MRA Index
- Indicatori
- Davit Beridze
- Versione: 2.1
- Aggiornato: 20 luglio 2023
- Attivazioni: 5
Panoramica dell'indicatore MRA Index
Offerta bonus: Ricevi "MRA Index EA" gratuitamente con l'acquisto dell'indicatore.
Strategia di ottimizzazione: Per lo scalping, ottimizzo i parametri in base agli ultimi 12 mesi e li utilizzo per il mese successivo. Questo approccio si è dimostrato molto efficace.
Nota importante: Le impostazioni predefinite sono solo a scopo di visualizzazione e non sono ottimizzate per la redditività. Le linee guida corrette per l'ottimizzazione sono fornite esclusivamente agli acquirenti.
Presentazione dell'indicatore "MRA Index":
Il "MRA Index" è un indicatore forex versatile che aiuta i trader a identificare potenziali tendenze di mercato e punti di ingresso. Comprende un canale specializzato e una linea ibrida dinamica che interagisce con esso per generare segnali di acquisto e vendita.
Caratteristiche principali:
-
Linea ibrida dinamica: Si muove all'interno del canale e funge da base per la generazione di segnali di trading.
-
Frecce di acquisto e vendita: Generate in base a interazioni specifiche tra la linea ibrida e il canale, indicando possibili inversioni di tendenza.
-
Personalizzazione: I trader possono adattare l'indicatore alle proprie strategie modificando vari parametri di input.
-
Filtri opzionali:
-
ATR (Average True Range): Può essere attivato o disattivato per regolare la sensibilità.
-
Bande di Bollinger (BB): Aiutano a filtrare i segnali in base all'azione dei prezzi.
-
Filtro FTR: Fornisce un'identificazione visiva delle tendenze con codifica a colori per le condizioni di mercato.
-
Opzioni di personalizzazione: L'indicatore offre diversi parametri di input per la massima flessibilità, inclusi i parametri per ATR, MFI, RSI, Bande di Bollinger e Deviazione Standard. Inoltre, i trader possono attivare o disattivare gli avvisi tramite messaggi pop-up, notifiche push, suoni ed e-mail.
Esclusione di responsabilità: Nessun indicatore garantisce operazioni redditizie. Una gestione efficace del rischio e la combinazione del "MRA Index" con altre tecniche di analisi sono essenziali per prendere decisioni di trading informate.
Panoramica dei parametri di input:
-
Comportamento dell'indicatore:
-
UseATR: Attiva/disattiva il calcolo dell'ATR.
-
Std_Period: Periodo di deviazione standard per il canale.
-
TimeFrame: Definisce l'intervallo temporale del grafico.
-
History: Numero di barre da calcolare.
-
-
Filtri:
-
UseBB: Attiva/disattiva il filtro delle Bande di Bollinger.
-
periodFTR: Controlla la visualizzazione delle condizioni di mercato tramite il filtro FTR.
-
-
Avvisi:
-
alertsOn: Attiva/disattiva gli avvisi.
-
alertsPush, alertsSound, alertsEmail: Preferenze di notifica.
-
Personalizzando queste impostazioni, i trader possono adattare l'indicatore al proprio stile e ai propri obiettivi di trading.
very helpfull seller, results looks good, looking forward, thank you