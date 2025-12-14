AuricPercent Grid EA mt5

AuricPercent Grid EA è un Expert Advisor per la gestione di portafogli e griglie basato su percentuali, progettato specificamente per XAUUSD (oro), ma dimensionato per funzionare su tutti gli strumenti (coppie Forex, metalli, indici, ecc.), operando con una logica Long-Only (solo ACQUISTO).

La differenza principale di questo EA è che le distanze della griglia e gli obiettivi di profitto sono calcolati come percentuale (%) del prezzo anziché in pip/punti. Questo riduce il comportamento incoerente causato da "valore pip/cifra/volatilità" tra i diversi simboli.





Riepilogo della strategia

EA apre solo posizioni di ACQUISTO (lunghe). Quando il prezzo torna al valore GridStepPercent specificato, viene aggiunto un nuovo BUY. Viene calcolato il prezzo medio ponderato per lotto delle negoziazioni BUY aperte. Quando il prezzo sale al di sopra della media di BasketTP_Percent, il paniere viene chiuso con un profitto (tutte le negoziazioni vengono chiuse). È possibile attivare moduli opzionali quali gestione del rischio (vero/falso), protezione dalla volatilità, filtro temporale, spegnimento parziale, ecc.





Perché una griglia "basata sulla % (percentuale)"?

La stessa impostazione si applica ai sistemi basati su pip:

In XAUUSD, molto frequentemente/molto raramente,

Con EURUSD è diverso,

Negli indici può comportarsi in modo completamente diverso.

L'approccio basato sulla percentuale, tuttavia, varia in base al prezzo:

Fornisce una risposta "simile" a simboli diversi.

Riduce la confusione tra cifre e pip.

Garantisce un comportamento dei parametri più coerente nei test a lungo termine.





Avviso di rischio (molto importante)

La logica grid/martingala può generare elevati ribassi in trend forti e duraturi.

I seguenti rischi sono sempre presenti:

La dimensione del paniere può aumentare durante i lunghi trend al ribasso.

Potrebbe verificarsi un'inadeguatezza dei margini.

Durante periodi di lacune/notizie/scarsa liquidità possono verificarsi perdite inaspettate.

Questo EA non fornisce alcuna garanzia di sicurezza del capitale.

Prima di utilizzarlo in un conto reale, devi:

backtest a lungo termine,

test in avanti (demo),

Utilizzo graduale con lotti di piccole dimensioni

raccomandato.





Note chiave per la conformità all'audit di mercato MQL5

L'EA include la logica Margin Guard per prevenire lo spam degli ordini in caso di margine insufficiente. Tenta di ridurre automaticamente la dimensione del lotto quando il margine è basso; se ciò non è possibile, interrompe l'apertura della posizione.

I valori restituiti da OrderClose() vengono controllati (impedendo gli avvisi "dovrebbero essere controllati" che si verificano frequentemente durante l'audit).

I filtri temporali e l'opzione "chiudi tutte le operazioni alla chiusura" forniscono all'utente un controllo chiaro.





Caratteristiche principali

Solo a lungo termine (solo ACQUISTA)

Percentuale del passo della griglia

Take profit del paniere basato sulla percentuale (BasketTP_Percent)

Espansione del lotto (martingala): con LotMultiplier (controllato dall'utente)

Un simbolo / un controllo EA: MagicNumber





Moduli opzionali (vero/falso)

Orari di negoziazione (filtro orario)

Apre le negoziazioni entro l'intervallo di tempo specificato.

Facoltativo: chiudere tutte le negoziazioni all'orario di chiusura (orario giornaliero fisso).

Spread Guard (% filtro spread)

Distanza minima basata su ATR (se ATR è troppo grande, aumenta il passo/TP)

Freno temporale (tempo minimo tra le operazioni)

Filtro regime (limita l'aggiunta di scambi in base alla forza del trend utilizzando EMA/ADX)

Equity Kill Switch (raffredda tutti i processi quando viene superato il valore massimo di Equity Kill Switch)

Volatility Guard (ATR%) (pausa/interruzione in caso di eccessiva volatilità)

Numero massimo di lotti (limite totale dei lotti)

Chiusura parziale (alleggerimento del canestro tramite chiusura parziale del canestro mentre si avvicina al bersaglio)

Protezione aggiuntiva: Margin Guard

L'idoneità del margine viene verificata prima dell'invio dell'ordine.

Se necessario, la dimensione del lotto viene ridotta automaticamente.

Se ciò non è sufficiente, i tentativi di ordine vengono interrotti (riducendo i 134 errori osservati durante l'audit).





Istruzioni per l'uso

Apri il terminale MT4 → Scarica EA dalla pagina del prodotto sul tuo terminale. Riavvia MT4 / Vedi EA in Navigator. Aggiungilo a un grafico (suggerito: XAUUSD H1/H4). Deve essere abilitato “AutoTrading”. Configurare le impostazioni di input in base alle dimensioni dell'account.





Impostazioni iniziali consigliate

Questo EA è gratuito e può variare a seconda delle condizioni del broker/conto. Approccio generale:

Per piccoli conti: BaseLot è basso, LotMultiplier è basso, MaxOrders è basso.

Per motivi di sicurezza, si consiglia la seguente combinazione: MaxTotalLots + EquityKillSwitch + TradingHours (tariffa giornaliera fissa).

Primo test: conto demo + backtesting a lungo termine (almeno qualche anno)





Descrizioni dei parametri (Guida rapida) Nozioni di base

BaseLot: la dimensione del lotto della transazione iniziale.

LotMultiplier: Moltiplicatore di lotti ad ogni aggiunta (valori più alti aumentano il rischio)

MaxOrders: numero massimo di ordini di ACQUISTO aperti.

GridStepPercent: intervallo di inserimento (%) quando il prezzo si inverte

BasketTP_Percent: Obiettivo di profitto del carrello (%)

Protezione / Filtro

UseSpreadGuard / MaxSpreadPercent: impedisce le negoziazioni se lo spread è eccessivo.

UseATR_MinStep / UseATR_MinTP: aumenta il passo/TP se ATR è alto.

UseTimeBrake: tempo minimo tra gli inserimenti delle transazioni.

UseRegimeFilter: limita le aggiunte in situazioni di tendenza utilizzando EMA/ADX.

UseEquityKillSwitch: chiude il paniere quando viene superato il limite di drawdown azionario.

UseVoltageGuard: mette in pausa/interrompe quando viene superata la soglia ATR%.

UseMaxTotalLots: Limite totale del lotto

UsePartialClose: esegue un arresto parziale quando ci si avvicina al target.

UseTradingHours: non apre negoziazioni al di fuori dell'intervallo di tempo specificato.

CloseAllAtSessionEnd: chiude tutte le sessioni all'orario di chiusura (orario giornaliero fisso)

UseMarginGuard: riduce la dimensione del lotto / interrompe l'apertura delle negoziazioni se il margine è insufficiente.





Domande frequenti

1) Perché a volte EA non apre le negoziazioni?

I filtri selezionati (Orari di negoziazione, Spread Guard, Filtro regime, Margin Guard, ecc.) potrebbero impedirti di aprire nuove negoziazioni.

2) È possibile che si verifichi l'errore "Non ci sono abbastanza soldi / errore 134"?

Margin Guard riduce automaticamente la dimensione del lotto o interrompe le negoziazioni per mitigare questa situazione. Tuttavia, un margine insufficiente può comunque verificarsi con impostazioni eccessivamente aggressive.

3) Con quali simboli funziona?

È progettato per funzionare con tutti i simboli. Tuttavia, le prestazioni possono variare a seconda del simbolo/broker. Si consiglia un utilizzo ottimizzato per XAUUSD.

4) Il sistema Martingala è pericoloso?

Sì, comporta un rischio elevato se configurato in modo errato. Protezioni come LotMultiplier, MaxOrders, MaxTotalLots e kill-switch devono essere utilizzate correttamente.





Disclaimer

Questo EA non costituisce consulenza finanziaria. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri. Tutti i rischi sono a carico dell'utente. Si consiglia vivamente di effettuare una prova demo prima di passare a un conto reale.

Esempio di preset conservativo (consigliato)

BaseLot: basso

Moltiplicatore di lotto: 1,10–1,20

Ordini massimi: 4–7

GridStepPercent: più alto

MaxTotalLots: abilitato

EquityKillSwitch: abilitato

TradingHours + CloseAllAtSessionEnd: on

Aggressivo (alto rischio)

Moltiplicatore di lotti alto

MaxOrders alto

Puntare a una chiusura rapida con un piccolo TP (Triple Tip).

Questa modalità è ad alto rischio e non è consigliata.