私のお気に入りです。そして結果は驚くべきもの...！
主な機能：
直近および過去のシグナルを明確な視覚的矢印で表示（古いシグナルを点で表示するオプション付き）。
取引ラインの自動計算・描画：エントリー、ストップロス（直近のスイングロー/ハイに基づく）、複数テイクプロフィットレベル（RRR 1:1、2:1、3.5:1 – 完全カスタマイズ可能）。
最新シグナル詳細、エントリー価格、SL、TPレベルを表示するチャート上情報パネル。
包括的アラート：ポップアップ、サウンド、プッシュ通知、メール。
チャートカスタマイズオプション（色、背景、ローソク足スタイル）。
安全な配布のための組み込みライセンス有効期限システム（更新日による更新可能）。
全通貨ペア、商品、時間枠に対応したUZFX SWS PROは、強化されたリスクリワード管理により、トレーダーが勝率の高いスキャルピング機会を特定するのを支援します。
再描画なし | 正確なシグナル | プロフェッショナルなトレード可視化
It is a very easy and simple way to get signals. In two days, I got 7 signals with a profit. Currently, it is a very manual order-based system, but it can be improved to operate in auto mode. If it is in auto mode, I recommend lowering the TP for each order.