Binary boom
- Indicatori
- Roman Lomaev
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
L’indicatore Binary Boom è progettato per il trading di opzioni binarie e può essere utilizzato su qualsiasi timeframe e coppia di valute. La scadenza raccomandata è di 1 candela. L’indicatore emette un segnale tramite una freccia buffer (rossa o blu) prima della chiusura della candela corrente, consentendo di rispondere rapidamente. Per comodità, le statistiche dei segnali vengono visualizzate sul grafico, aiutando a valutare la loro efficacia.
Attenzione: per il corretto funzionamento dell’indicatore, copia la cartella "MQL5" nella directory del terminale. Scaricala qui: https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A. Guida all'installazione: https://youtu.be/Q9RvyKFQ4uA.