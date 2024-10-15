PRO Trend Divergence

5

Questo indicatore è progettato per i grafici live, non per il tester.

L’indicatore PRO Trend Divergence è uno strumento avanzato di analisi tecnica progettato per rilevare le divergenze di continuazione del trend – un segnale che indica la probabile prosecuzione della tendenza attuale. A differenza degli indicatori tradizionali, che si concentrano sui cambiamenti di tendenza, questo strumento consente ai trader di individuare le situazioni in cui la tendenza rimane forte, anche durante lievi ritracciamenti o correzioni.

Le divergenze di continuazione del trend si verificano quando il prezzo segue la tendenza (minimi più alti in un trend rialzista o massimi più bassi in un trend ribassista), ma gli indicatori selezionati divergono, confermando che la tendenza continuerà. L’indicatore PRO Trend Divergence aiuta i trader a seguire i trend con sicurezza e a ridurre il rischio di uscire troppo presto dalle operazioni.

Caratteristiche e vantaggi

  • Supporto per più indicatori
    Compatibile con MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VW-MACD, CMF e MFI.

  • Segnali visivi sul grafico
    Disegna linee di divergenza con colori e stili personalizzabili.

  • Integrazione con i punti pivot
    Utilizza massimi e minimi chiave per affinare i segnali e ridurre il rumore.

  • Flessibile ed efficiente
    Parametri regolabili per la conferma dei segnali, il filtraggio e la selezione dei timeframe.


Recensioni 3
Thuận Vũ
86
Thuận Vũ 2025.01.10 07:24 
 

Very good!

luvico972
193
luvico972 2024.11.21 10:06 
 

PRO Trend Divergence is the perfect complement of "Chart Patterns All in One". these two indicators are essential for good trading. I highly recommend them. Well done Davit

