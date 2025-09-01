Vice DayTranding Indicator

5

Un indicatore di scalping professionale multi-timeframe con avvisi mobili in tempo reale, zone intelligenti di acquisto/vendita e statistiche giornaliere dei segnali. Progettato per day trader e scalper che richiedono precisione.

Panoramica

Questo indicatore è pensato per day trader e scalper che puntano su precisione, velocità e chiarezza. Combina l’analisi multi-timeframe con un filtraggio intelligente dei segnali per offrire opportunità di trading ad alta probabilità. Con avvisi in tempo reale, zone di acquisto/vendita e statistiche giornaliere sulle performance, saprai sempre qual è la posizione del mercato — senza supposizioni né rumore inutile.

Che tu operi in continuazione di tendenza o in controtendenza, questo strumento si adatta al tuo stile e ti mantiene un passo avanti al mercato.

Caratteristiche principali

  • Motore di segnali multi-timeframe

    • Tendenza principale (H4) → Filtro direzione di mercato

    • Controtendenza (H1) → Pullback e inversioni

    • Tendenza di ingresso (M15) → Conferma del timing del segnale

    • Layer (M5) → Precisione per scalping

  • Modalità trend e controtendenza

    • Segnali di trend (Flow Trend): quando tutti i timeframe sono allineati nella stessa direzione → ingressi forti a favore di tendenza.

    • Segnali controtendenza: quando H4 e H1 divergono ma M15 conferma → opportunità di inversione e pullback.

  • Zone intelligenti di acquisto/vendita

    • Evidenzia automaticamente le zone chiave del giorno in base a massimi/minimi giornalieri.

    • Le zone si aggiornano in tempo reale mentre la struttura di mercato evolve.

  • Avvisi in tempo reale e notifiche push

    • Avvisi istantanei su mobile quando appaiono nuovi segnali.

    • Resta collegato alle tue operazioni senza dover restare sempre sui grafici.

  • Statistiche giornaliere dei segnali (sul grafico)

    • Visualizza a colpo d’occhio il totale dei segnali buy/sell della giornata.

    • Attività di mercato riassunta direttamente sul grafico.

  • Visualizzazione del backtesting

    • Simula facilmente giornate di trading passate per verificare l’accuratezza dei segnali.

    • Perfetto per validare strategie e aumentare la fiducia.

  • Grafici puliti e auto-stilizzati

    • Candele, colori e layout ottimizzati per decisioni rapide.

    • Nessun ingombro, solo informazioni utili.

A chi è rivolto?

  • Scalper → Sfruttano ingressi precisi su M5/M15.

  • Day trader → Si affidano all’allineamento H1/H4 per cogliere i movimenti intraday.

  • Trader controtendenza → Individuano esaurimenti e inversioni con sicurezza.

  • Trader mobili → Ricevono notifiche push istantanee anche lontano dalla scrivania.

Come utilizzarlo

  1. Applica l’indicatore al grafico.

  2. Abilita le notifiche push in MetaTrader se desideri avvisi mobili in tempo reale.

  3. Osserva:

    • 🔵 Flow Trend BUY/SELL → Tutti i timeframe concordano → ingressi ad alta probabilità.

    • 🔴 Counter-Trend BUY/SELL → Divergenza di trend → possibili inversioni.

  4. Usa le zone di acquisto/vendita come guida per il posizionamento delle operazioni e il controllo del rischio.

  5. Controlla le statistiche giornaliere per monitorare il bias del mercato e la frequenza dei segnali.

Perché questo indicatore?

La maggior parte degli indicatori di scalping considera un solo timeframe, sommergendo i trader con falsi segnali. Questo sistema sincronizza più timeframe e mostra solo gli ingressi più rilevanti. In combinazione con zone, avvisi e statistiche, offre un framework di trading completo per strategie intraday e di scalping.

⚠️ Nota: Questo non è un sistema completamente automatizzato. È uno strumento di trading professionale progettato per supportare il processo decisionale. Applica sempre una corretta gestione del rischio.


Recensioni 1
Juergen Loebach
1286
Juergen Loebach 2025.09.17 08:59 
 

Very helpful and open to ideas.Product offers real help.

