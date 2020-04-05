Speed Trend Matrix Indicator
- Indicatori
- Davit Beridze
- Versione: 5.10
- Attivazioni: 5
Speed Trend Matrix Ultimate (Versione 5.10)
La Speed Trend Matrix (STM) è un sistema di trading completo racchiuso in un unico indicatore. A differenza degli oscillatori standard che mostrano semplicemente condizioni di ipercomprato o ipervenduto, l'STM analizza la "velocità" del movimento dei prezzi in relazione alla volatilità del mercato (ATR). Identifica non solo la direzione del trend, ma anche la forza dietro il movimento, filtrando i periodi "piatti" di bassa inerzia in cui i trader sono spesso intrappolati in movimenti irregolari.
Questo strumento è progettato per i trader che richiedono una roadmap completa per ogni operazione. Non fornisce solo un segnale di ingresso; calcola e proietta automaticamente i livelli suggeriti di Stop Loss e Take Profit direttamente sul tuo grafico, in base allo stile di trading che hai selezionato.
Filosofia Centrale
L'indicatore separa il comportamento del mercato in tre zone distinte basate sulla velocità del prezzo:
UpZone (Verde): È presente una forte dinamica rialzista.
DownZone (Rosso): È presente una forte dinamica ribassista.
FlatZone (Grigio): Il prezzo manca della velocità per sostenere una tendenza. Questo filtro ti aiuta a stare fuori dai mercati laterali o volatili privi di una direzione chiara.
Caratteristiche Principali
1. Quattro Strategie di Uscita Dinamiche La caratteristica distintiva dell'STM v5 è la sua adattabilità. Puoi alternare tra quattro diverse modalità di calcolo per adattarlo alla tua specifica personalità di trading:
Mode ATR (Basato sulla Volatilità): L'approccio classico. Regola Stop Loss e Take Profit in base alla volatilità attuale del mercato. Ideale per il day trading e lo swing trading.
Mode Structure (Smart Money/Struttura): Posiziona lo Stop Loss dietro i recenti Swing Highs o Swing Lows. È progettato per i trader di Price Action (Azione dei Prezzi) che desiderano nascondere gli stop dietro la struttura del mercato.
Mode Candle (Cecchino/Sniper): Una modalità ad alto rischio e alto rendimento. Imposta stop stretti basati sugli estremi della miccia della candela di segnale. Ideale per catturare l'inizio di un'esplosione di dinamica con un elevato rapporto Rischio:Rendimento.
Mode Fixed (Scalper/Punti Fissi): Utilizza valori di punti fissi per SL e TP. Più adatto per lo scalping su time frame inferiori con caratteristiche degli asset note.
2. Gestione delle Operazioni sul Grafico Quando viene rilevato un segnale valido, l'indicatore disegna:
Freccia di Ingresso: Conferma visiva del cambio di trend.
Linea SL (Punto Rosso): Il livello di prezzo esatto per il tuo stop loss.
Linea TP (Linea Blu Discontinua): Il livello di profitto target calcolato.
3. Filtraggio Avanzato Per aumentare ulteriormente la qualità del segnale, l'STM include:
Filtro Multi-Timeframe (MTF): Verifica un time frame superiore (ad esempio, H1 o H4) per assicurarsi che tu stia negoziando nella direzione del macro-trend.
Requisito di Struttura: Un filtro opzionale che costringe l'indicatore ad attendere la formazione di una valida struttura Pivot Low/High prima di segnalare, riducendo gli ingressi durante picchi irregolari.
4. Dashboard delle Prestazioni La trasparenza è vitale. La dashboard sullo schermo tiene traccia della performance storica delle impostazioni attuali sul grafico, mostrando:
Segnali Totali
Vittorie vs. Perdite
Percentuale di Tasso di Vittoria (Win Rate)
Punti Netto Guadagnati (Net Points)
Come Operare
Analizza la Matrice: Osserva l'istogramma cambiare da Grigio (Piatto) a Verde (Acquisto) o Rosso (Vendita).
Attendi la Freccia: Conferma il segnale con la freccia visualizzata.
Esegui: Entra nell'operazione e imposta il tuo SL/TP esattamente dove sono disegnate le linee dell'indicatore.
Gestisci: Lascia che l'operazione si sviluppi in base alle probabilità matematiche definite dalle statistiche della dashboard.
Panoramica dei Parametri
Strategy Settings: Regola il periodo ATR e le Soglie di Velocità (Speed Thresholds) per ottimizzare la sensibilità del segnale.
Exit Strategy: Scegli tra le modalità ATR, Structure, Fixed o Candle e regola i Moltiplicatori/Rapporti di Ricompensa.
Filters: Attiva/Disattiva il filtraggio MTF e scegli il time frame superiore specifico.
Visuals: Personalizza la lunghezza delle linee, i colori e attiva/disattiva la visualizzazione della dashboard.
Alerts: È inclusa una suite completa di avvisi (Pop-up, Notifica mobile, E-mail, Suono e Vocale).