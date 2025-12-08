Apex Trading Dashboard PRO

Apex Trading Dashboard PRO è un pannello di trading professionale con gestione avanzata del rischio, analisi in tempo reale ed esecuzione rapida. Gestisci facilmente SL, TP, lotti e limiti di rischio da un'unica interfaccia intuitiva. Ideale per trader che cercano precisione, disciplina e pieno controllo.

Caratteristiche principali
• Pannello di trading avanzato.
• Gestione del rischio: rischio per trade, rischio giornaliero, drawdown, trailing stop.
• Calcolo flessibile dei lotti.
• SL/TP personalizzabili.
• Analisi in tempo reale.
• Interfaccia stile TradingView.
• Avvisi: drawdown, RSI, rischio.
• Scheda Inputs per regolazioni rapide.
• Switch Units/Lots.

Parametri di input

Impostazioni di rischio
• RiskPercent — rischio per operazione.
• MaxDailyRisk — rischio massimo giornaliero.
• MaxDrawdown — drawdown massimo.
• DefaultSL — SL in pips.
• DefaultTP — TP in pips.
• RiskRewardRatio — calcolo automatico TP.
• MaxPositions — massimo posizioni.
• UseTrailingStop — trailing stop.
• TrailingStop — distanza iniziale.
• TrailingStep — step.

Metodo di calcolo del rischio
• RiskCalcMethod:
– RISK_BALANCE_PERCENT
– RISK_EQUITY_PERCENT
– RISK_FREE_MARGIN_PERCENT
– RISK_FIXED_DOLLAR
• LotCalcMethod:
– LOT_RISK_BASED
– LOT_FIXED
– LOT_EQUITY_PERCENT
– LOT_FREE_MARGIN_PERCENT
• FixedLotSize — lotto fisso.
• UseUnitsInsteadOfLots — unità.

Impostazioni alert
• EnableAlerts — avvisi.
• RSI_Period — periodo RSI.
• RSI_Overbought / RSI_Oversold — soglie RSI.
• AlertOnDrawdown — avviso drawdown.


Altri dall’autore
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
Experts
HFT Dominator – Sistema di Esecuzione di Mercato Ultra-Veloce Questo Expert Advisor (EA) è progettato per operazioni di mercato ad alta velocità e bassa latenza . Esegue ingressi precisi all'interno di spread ristretti, ideale per mercati veloci come metalli, indici e coppie forex , con un controllo dello slippage ottimizzato. Promozione: Noleggia l'EA per 30 giorni a $30 — offerta a tempo limitato. Il sistema supporta molteplici modalità di gestione del denaro , timing di trade adattivo e logic
HFT Dominator MT5
Cedric Landry Shema
Experts
MyfxBook Reports:  HFT Dominator – Sistema di Esecuzione di Mercato Ultra-Veloce Questo Expert Advisor (EA) è progettato per operazioni di mercato ad alta velocità e bassa latenza . Esegue ingressi precisi all'interno di spread ristretti, ideale per mercati veloci come metalli, indici e coppie forex , con un controllo dello slippage ottimizzato. Promozione: Noleggia l'EA per 30 giorni a $30 — offerta a tempo limitato. Il sistema supporta molteplici modalità di gestione del denaro , timing di tr
The ORB Guardian
Cedric Landry Shema
Experts
ORB Guardian – Breakout Opening Range + Protezione Prop Firm EA veloce e affidabile progettato per le sfide prop firm e il trading intraday disciplinato. No martingala. No grid. Solo regole. Perché scegliere ORB Guardian • Breakout automatico Opening Range • Modalità segnale singolo o confermato • Protezione integrata (drawdown giornaliero/settimanale/mensile/totale) • Stop automatico quando si raggiungono limiti o target • Filtri trend e volatilità • Controllo di giorni e orari di trading • No
TripleWave Signal Indicator
Cedric Landry Shema
Indicatori
TripleWave Signal Indicator - Sistema di Conferma del Trend Multi-Timeframe Non perdere mai più un trade ad alta probabilità! TripleWave Signal Indicator è un sistema di livello professionale che analizza simultaneamente tre timeframe (M15, H1, H4) per fornire solo i segnali BUY e SELL più affidabili. Impostazioni Consigliate: XAUUSD: Le impostazioni predefinite sono adatte per ora. Cosa ottieni: Motore di analisi del trend multi-timeframe. Frecce visive BUY/SELL/EXIT sul grafico. Dashboard dell
FREE
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
Experts
Ciao, trader! Io sono Quant Pulse , l’Expert Advisor di conferma di tendenza multi-timeframe più sofisticato mai progettato. La mia specialità? Il trading di tendenza con precisione assoluta su più mercati. Opero su GOLD (XAUUSD) e GBPUSD con precisione chirurgica, offrendo opportunità di trading costanti sfruttando il potere dell’analisi tripla dei timeframe. Cosa mi rende speciale? Sono un EA di conferma di tendenza, meticolosamente progettato per eliminare segnali falsi e catturare solo le o
FREE
KnightWatcher Trade Sync Utility
Cedric Landry Shema
Utilità
TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) è un’utilità leggera e sicura per la sincronizzazione dei dati, progettata per collegare la tua attività di trading MT4/MT5 al tuo diario di trading KnightWatcher. Legge automaticamente tutte le posizioni aperte e la cronologia delle operazioni chiuse senza eseguire, modificare o gestire alcuna operazione sul tuo account. L’utilità invia aggiornamenti ogni 5 secondi per garantire che il tuo cruscotto mostri sempre informazioni accurate e in tempo reale
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione