Wavy Grid EA
Wavy Grid EA: Smart Grid bidirezionale e gestione dinamica del rischio in uno
Se stai cercando un consulente esperto che non si limiti a "aprire le negoziazioni" sul mercato, ma si concentri anche sulla protezione del tuo capitale , Wavy Grid EA è progettato esattamente per questa esigenza.
Questo EA combina in un unico pacchetto una struttura a griglia intelligente che sfrutta le fluttuazioni intra-trend e il controllo del take profit e del drawdown basato sul capitale .
1. Panoramica
Wavy Grid EA è un sistema di trading a griglia completamente automatizzato in grado di gestire due strategie distinte sullo stesso simbolo:
-
Strategia 1 – ACQUISTA Griglia
Utilizza le fluttuazioni dei prezzi per implementare una struttura graduale di acquisto-vendita nei movimenti al rialzo.
-
Strategia 2 – Griglia di vendita (SELL)
Si tratta di una struttura a griglia di vendita che può essere attivata in senso inverso quando desiderato e funziona nei mercati in calo.
L'utente può scegliere di utilizzare solo la direzione di acquisto, solo quella di vendita o una combinazione di entrambe. Ciò consente all'EA di offrire un posizionamento flessibile in base alle diverse condizioni di mercato .
2. Funzionalità in evidenza
🔹 Struttura della griglia a doppia strategia
-
Le direzioni di acquisto e vendita possono essere attivate e disattivate separatamente.
-
Il lotto, la distanza della griglia e altri parametri di ciascuna strategia sono indipendenti.
-
L'utente può creare solo scenari di utilizzo unidirezionali o bidirezionali, a seconda della struttura dell'account e del simbolo.
🔹 Distanza della griglia in pip o percentuale
La distanza della griglia può essere regolata con due logiche diverse:
-
Distanza basata sui pip: per chi ama la logica della griglia classica.
-
Distanza percentuale: un approccio più flessibile e scalabile per chi desidera utilizzare una distanza proporzionale in base al livello di prezzo.
In questo modo è possibile creare intervalli di griglia adattabili sia per strumenti a bassa volatilità che per strumenti ad alta volatilità, come XAUUSD.
🔹 Gestione di lotti fissi o basati sul patrimonio netto
Per ogni strategia sono previste due diverse modalità di gestione dei lotti:
-
Modalità lotto fisso: per chi desidera un utilizzo più controllato e conservativo.
-
Modalità lotto basata sul capitale: ideale per gli utenti che desiderano scalare automaticamente i lotti man mano che il loro account cresce.
I lotti basati sul capitale possono aumentare le dimensioni delle posizioni man mano che il tuo account cresce, creando una strategia di crescita con ridimensionamento automatico .
🔹 Limite massimo dell'ordine (sicurezza rispetto ai limiti del broker)
Wavy Grid EA dispone di un sistema di controllo progettato per evitare di superare il limite massimo di ordine imposto dai broker:
-
L'utente determina il numero massimo di ordini per l'EA.
-
Quando il limite impostato viene superato, l'EA interrompe automaticamente l'apertura di nuovi ordini.
-
Ciò garantisce un'operazione più stabile e controllata, senza essere soggetti a restrizioni del broker come "troppi ordini / codice di errore 148".
3. Gestione avanzata del rischio e del profitto
🔹 Presa di profitto aggregata basata sul capitale proprio (Equity Take Profit)
Wavy Grid EA monitora il patrimonio netto dell'intero conto , non solo delle singole negoziazioni.
-
Quando il patrimonio netto aumenta di una percentuale specificata rispetto al livello iniziale,
-
L'EA realizza il profitto chiudendo collettivamente tutte le posizioni .
-
Poi prosegue il suo cammino, prendendo come riferimento il nuovo livello di patrimonio netto.
Grazie a questa struttura, quando il tuo account sale di lunghezza d'onda, intaschi collettivamente i profitti della griglia, non con un singolo clic, ma con la logica EA .
🔹 Protezione basata sul drawdown azionario (Dynamic Drawdown Stop)
L'aspetto più critico della gestione del rischio è sapere quando tirarsi indietro prima che sia troppo tardi. Wavy Grid EA:
-
Monitora costantemente il valore patrimoniale più alto mai registrato dal conto.
-
Quando il capitale azionario si ritira di una certa percentuale da questo picco (ad esempio il 10%),
-
Attiva un meccanismo automatico di “controllo dei danni” chiudendo tutte le transazioni aperte.
Ciò aiuta a evitare che il conto vada fuori controllo durante improvvise inversioni di mercato.
🔹 Saldo minimo e controlli del margine gratuiti
EA agisce per proteggere l'utente in ogni circostanza:
-
Interrompe l'apertura di nuove transazioni quando il saldo scende al di sotto del minimo impostato.
-
Controlla il margine libero prima di ogni nuovo ordine e non invia l'ordine se è insufficiente.
-
Fornisce un importante meccanismo di freno contro il rischio di margin call, soprattutto negli strumenti ad alta volatilità.
4. Tempistica del trading: possibilità di lavorare all'apertura della candela
Se lo si desidera, Wavy Grid EA può essere configurato per prendere decisioni di trading solo sulle nuove aperture di candela :
-
Opzione di lavorare all'apertura della barra invece della scansione continua basata sul "tick",
-
È particolarmente adatto a chi desidera un approccio più calmo, sistematico e verificabile .
-
Ciò può contribuire a ottenere un comportamento più coerente tra i risultati dei backtest e le prestazioni in tempo reale.
5. Controllo e flessibilità dell'utente
Wavy Grid EA offre impostazioni dettagliate sia per principianti che per utenti esperti:
-
Opzione on/off indipendente per entrambe le strategie
-
Separare lotto, distanza griglia, percentuale/modalità pip per ogni strategia
-
Limite massimo del numero di ordini
-
Il TP azionario e il TP di prelievo azionario possono essere resi attivi/passivi indipendentemente
-
Funzionalità di trading solo all'apertura della candela
Grazie a questa flessibilità, l'utente può:
-
Scenari di crescita aggressivi,
-
Scenari di rete più conservativi, a basso lotto e a lungo termine,
-
Oppure può creare strutture ibride tra le due.
6. Per chi è adatto?
Wavy Grid EA è particolarmente interessante per gli investitori con il seguente profilo:
-
Chi ama la logica della griglia ma non vuole abbandonare la gestione del rischio,
-
Chi cerca un sistema completamente automatico invece di aprire gli ordini manualmente uno per uno,
-
Coloro che vogliono trarre vantaggio sia dai periodi di tendenza che da quelli di intervallo ,
-
Coloro che cercano un approccio alla griglia disciplinato e pianificato, soprattutto in strumenti volatili come XAUUSD.
7. Conclusion
Wavy Grid EA è un consulente esperto completamente automatizzato, flessibile e incentrato sulla sicurezza che combina il potenziale di redditività offerto dai sistemi di rete classici con la moderna gestione del rischio.
-
Strategia di griglia bidirezionale
-
Utile forfettario basato sul capitale proprio e protezione dinamica dal drawdown
-
Controllo massimo degli ordini tenendo conto dei limiti degli ordini del broker
-
Impostazioni flessibili di lotto, griglia e programma
È uno strumento potente per chiunque voglia operare sui mercati con disciplina, regole e pianificazione .
Che sia solo nella direzione di acquisto, in entrambe le direzioni o solo in determinate ore... Adattando i parametri al tuo profilo, puoi trasformare Wavy Grid EA in una versione automatizzata del tuo stile di trading .
🔥 Funzionalità aggiuntiva: sistema di chiusura FIFO intelligente e vantaggio di scambio
Wavy Grid EA ha una caratteristica molto importante che lo distingue dai sistemi a griglia classici:
Ogni transazione di rete utilizza la propria struttura TP (take profit) indipendente e le chiusure avvengono secondo la logica FIFO.
Dettagli di questo sistema:
🔹 Struttura TP indipendente per ogni operazione
Ogni posizione aperta in Wavy Grid EA ha il suo TP:
-
Man mano che il prezzo scende, la griglia ACQUISTA effettua acquisti incrementali.
-
Quando il prezzo cambia, ogni operazione viene chiusa separatamente con il proprio livello di profitto.
-
L'EA preleva i profitti dal mercato a ondate, chiudendo le posizioni gradualmente e in modo controllato , anziché tutte in una volta.
Grazie a questa struttura:
✔ La presa di profitto diventa più stabile
✔ Si previene la congestione della rete
✔ Anche i piccoli rendimenti si sommano a profitti graduali
🔹 Logica " Acquista quando il mercato scende - Chiudi quando il mercato sale " (ciclo ondulato)
Wavy Grid EA apre una nuova posizione di acquisto ogni volta che il prezzo scende.
Queste posizioni:
-
La media dei costi è rafforzata perché viene raccolta dal basso
-
Quando inizia il trend rialzista , questo si trasforma gradualmente in profitto.
-
Quindi, anche se il mercato subisce solo una piccola inversione, l'EA può recuperare la perdita e registrare un profitto.
Questo ciclo di griglia è il meccanismo da cui EA prende il nome "Wavy".
Il sistema si muove automaticamente sulle onde dei prezzi.
🔹 Sistema di chiusura FIFO – Risparmio sui costi di swap
Uno dei maggiori vantaggi di Wavy Grid EA è che utilizza la logica FIFO (First In – First Out) :
-
Quando c'è una posizione da chiudere, l'EA chiude sempre prima la transazione più vecchia.
-
In questo modo puoi liberarti delle posizioni aperte da giorni e accumulare swap elevati.
-
Le nuove posizioni aperte sono:
-
Ha prezzi più aggiornati
-
Costa meno
-
Genera profitti più velocemente
-
Vantaggi del FIFO:
✔ Il carico di swap accumulato è ridotto
✔ La calcolatrice funziona più facilmente
✔ I costi di carry trade negativi sono ridotti al minimo
✔ La durata della posizione è ridotta, il rischio è ridotto
Questo metodo protegge l'utente da costi elevati, soprattutto in strumenti con swap elevati come le coppie XAUUSD, NAS100 e GBP .
🔹 Rete adatta agli scambi: progettata per la stabilità a lungo termine
Lo swap è il punto più debole dei sistemi di rete.
Ecco dove Wavy Grid EA si distingue dagli altri:
-
Non accumula posizioni che rimangono aperte a lungo
-
Non appena il prezzo cambia, le transazioni più vecchie vengono rimosse dal sistema grazie al sistema di chiusura FIFO.
-
La griglia attuale è sempre mantenuta "fresca"
-
Meno swap significano un profitto netto più alto
Questa struttura garantisce che l'EA sia un sistema di rete durevole , adatto al funzionamento a lungo termine .✔ Risultato: rete più intelligente, costi inferiori, maggiore profitto netto
Wavy Grid EA non è solo un robot di trading.
Si tratta di un'intelligenza di griglia in cui ogni dettaglio è ottimizzato con la logica degli investitori reali.
-
Sistema TP indipendente
-
Raccolta in calo, chiusura graduale al ritorno
-
Riduzione del carico di swap con FIFO
-
Griglia di lavoro più leggera e rotante più veloce
-
Sicurezza e sostenibilità a lungo termine
Grazie a questi meccanismi, Wavy Grid EA offre una soluzione di livello professionale che mira a profitti stabili nel breve termine e protegge il capitale nel lungo termine senza essere schiacciato dai costi di swap.