Vice DayTranding Indicator

Un indicatore di scalping professionale multi-timeframe con avvisi mobili in tempo reale, zone intelligenti di acquisto/vendita e statistiche giornaliere dei segnali. Progettato per day trader e scalper che richiedono precisione.

Panoramica

Questo indicatore è pensato per day trader e scalper che puntano su precisione, velocità e chiarezza. Combina l’analisi multi-timeframe con un filtraggio intelligente dei segnali per offrire opportunità di trading ad alta probabilità. Con avvisi in tempo reale, zone di acquisto/vendita e statistiche giornaliere sulle performance, saprai sempre qual è la posizione del mercato — senza supposizioni né rumore inutile.

Che tu operi in continuazione di tendenza o in controtendenza, questo strumento si adatta al tuo stile e ti mantiene un passo avanti al mercato.

Caratteristiche principali

Motore di segnali multi-timeframe Tendenza principale (H4) → Filtro direzione di mercato Controtendenza (H1) → Pullback e inversioni Tendenza di ingresso (M15) → Conferma del timing del segnale Layer (M5) → Precisione per scalping

Modalità trend e controtendenza Segnali di trend (Flow Trend) : quando tutti i timeframe sono allineati nella stessa direzione → ingressi forti a favore di tendenza. Segnali controtendenza : quando H4 e H1 divergono ma M15 conferma → opportunità di inversione e pullback.

Zone intelligenti di acquisto/vendita Evidenzia automaticamente le zone chiave del giorno in base a massimi/minimi giornalieri. Le zone si aggiornano in tempo reale mentre la struttura di mercato evolve.

Avvisi in tempo reale e notifiche push Avvisi istantanei su mobile quando appaiono nuovi segnali. Resta collegato alle tue operazioni senza dover restare sempre sui grafici.

Statistiche giornaliere dei segnali (sul grafico) Visualizza a colpo d’occhio il totale dei segnali buy/sell della giornata. Attività di mercato riassunta direttamente sul grafico.

Visualizzazione del backtesting Simula facilmente giornate di trading passate per verificare l’accuratezza dei segnali. Perfetto per validare strategie e aumentare la fiducia.

Grafici puliti e auto-stilizzati Candele, colori e layout ottimizzati per decisioni rapide. Nessun ingombro, solo informazioni utili.



A chi è rivolto?

Scalper → Sfruttano ingressi precisi su M5/M15.

Day trader → Si affidano all’allineamento H1/H4 per cogliere i movimenti intraday.

Trader controtendenza → Individuano esaurimenti e inversioni con sicurezza.

Trader mobili → Ricevono notifiche push istantanee anche lontano dalla scrivania.

Come utilizzarlo

Applica l’indicatore al grafico. Abilita le notifiche push in MetaTrader se desideri avvisi mobili in tempo reale. Osserva: 🔵 Flow Trend BUY/SELL → Tutti i timeframe concordano → ingressi ad alta probabilità.

🔴 Counter-Trend BUY/SELL → Divergenza di trend → possibili inversioni. Usa le zone di acquisto/vendita come guida per il posizionamento delle operazioni e il controllo del rischio. Controlla le statistiche giornaliere per monitorare il bias del mercato e la frequenza dei segnali.

Perché questo indicatore?

La maggior parte degli indicatori di scalping considera un solo timeframe, sommergendo i trader con falsi segnali. Questo sistema sincronizza più timeframe e mostra solo gli ingressi più rilevanti. In combinazione con zone, avvisi e statistiche, offre un framework di trading completo per strategie intraday e di scalping.

⚠️ Nota: Questo non è un sistema completamente automatizzato. È uno strumento di trading professionale progettato per supportare il processo decisionale. Applica sempre una corretta gestione del rischio.



