Dragon Nova MT5
- Эксперты
- Yassine Mouhssine
- Версия: 1.4
- Обновлено: 21 декабря 2025
- Активации: 5
Dragon Nova MT5 – Многофункциональный адаптивный торговый робот для MetaTrader 5 (EURUSD / USDJPY / GBPUSD / USDCAD)
Dragon Nova MT5 — это профессиональный автоматический торговый робот (Expert Advisor) для платформы MetaTrader 5, предназначенный для торговли на валютных парах EURUSD, USDJPY, GBPUSD и USDCAD с использованием продвинутого адаптивного алгоритма.
Этот мультивалютный советник объединяет анализ волатильности (Volatility Analysis), динамическое управление рисками (Dynamic Risk Control) и оптимизированную фильтрацию сигналов (Signal Filtering), обеспечивая точную, стабильную и реалистичную торговлю на всех основных валютных парах.
Ключевые особенности Dragon Nova MT5
-
Мультивалютный движок (Multi-Currency Engine) – Торгует EURUSD, USDJPY, GBPUSD и USDCAD одновременно, используя независимую логику для каждой пары.
-
Адаптивное управление рисками (Adaptive Risk Management) – Автоматически регулирует размер лота (Lot), Stop Loss и Take Profit в зависимости от текущей волатильности рынка.
-
Интеллектуальная фильтрация сигналов (Intelligent Signal Filtering) – Предотвращает избыточную экспозицию, анализируя корреляцию между валютными парами.
-
Простая установка (Plug-and-Trade Setup) – Оптимизированные параметры включены, дополнительная оптимизация не требуется.
-
Низкая нагрузка на систему (Low CPU Load) – Стабильная работа на VPS и при использовании нескольких советников (EA) одновременно.
Техническая информация
-
Платформа: MetaTrader 5 (MT5)
-
Таймфрейм: M15
-
Торговые пары: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD
-
Минимальный депозит: $100
-
Минимальный лот (Lot): 0.01
-
Типы счетов: ECN, Raw, Standard, Cent
-
Режим работы: Полностью автоматический (24/5)
Почему стоит выбрать Dragon Nova MT5
-
Разработан после тысяч тестов (Backtests) и реальных проверок (Forward Tests).
-
Не использует мартингейл (Martingale), сетку (Grid) и хеджирование (Hedging).
-
Построен для стабильности, низкой просадки (Drawdown) и высокой точности.
-
Работает со всеми брокерами, поддерживающими MetaTrader 5.
-
Включает регулярные обновления и техническую поддержку.
Поддержка и документация
После покупки Dragon Nova MT5 пользователи получают:
-
Подробное руководство по установке и настройке (Installation Manual)
-
Персональную помощь через сообщения MQL5
-
Пожизненные обновления и улучшения алгоритма (Lifetime Updates)
История разработки
Dragon Nova MT5 был разработан после обширных исследований и многопарной оптимизации, продолжавшихся более десяти месяцев.
Цель заключалась в создании устойчивого и интеллектуального советника (Expert Advisor), способного адаптироваться к различным рыночным условиям без переоптимизации и чрезмерного риска.
Важные примечания
-
Советник использует внутренние уровни Stop Loss и Take Profit, встроенные в торговую логику.
-
Ручной ввод SL/TP отключён для обеспечения целостности алгоритма.
-
Рекомендуется использование VPS для стабильной и непрерывной работы.
Great match between results and expectations. Demo and live behavior align well, with solid risk management. Excellent, prompt support.