Dragon Nova MT5
- 专家
- Yassine Mouhssine
- 版本: 1.4
- 更新: 21 十二月 2025
- 激活: 5
Dragon Nova MT5 – 适用于 MetaTrader 5 的多货币自适应交易机器人 (EURUSD / USDJPY / GBPUSD / USDCAD)
Dragon Nova MT5 是一款专业的 自动交易系统 (Expert Advisor)，专为 MetaTrader 5 平台设计。
它支持在 EURUSD、USDJPY、GBPUSD 和 USDCAD 等主要货币对上运行，采用先进的 自适应算法 (Adaptive Algorithm)，结合 波动性分析 (Volatility Analysis)、动态风险控制 (Dynamic Risk Control) 和 智能信号过滤 (Signal Filtering)，提供精确、稳定且真实的交易表现。
主要功能 (Key Features of Dragon Nova MT5)
-
多货币引擎 (Multi-Currency Engine) – 可同时在 EURUSD、USDJPY、GBPUSD 和 USDCAD 上运行，每个货币对都有独立的逻辑结构。
-
自适应风险管理 (Adaptive Risk Management) – 根据实时波动性自动调整手数 (Lot Size)、止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit)。
-
智能信号过滤 (Intelligent Signal Filtering) – 通过分析货币对的相关性，防止过度持仓或重复交易。
-
即插即用设置 (Plug-and-Trade Setup) – 内置优化参数，无需额外优化即可开始交易。
-
低资源占用 (Low CPU Load) – 在 VPS 或多 EA 环境下保持稳定运行。
技术信息 (Technical Information)
-
平台 (Platform): MetaTrader 5 (MT5)
-
时间周期 (Timeframes): M15
-
交易品种 (Pairs): EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD
-
最低存款 (Minimum Deposit): $100
-
最小手数 (Lot Size): 从 0.01 起
-
账户类型 (Account Types): ECN, Raw, Standard, Cent
-
运行模式 (Execution): 全自动交易 (24/5)
选择 Dragon Nova MT5 的理由 (Why Choose Dragon Nova MT5)
-
经历数千次回测 (Backtests) 和实盘测试 (Forward Tests)。
-
不使用马丁格尔 (Martingale)、网格 (Grid) 或对冲 (Hedging) 策略。
-
追求稳定性、低回撤 (Drawdown) 和高准确率。
-
兼容所有支持 MetaTrader 5 的经纪商。
-
提供定期更新和技术支持。
用户支持与文档 (User Support and Documentation)
购买 Dragon Nova MT5 后，用户将获得：
-
详细的安装与配置手册 (Installation Manual)
-
通过 MQL5 消息提供的个性化设置帮助
-
终身免费更新与算法改进 (Lifetime Updates)
开发背景 (Development Background)
Dragon Nova MT5 经过十多个月的多货币研究与算法优化。
其目标是打造一个 稳定、智能、自适应的自动交易系统 (Expert Advisor)，能在不同市场条件下保持一致性，而不过度优化或承担过高风险。
重要说明 (Important Notes)
-
EA 内部包含集成的止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 参数，外部无法修改。
-
手动 SL/TP 输入已禁用，以确保算法完整性。
-
建议使用 VPS 以保证连续稳定的运行。
Great match between results and expectations. Demo and live behavior align well, with solid risk management. Excellent, prompt support.