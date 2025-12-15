Scalping Winning Signals Pro SWS

UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 est un indicateur puissant et sans repeinture développé par Usman Zabir (UZFX LABS) spécialement pour les scalpers, les day traders et les swing traders à la recherche de signaux d'entrée précis sur des marchés en évolution rapide. Idéal pour les traders qui exigent des signaux fiables en temps réel, sans décalage ni fausses repeintures.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes

Flèches visuelles claires pour les signaux récents et historiques (avec des options permettant d'afficher les signaux plus anciens sous forme de points).

Calcul et tracé automatiques des lignes de trading : entrée, stop loss (basé sur les récents plus bas/plus hauts) et plusieurs niveaux de take profit (RRR 1:1, 2:1, 3,5:1 - entièrement personnalisables).

Panneau d'informations sur le graphique affichant les derniers détails du signal, le prix d'entrée, les niveaux SL et TP.

Alertes complètes : pop-up, son, notifications push et e-mail.

Options de personnalisation des graphiques (couleurs, arrière-plan, styles de bougies).

Système intégré d'expiration des licences pour une distribution sécurisée (renouvelable via la date de mise à jour).

Conçu pour toutes les paires de devises, matières premières et périodes, l'UZFX SWS PRO aide les traders à identifier les opportunités de scalping gagnantes grâce à une gestion améliorée du rapport risque/récompense.


Non repeint | Signaux précis | Visualisation professionnelle des transactions


Plus de l'auteur
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
Le script UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly pour MetaTrader 5 (MT5) est un outil puissant qui permet aux traders de fermer immédiatement toutes les positions actives sur le marché avec une seule exécution. Ce script est idéal pour la gestion des transactions d'urgence, aidant les traders à sortir rapidement du marché en cas de forte volatilité, d'événements d'actualité ou d'ajustements de stratégie. Caractéristiques : Clôture toutes les positions ouvertes d'achat et de vente s
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
4 (2)
Bibliothèque
Le script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly pour MetaTrader 5 (MT5) est un outil puissant qui permet aux traders de déplacer rapidement le stop loss de toutes les positions ouvertes vers leur prix d'entrée, sécurisant ainsi les trades sans risque. Ce script est particulièrement utile pour gérer efficacement les transactions actives, en s'assurant qu'une fois qu'une position évolue favorablement, le trader est protégé contre les pertes potentielles. (Visitez le profil et consultez to
FREE
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
Indicateurs
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 est un indicateur de trading haute performance sans repeinture conçu pour les scalpers, les day traders et les swing traders qui exigent des signaux précis et en temps réel sur des marchés en évolution rapide. Développé par (UZFX-LABS), cet indicateur combine l'analyse de l'action des prix, la confirmation des tendances et un filtrage intelligent pour générer des signaux d'achat et de vente à haute probabilité sur toutes les paires de devises et toutes les
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur UzFx-Total TP'SL & Timer-MT5 est conçu pour fournir un suivi en temps réel des valeurs totales Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) pour toutes les transactions ouvertes et en attente. De plus, il comprend un compte à rebours sous forme de bougie pour indiquer le temps restant avant la clôture de la bougie actuelle. Caractéristiques principales : Calcule automatiquement le total des profits et pertes attendus de toutes les transactions actives et des ordres en attente. Affiche le t
FREE
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
Bibliothèque
Le script UZFX - Margin Required and Max Lot Size pour MetaTrader 5 (MT5) est conçu pour aider les traders à déterminer rapidement la marge requise pour ouvrir une position à 1 lot et à calculer la taille de lot maximale qu'ils peuvent négocier en fonction de l'équité actuelle de leur compte. Cet outil est essentiel pour la gestion des risques et le dimensionnement des positions, permettant aux traders de planifier efficacement leurs transactions. Caractéristiques : Calcule la marge requise
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
Le script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly pour MetaTrader 4 (MT4) est un outil puissant qui permet aux traders de déplacer rapidement le stop loss de toutes les positions ouvertes vers leur prix d'entrée, sécurisant ainsi les trades sans risque. Ce script est particulièrement utile pour gérer efficacement les transactions actives, en s'assurant qu'une fois qu'une position évolue favorablement, le trader est protégé contre les pertes potentielles. (Visitez le profil et consultez tou
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
Le script UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly est un script MetaTrader 5 (MT5) simple mais puissant conçu pour supprimer instantanément tous les objets de dessin du graphique actif. Ce script est utile pour les traders qui ont besoin de nettoyer rapidement leurs graphiques des dessins d'analyse technique, des lignes de tendance, des outils de Fibonacci, des étiquettes de texte et d'autres objets sans les supprimer manuellement un par un. Caractéristiques : Supprime tous
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. Features: Closes   all open Buy and Sell positions   across all symbols. Uses the latest   Bid/Ask price   for accurate execution. Helps t
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
Le script UZFX - Delete Only Pending Orders pour MetaTrader 5 (MT5) est un outil simple mais efficace qui supprime automatiquement tous les ordres en attente (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) du compte de trading. Ce script est idéal pour les traders qui veulent effacer leurs ordres en attente instantanément sans affecter les positions actives sur le marché. Consultez mes autres indicateurs et EAs MT4/MT5 >> ICI Caractéristiques : Supprime tous les ordres en attente (Buy Limit, Sel
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicateurs
L'indicateur UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4 est conçu pour fournir un suivi en temps réel des valeurs totales Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) pour toutes les transactions ouvertes et en attente. De plus, il comprend un compte à rebours sous forme de bougie pour indiquer le temps restant avant la clôture de la bougie actuelle. Caractéristiques principales : Calcule automatiquement le total des profits et pertes attendus de toutes les transactions actives et des ordres en attente. Affiche le t
FREE
Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
Experts
L'EA UZFX Daily Trade Guard est un outil simple et puissant de gestion de compte et de gestion des risques pour MetaTrader 4 (MT4), conçu pour protéger votre compte de trading en surveillant les limites quotidiennes de profits et de pertes. Créé par (UZFX LABS), un expert forex de confiance, cet Expert Advisor (EA) n'ouvre pas de transactions, mais se concentre sur l'application de vos règles de gestion des risques afin d'arrêter le trading lorsque les limites sont atteintes. Il aide les traders
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. Features: Deletes all objects and drawings on the active chart. Works instantly with a single execut
FREE
Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicateurs
Live Trades and History Visualizer est un puissant indicateur MetaTrader 5 conçu pour aider les traders à suivre leurs positions ouvertes et fermées grâce à des repères visuels très clairs. Que vous surveilliez des transactions en direct ou analysiez des performances passées, cet outil fournit des affichages intuitifs et personnalisables des points d'entrée/de sortie, des profits/pertes et des statistiques de trading, directement sur votre graphique. Caractéristiques principales : Visualisez
FREE
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicateurs
UzFx-Local Currency Converter-MT5 est un indicateur puissant et facile à utiliser, conçu pour les traders qui souhaitent suivre leurs profits et pertes (P&L) quotidiens et flottants à la fois en USD et dans leur devise locale. Cet outil fournit une conversion en temps réel à l'aide d'un taux de change défini par l'utilisateur, aidant ainsi les traders à visualiser plus efficacement leurs performances de trading. Caractéristiques principales Affiche les profits et pertes courants en USD et dan
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicateurs
UzFx-Local Currency Converter-MT4 est un indicateur puissant et facile à utiliser, conçu pour les traders qui souhaitent suivre leurs profits et pertes (P&L) quotidiens et flottants à la fois en USD et dans leur devise locale. Cet outil fournit une conversion en temps réel à l'aide d'un taux de change défini par l'utilisateur, aidant ainsi les traders à visualiser plus efficacement leurs performances de trading. Caractéristiques principales Affiche les profits et pertes courants en USD et dan
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
Le script UZFX - Delete Only Pending Orders pour MetaTrader 4 (MT4) est un outil simple mais efficace qui supprime automatiquement tous les ordres en attente (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) du compte de trading. Ce script est idéal pour les traders qui veulent effacer leurs ordres en attente instantanément sans affecter les positions actives sur le marché. Découvrez mes autres indicateurs et EAs MT4/MT5 >> ICI Caractéristiques : Supprime tous les ordres en attente (Buy Limit, Sel
FREE
Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicateurs
L'indicateur UZFX-Alpha Strike Signals pour MetaTrader 5 est un outil complet conçu pour simplifier les décisions de trading et améliorer la discipline. Il identifie automatiquement les signaux d'achat et de vente à forte probabilité, éliminant ainsi les émotions et les conjectures du processus. Pour chaque signal généré, l'indicateur fournit un plan de trading complet directement sur le graphique. Il trace des niveaux précis d'entrée, de stop-loss et jusqu'à cinq niveaux de take-profit basés
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis