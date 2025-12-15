Scalping Winning Signals Pro SWS

UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 est un indicateur puissant et sans repeinture développé par Usman Zabir (UZFX LABS) spécialement pour les scalpers, les day traders et les swing traders à la recherche de signaux d'entrée précis sur des marchés en évolution rapide. Idéal pour les traders qui exigent des signaux fiables en temps réel, sans décalage ni fausses repeintures.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes

Flèches visuelles claires pour les signaux récents et historiques (avec des options permettant d'afficher les signaux plus anciens sous forme de points).

Calcul et tracé automatiques des lignes de trading : entrée, stop loss (basé sur les récents plus bas/plus hauts) et plusieurs niveaux de take profit (RRR 1:1, 2:1, 3,5:1 - entièrement personnalisables).

Panneau d'informations sur le graphique affichant les derniers détails du signal, le prix d'entrée, les niveaux SL et TP.

Alertes complètes : pop-up, son, notifications push et e-mail.

Options de personnalisation des graphiques (couleurs, arrière-plan, styles de bougies).

Système intégré d'expiration des licences pour une distribution sécurisée (renouvelable via la date de mise à jour).

Conçu pour toutes les paires de devises, matières premières et périodes, l'UZFX SWS PRO aide les traders à identifier les opportunités de scalping gagnantes grâce à une gestion améliorée du rapport risque/récompense.





Non repeint | Signaux précis | Visualisation professionnelle des transactions