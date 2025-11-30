Dragon Nova MT5 – Многофункциональный адаптивный торговый робот для MetaTrader 5 (EURUSD / USDJPY / GBPUSD / USDCAD)

Dragon Nova MT5 — это профессиональный автоматический торговый робот (Expert Advisor) для платформы MetaTrader 5, предназначенный для торговли на валютных парах EURUSD, USDJPY, GBPUSD и USDCAD с использованием продвинутого адаптивного алгоритма.

Этот мультивалютный советник объединяет анализ волатильности (Volatility Analysis), динамическое управление рисками (Dynamic Risk Control) и оптимизированную фильтрацию сигналов (Signal Filtering), обеспечивая точную, стабильную и реалистичную торговлю на всех основных валютных парах.

Ключевые особенности Dragon Nova MT5

Мультивалютный движок (Multi-Currency Engine) – Торгует EURUSD, USDJPY, GBPUSD и USDCAD одновременно, используя независимую логику для каждой пары.

Адаптивное управление рисками (Adaptive Risk Management) – Автоматически регулирует размер лота (Lot), Stop Loss и Take Profit в зависимости от текущей волатильности рынка.

Интеллектуальная фильтрация сигналов (Intelligent Signal Filtering) – Предотвращает избыточную экспозицию, анализируя корреляцию между валютными парами.

Простая установка (Plug-and-Trade Setup) – Оптимизированные параметры включены, дополнительная оптимизация не требуется.

Низкая нагрузка на систему (Low CPU Load) – Стабильная работа на VPS и при использовании нескольких советников (EA) одновременно.

Техническая информация

Платформа: MetaTrader 5 (MT5)

Таймфрейм: M15

Торговые пары: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD

Минимальный депозит: $100

Минимальный лот (Lot): 0.01

Типы счетов: ECN, Raw, Standard, Cent

Режим работы: Полностью автоматический (24/5)

Почему стоит выбрать Dragon Nova MT5

Разработан после тысяч тестов (Backtests) и реальных проверок (Forward Tests).

Не использует мартингейл (Martingale), сетку (Grid) и хеджирование (Hedging).

Построен для стабильности, низкой просадки (Drawdown) и высокой точности.

Работает со всеми брокерами, поддерживающими MetaTrader 5.

Включает регулярные обновления и техническую поддержку.

Поддержка и документация

После покупки Dragon Nova MT5 пользователи получают:

Подробное руководство по установке и настройке (Installation Manual)

Персональную помощь через сообщения MQL5

Пожизненные обновления и улучшения алгоритма (Lifetime Updates)

История разработки

Dragon Nova MT5 был разработан после обширных исследований и многопарной оптимизации, продолжавшихся более десяти месяцев.

Цель заключалась в создании устойчивого и интеллектуального советника (Expert Advisor), способного адаптироваться к различным рыночным условиям без переоптимизации и чрезмерного риска.

Важные примечания