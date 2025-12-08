Apex Trading Dashboard PRO
- Utilità
- Cedric Landry Shema
- Versione: 1.20
Apex Trading Dashboard PRO è un pannello di trading professionale con gestione avanzata del rischio, analisi in tempo reale ed esecuzione rapida. Gestisci facilmente SL, TP, lotti e limiti di rischio da un'unica interfaccia intuitiva. Ideale per trader che cercano precisione, disciplina e pieno controllo.
Caratteristiche principali
• Pannello di trading avanzato.
• Gestione del rischio: rischio per trade, rischio giornaliero, drawdown, trailing stop.
• Calcolo flessibile dei lotti.
• SL/TP personalizzabili.
• Analisi in tempo reale.
• Interfaccia stile TradingView.
• Avvisi: drawdown, RSI, rischio.
• Scheda Inputs per regolazioni rapide.
• Switch Units/Lots.
Parametri di input
Impostazioni di rischio
• RiskPercent — rischio per operazione.
• MaxDailyRisk — rischio massimo giornaliero.
• MaxDrawdown — drawdown massimo.
• DefaultSL — SL in pips.
• DefaultTP — TP in pips.
• RiskRewardRatio — calcolo automatico TP.
• MaxPositions — massimo posizioni.
• UseTrailingStop — trailing stop.
• TrailingStop — distanza iniziale.
• TrailingStep — step.
Metodo di calcolo del rischio
• RiskCalcMethod:
– RISK_BALANCE_PERCENT
– RISK_EQUITY_PERCENT
– RISK_FREE_MARGIN_PERCENT
– RISK_FIXED_DOLLAR
• LotCalcMethod:
– LOT_RISK_BASED
– LOT_FIXED
– LOT_EQUITY_PERCENT
– LOT_FREE_MARGIN_PERCENT
• FixedLotSize — lotto fisso.
• UseUnitsInsteadOfLots — unità.
Impostazioni alert
• EnableAlerts — avvisi.
• RSI_Period — periodo RSI.
• RSI_Overbought / RSI_Oversold — soglie RSI.
• AlertOnDrawdown — avviso drawdown.