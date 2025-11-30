Dragon Nova MT5 – Robot de Trading Adaptatif Multi-Devises pour MetaTrader 5 (EURUSD / USDJPY / GBPUSD / USDCAD)

Dragon Nova MT5 est un robot de trading automatique professionnel (Expert Advisor) développé pour la plateforme MetaTrader 5.

Il fonctionne sur les principales paires de devises — EURUSD, USDJPY, GBPUSD et USDCAD — en utilisant un algorithme adaptatif avancé (Adaptive Algorithm) combinant analyse de la volatilité (Volatility Analysis), gestion dynamique du risque (Dynamic Risk Control) et filtrage intelligent des signaux (Signal Filtering), offrant une performance de trading stable, précise et réaliste sur le marché du Forex.

Caractéristiques Principales (Key Features of Dragon Nova MT5)

Moteur Multi-Devises (Multi-Currency Engine) – Négocie simultanément EURUSD, USDJPY, GBPUSD et USDCAD avec une logique indépendante pour chaque paire.

Gestion Adaptative du Risque (Adaptive Risk Management) – Ajuste automatiquement la taille du lot (Lot Size), le Stop Loss et le Take Profit selon la volatilité en temps réel.

Filtrage Intelligent des Signaux (Intelligent Signal Filtering) – Évite la surexposition en analysant les corrélations entre les paires de devises.

Configuration Plug-and-Trade – Paramètres optimisés inclus ; aucune optimisation supplémentaire requise.

Faible Charge CPU (Low CPU Load) – Performance stable sur VPS et environnements multi-EA.

Informations Techniques (Technical Information)

Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)

Unités de Temps : M15

Paires de Devises : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD

Dépôt Minimum : $100

Taille de Lot (Lot Size) : à partir de 0.01

Types de Comptes : ECN, Raw, Standard, Cent

Mode d’Exécution : Entièrement automatisé (24/5)

Pourquoi Choisir Dragon Nova MT5 (Why Choose Dragon Nova MT5)

Développé après des milliers de backtests et de tests en conditions réelles (Forward Tests).

Aucun usage de Martingale, Grid ou Hedging.

Conçu pour la stabilité, un faible drawdown (Drawdown) et une haute précision.

Compatible avec tous les courtiers prenant en charge MetaTrader 5.

Mises à jour régulières et support technique inclus.

Support Utilisateur et Documentation (User Support and Documentation)

Après l’achat de Dragon Nova MT5, les utilisateurs reçoivent :

Un manuel d’installation et de configuration détaillé (Installation Manual)

Une assistance personnalisée via les messages MQL5

Des mises à jour et améliorations à vie (Lifetime Updates)

Contexte de Développement (Development Background)

Dragon Nova MT5 a été développé après plus de dix mois de recherche et d’optimisation multi-devises.

L’objectif était de créer un système de trading intelligent et stable (Expert Advisor) capable de s’adapter à différentes conditions de marché sans sur-optimisation ni exposition excessive au risque.

Notes Importantes (Important Notes)