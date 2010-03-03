MachineTrader EA
- Experts
- Timothy Chuma Ifiora
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 25 giugno 2025
- Attivazioni: 5
💡 MachineTrader EA
Trading intelligente alimentato dall’IA. Progettato per riconoscere, reagire e vincere.
MachineTrader EA è un sistema di trading automatizzato potente ma facile da usare, progettato utilizzando un avanzato riconoscimento di pattern guidato dall'intelligenza artificiale. Si concentra sull’identificazione di configurazioni ad alta probabilità con il minimo rumore di mercato.
✅ Ottimizzato per il grafico a 30 minuti (M30)
✅ Opera principalmente su GBPUSD (supporta anche EURUSD; supporto per AUDUSD in arrivo)
✅ I primi 30 acquirenti riceveranno uno sconto in cambio di un feedback!
📈 Configurazione semplice. Prestazioni affidabili.
MachineTrader EA può essere utilizzato come sistema principale o in combinazione con altre strategie. Basta applicarlo al grafico e farà tutto da solo — senza necessità di regolazioni.
⚙️ Requisiti e Raccomandazioni
Broker: qualsiasi broker con spread bassi (es. IC Markets, IC Trading, Valutrades)
Deposito minimo: $300
Deposito consigliato: $2000
Leva finanziaria: 1:50 o superiore
Tipo di conto: con copertura (hedging)
VPS: fortemente consigliato per un funzionamento continuo 24/7
Importante: abilitare il permesso di trading algoritmico nelle impostazioni della piattaforma
🔒 Accesso esclusivo per gli acquirenti
Unisciti al gruppo privato di utenti per ricevere supporto, suggerimenti e aggiornamenti anticipati.
👉 Dopo l’acquisto, lascia un commento nella pagina del prodotto per ricevere l’invito!