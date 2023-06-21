MRA Index

5

Panoramica dell'indicatore MRA Index

Offerta bonus: Ricevi "MRA Index EA" gratuitamente con l'acquisto dell'indicatore.

Strategia di ottimizzazione: Per lo scalping, ottimizzo i parametri in base agli ultimi 12 mesi e li utilizzo per il mese successivo. Questo approccio si è dimostrato molto efficace.

Nota importante: Le impostazioni predefinite sono solo a scopo di visualizzazione e non sono ottimizzate per la redditività. Le linee guida corrette per l'ottimizzazione sono fornite esclusivamente agli acquirenti.

Presentazione dell'indicatore "MRA Index":

Il "MRA Index" è un indicatore forex versatile che aiuta i trader a identificare potenziali tendenze di mercato e punti di ingresso. Comprende un canale specializzato e una linea ibrida dinamica che interagisce con esso per generare segnali di acquisto e vendita.

Caratteristiche principali:

  • Linea ibrida dinamica: Si muove all'interno del canale e funge da base per la generazione di segnali di trading.

  • Frecce di acquisto e vendita: Generate in base a interazioni specifiche tra la linea ibrida e il canale, indicando possibili inversioni di tendenza.

  • Personalizzazione: I trader possono adattare l'indicatore alle proprie strategie modificando vari parametri di input.

  • Filtri opzionali:

    • ATR (Average True Range): Può essere attivato o disattivato per regolare la sensibilità.

    • Bande di Bollinger (BB): Aiutano a filtrare i segnali in base all'azione dei prezzi.

    • Filtro FTR: Fornisce un'identificazione visiva delle tendenze con codifica a colori per le condizioni di mercato.

Opzioni di personalizzazione: L'indicatore offre diversi parametri di input per la massima flessibilità, inclusi i parametri per ATR, MFI, RSI, Bande di Bollinger e Deviazione Standard. Inoltre, i trader possono attivare o disattivare gli avvisi tramite messaggi pop-up, notifiche push, suoni ed e-mail.

Esclusione di responsabilità: Nessun indicatore garantisce operazioni redditizie. Una gestione efficace del rischio e la combinazione del "MRA Index" con altre tecniche di analisi sono essenziali per prendere decisioni di trading informate.

Panoramica dei parametri di input:

  • Comportamento dell'indicatore:

    • UseATR: Attiva/disattiva il calcolo dell'ATR.

    • Std_Period: Periodo di deviazione standard per il canale.

    • TimeFrame: Definisce l'intervallo temporale del grafico.

    • History: Numero di barre da calcolare.

  • Filtri:

    • UseBB: Attiva/disattiva il filtro delle Bande di Bollinger.

    • periodFTR: Controlla la visualizzazione delle condizioni di mercato tramite il filtro FTR.

  • Avvisi:

    • alertsOn: Attiva/disattiva gli avvisi.

    • alertsPush, alertsSound, alertsEmail: Preferenze di notifica.

Personalizzando queste impostazioni, i trader possono adattare l'indicatore al proprio stile e ai propri obiettivi di trading.


Recensioni 7
Jocys Julius
23
Jocys Julius 2024.01.29 17:41 
 

very helpfull seller, results looks good, looking forward, thank you

DownTheRabbitHole
353
DownTheRabbitHole 2023.08.28 00:17 
 

The MRA index is fantastic, but.. let me explain my findings. After live testing under low volume (Friday) even though the Fed ruined the trade a couple times.... and backtesting, adding multiple indicators as to test the accuracy... this indicator was giving numerous false signals Prior to adding Any indicator by the way, it probably had much to do with the Volume but adding in a Fibo Retracement indicator, and another (you do your homework) it helped to establish focus on better zones... I was able to increase my Hit rate by 15%. I have hundreds if not thousands of indicators, they are separated by accuracy, and value.... for me, this MRA Index hits both those points. I want to add, the Author is similar to a cardiologist, he is always on call, quick to respond to my questions and it's appreciated by myself and anyone else who needs help. Regards, DTRH

Oscar
148
Oscar 2023.08.02 16:34 
 

Very good indicator. Writer is very helpful and shared his EA as gift. Product is profitable and efficient. Nice work!!

Rispondi alla recensione