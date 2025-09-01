Vice DayTranding Indicator
- Indicatori
- Joseph Njuguna Njeri
- Versione: 4.6
- Aggiornato: 20 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Un indicatore di scalping professionale multi-timeframe con avvisi mobili in tempo reale, zone intelligenti di acquisto/vendita e statistiche giornaliere dei segnali. Progettato per day trader e scalper che richiedono precisione.
Panoramica
Questo indicatore è pensato per day trader e scalper che puntano su precisione, velocità e chiarezza. Combina l’analisi multi-timeframe con un filtraggio intelligente dei segnali per offrire opportunità di trading ad alta probabilità. Con avvisi in tempo reale, zone di acquisto/vendita e statistiche giornaliere sulle performance, saprai sempre qual è la posizione del mercato — senza supposizioni né rumore inutile.
Che tu operi in continuazione di tendenza o in controtendenza, questo strumento si adatta al tuo stile e ti mantiene un passo avanti al mercato.
Caratteristiche principali
-
Motore di segnali multi-timeframe
-
Tendenza principale (H4) → Filtro direzione di mercato
-
Controtendenza (H1) → Pullback e inversioni
-
Tendenza di ingresso (M15) → Conferma del timing del segnale
-
Layer (M5) → Precisione per scalping
-
-
Modalità trend e controtendenza
-
Segnali di trend (Flow Trend): quando tutti i timeframe sono allineati nella stessa direzione → ingressi forti a favore di tendenza.
-
Segnali controtendenza: quando H4 e H1 divergono ma M15 conferma → opportunità di inversione e pullback.
-
-
Zone intelligenti di acquisto/vendita
-
Evidenzia automaticamente le zone chiave del giorno in base a massimi/minimi giornalieri.
-
Le zone si aggiornano in tempo reale mentre la struttura di mercato evolve.
-
-
Avvisi in tempo reale e notifiche push
-
Avvisi istantanei su mobile quando appaiono nuovi segnali.
-
Resta collegato alle tue operazioni senza dover restare sempre sui grafici.
-
-
Statistiche giornaliere dei segnali (sul grafico)
-
Visualizza a colpo d’occhio il totale dei segnali buy/sell della giornata.
-
Attività di mercato riassunta direttamente sul grafico.
-
-
Visualizzazione del backtesting
-
Simula facilmente giornate di trading passate per verificare l’accuratezza dei segnali.
-
Perfetto per validare strategie e aumentare la fiducia.
-
-
Grafici puliti e auto-stilizzati
-
Candele, colori e layout ottimizzati per decisioni rapide.
-
Nessun ingombro, solo informazioni utili.
-
A chi è rivolto?
-
Scalper → Sfruttano ingressi precisi su M5/M15.
-
Day trader → Si affidano all’allineamento H1/H4 per cogliere i movimenti intraday.
-
Trader controtendenza → Individuano esaurimenti e inversioni con sicurezza.
-
Trader mobili → Ricevono notifiche push istantanee anche lontano dalla scrivania.
Come utilizzarlo
-
Applica l’indicatore al grafico.
-
Abilita le notifiche push in MetaTrader se desideri avvisi mobili in tempo reale.
-
Osserva:
-
🔵 Flow Trend BUY/SELL → Tutti i timeframe concordano → ingressi ad alta probabilità.
-
🔴 Counter-Trend BUY/SELL → Divergenza di trend → possibili inversioni.
-
-
Usa le zone di acquisto/vendita come guida per il posizionamento delle operazioni e il controllo del rischio.
-
Controlla le statistiche giornaliere per monitorare il bias del mercato e la frequenza dei segnali.
Perché questo indicatore?
La maggior parte degli indicatori di scalping considera un solo timeframe, sommergendo i trader con falsi segnali. Questo sistema sincronizza più timeframe e mostra solo gli ingressi più rilevanti. In combinazione con zone, avvisi e statistiche, offre un framework di trading completo per strategie intraday e di scalping.
⚠️ Nota: Questo non è un sistema completamente automatizzato. È uno strumento di trading professionale progettato per supportare il processo decisionale. Applica sempre una corretta gestione del rischio.
Very helpful and open to ideas.Product offers real help.