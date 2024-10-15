PRO Trend Divergence
- Indicatori
- Davit Beridze
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 19 ottobre 2024
- Attivazioni: 5
Questo indicatore è progettato per i grafici live, non per il tester.
L’indicatore PRO Trend Divergence è uno strumento avanzato di analisi tecnica progettato per rilevare le divergenze di continuazione del trend – un segnale che indica la probabile prosecuzione della tendenza attuale. A differenza degli indicatori tradizionali, che si concentrano sui cambiamenti di tendenza, questo strumento consente ai trader di individuare le situazioni in cui la tendenza rimane forte, anche durante lievi ritracciamenti o correzioni.
Le divergenze di continuazione del trend si verificano quando il prezzo segue la tendenza (minimi più alti in un trend rialzista o massimi più bassi in un trend ribassista), ma gli indicatori selezionati divergono, confermando che la tendenza continuerà. L’indicatore PRO Trend Divergence aiuta i trader a seguire i trend con sicurezza e a ridurre il rischio di uscire troppo presto dalle operazioni.
Caratteristiche e vantaggi
-
Supporto per più indicatori
Compatibile con MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VW-MACD, CMF e MFI.
-
Segnali visivi sul grafico
Disegna linee di divergenza con colori e stili personalizzabili.
-
Integrazione con i punti pivot
Utilizza massimi e minimi chiave per affinare i segnali e ridurre il rumore.
-
Flessibile ed efficiente
Parametri regolabili per la conferma dei segnali, il filtraggio e la selezione dei timeframe.
Very good!