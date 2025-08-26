Donchian Time Sync Analyzer MT5

Il Donchian Time Sync Analyzer aggiunge una potente dimensione multi-timeframe all'analisi classica del canale di Donchian, consentendo ai trader di monitorare simultaneamente la forza del trend e i potenziali segnali di inversione su cinque diversi periodi del grafico. Questo indicatore avanzato calcola i massimi più alti e i minimi più bassi nei timeframe selezionati, generando chiari segnali visivi che aiutano a identificare la convergenza della direzione del trend su più orizzonti temporali. Fornendo un'analisi coordinata da una prospettiva al minuto a una oraria, offre una visione di mercato più approfondita rispetto agli strumenti a timeframe singolo, aiutando i trader a confermare breakout significativi ed evitare falsi segnali attraverso la conferma del timeframe.

Funzionalità di base

Questo sofisticato strumento applica la collaudata strategia del canale di Donchian su più timeframe simultaneamente, tracciando segnali sincronizzati che rivelano se i movimenti di prezzo a breve termine sono allineati con i trend a lungo termine. Il sistema genera frecce colorate in una finestra separata quando il prezzo supera i livelli critici di supporto o resistenza nei timeframe scelti, creando una potente rappresentazione visiva del momentum del mercato. Questo approccio multi-timeframe fornisce una migliore conferma dell'avvio, della continuazione e dei potenziali punti di esaurimento dei trend attraverso la convergenza dei segnali su diverse prospettive temporali.

Caratteristiche principali

  • Analisi multi-timeframe:   Monitora fino a cinque diversi intervalli di tempo simultaneamente (da M1 a MN) per una prospettiva completa delle tendenze
  • Selezione personalizzabile dell'intervallo di tempo:   Scegli la combinazione di intervalli di tempo che preferisci per adattarla al tuo stile di trading
  • Convergenza del segnale visivo:   Le frecce colorate mostrano segnali di breakout coordinati su più intervalli di tempo
  • Periodi Donchian adattabili:   Regola il periodo di lookback (predefinito: 10 barre) per adattarlo alle diverse condizioni di mercato
  • Sistema di avviso personalizzato:   Ricevi notifiche popup, tramite dispositivi mobili o tramite e-mail quando si verificano segnali significativi su più intervalli di tempo

Applicazione pratica del trading

Il Donchian Time Sync Analyzer aiuta i trader a implementare sofisticate strategie di breakout del canale di Donchian con maggiore sicurezza grazie alla conferma del timeframe. È possibile aprire posizioni quando più timeframe mostrano segnali rialzisti o ribassisti allineati, confermando un momentum più forte dietro i movimenti di prezzo. È possibile uscire dalle posizioni quando i segnali timeframe diventano contraddittori o quando l'azione del prezzo mostra divergenze su diverse prospettive temporali. Questo strumento consente di convalidare i livelli di supporto e resistenza attraverso la convergenza multi-timeframe e di identificare opportunità di trading con maggiore probabilità attraverso segnali di breakout coordinati.

Ideale per

  • Analisti multi-timeframe che cercano segnali di tendenza coordinati su diversi orizzonti temporali
  • Swing Trader alla ricerca di segnali di breakout confermati tramite l'allineamento del timeframe
  • Systematic Traders che incorporano strategie del canale Donchian con conferma migliorata
  • I trader attenti al rischio vogliono evitare falsi breakout attraverso la convergenza temporale

Configurazione ottimale

Per risultati ottimali, combina timeframe complementari come M15-H1 per il trading intraday o H1-H4 per approcci di swing trading. L'indicatore funziona particolarmente bene con strumenti di tendenza, tra cui oro (XAUUSD), principali coppie di valute e indici . Molti trader trovano ulteriore conferma combinando questi segnali con l'analisi del volume o con indicatori di momentum per una maggiore affidabilità.

Note finali

Il Donchian Time Sync Analyzer fornisce un'analisi di mercato oggettiva su più timeframe attraverso il collaudato framework dei breakout del canale di Donchian. Monitorando l'andamento dei prezzi su più prospettive temporali, aiuta i trader a identificare opportunità di trading ad alta probabilità attraverso la convergenza dei segnali. È consigliabile testare sempre diverse combinazioni di timeframe e impostazioni di periodo in un ambiente demo per trovare la configurazione più adatta al proprio approccio di trading e alla propria tolleranza al rischio.


Prodotti consigliati
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicatori
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicatori
Scopri la potenza dell'analisi avanzata del volume con Weis Wave Scouter, un indicatore rivoluzionario per MetaTrader 5 che combina i principi comprovati del metodo Wyckoff e dell'analisi VSA (Volume Spread Analysis). Progettato per trader che cercano precisione e profondità nelle loro operazioni, questo indicatore offre una lettura tattica del mercato attraverso l'analisi delle onde di volume cumulativo, aiutando a individuare punti chiave di inversione e continuazione di tendenza. Weis Wave Sc
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indicatori
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicatori
L'indicatore di prezzo e volume WAPV per MT5 fa parte del set di strumenti (Wyckoff Academy Wave Market) e (Wyckoff Academy Price and Volume). L'indicatore di prezzo e volume WAPV per MT5 è stato creato per semplificare la visualizzazione del movimento del volume sul grafico in modo intuitivo. Con esso puoi osservare i momenti di picco del volume e i momenti in cui il mercato non ha interesse professionale Identifica i momenti in cui il mercato si muove per inerzia e non per movimento di "denaro
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicatori
Il Weis Wave Chart Forex per MT5 è un indicatore di prezzo e volume. La lettura del prezzo e del volume è stata ampiamente diffusa tramite Richard Demille Wyckoff sulla base delle tre leggi da lui create: offerta e domanda, causa ed effetto e sforzo contro risultato. Già nel 1900 R.Wyckoff utilizzava la carta delle onde nelle sue analisi. Molti anni dopo, intorno al 1990, David Weis ha automatizzato il diagramma delle onde di R. Wyckoff e oggi vi portiamo l'evoluzione del diagramma delle onde di
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicatori
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Mini charts indicator
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Indicatori
Your market overview, now crystal clear. With our Mini Charts Indicator for MetaTrader 5 , you’ll have the power of multiple charts inside a single, ultra-clean workspace. No more switching between assets or opening dozens of charts. Our Mini Charts give you instant visual snapshots of multiple markets — all in real time. Each mini chart displays the price action of the selected asset, showing whether it’s trending up or down, giving you immediate market sentiment at a glance. Whether you’re mon
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicatori
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicatori
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Pionex Crypto Data and History for MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilità
Pionex Live MT5 Data and History -- Aggiungere l'indirizzo API in Strumenti > Expert Advisor api.pionex.com ws.pionex.com Passaggi: Creare Simboli Impostare CreateSymbols = true Riavviare il terminale MT5 ( molto importante! ) Selezionare i simboli in Market Watch per caricare dati storici e in tempo reale Modalità disponibili: LiveUpdate – Aggiungere l'utilità al grafico per ricevere i dati di trading History – Aggiungere l'utilità per riempire la cronologia fino alla data e ora desiderata Impo
Actual Depth of Market Chart
Sergey Andreev
1 (2)
Indicatori
The professional tool of stock traders in now available on MetaTrader 5 . The Actual depth of market chart indicator visualizes the depth of market in the form of a histogram displayed on a chart, which refreshes in the real-time mode. Meet new updates according to user requests! Now Actual Depth of Market indicator displays the current ratio of volume of buy and sell requests (B/S ratio). It shows the share of volume of each type of requests in the entire flow of requests as well as the absolu
Delta Aggression Volume PRO
JETINVEST
Indicatori
Delta Aggression Volume PRO is an indicator developed to monitor the strength and continuity of the aggression volume of sell and buy negotiations. Note: This indicator DOES NOT WORK for Brokers and/or Markets WITHOUT the type of aggression (BUY or SELL). Cryptocurrencies and Forex do not provide this type of data, that is, it does not work with them. O Delta Agrression Volume PRO has features that allow you to view beyond the delta volume of the day. Operation Multi symbols  (those who provid
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
CDV Swing Levels
TitanScalper
5 (1)
Indicatori
Cumulative Delta Volume (CDV) Swing Level - Absorption & Exhaustion Detector Full Documentation: [Download PDF]( https: //drive.google.com/file/d/1jrLaC_drgino8fOXZ37qTHl6KGUValEk/view ) Professional CDV Analysis for Market Reversals This indicator identifies CDV absorption and exhaustion patterns to detect precise market turning points. It analyzes cumulative delta volume flow to reveal when smart money accumulates (absorption) or distributes (exhaustion) before major price reversals. Core
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicatori
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicatori
Cumulative delta indicator As most traders believe, the price moves under the pressure of market buying or selling. When someone redeems an offer standing in the cup, the deal is a "buy". If someone pours into the bid standing in the cup - the deal goes with the direction of "sale". The delta is the difference between purchases and sales. A cumulative delta - the difference between the cumulative sum of purchases and sales for a certain period of time. It allows you to see who is currently contr
Weis Wave Result MT5
Sant Clear Ali Costa
Indicatori
Features 3 types of waves: bullish, bearish and unknown. The unknown tower comes when prices move in opposite the direction of the current tower. Label that shows the percentage remaining for the next tower. Allows you set the type of volume that will be accumulated in the towers, either real or tick volumes. Thus, the indicator works in any market, for example: stocks, futures, forex, commodities, etc. Allows you to set the required score for the tower exchange. Allows you to set the font size
Power of Three ICT Indicator SMC MT5
Eda Kaya
Indicatori
Power of Three ICT Indicator in Smart Money Concept MT5 The Power of Three Indicator is an advanced trading tool available for MetaTrader 5 , designed to highlight three crucial market phases: Accumulation, Manipulation, and Distribution , which align with Smart Money trading principles. These phases represent distinct price behaviors, guiding traders in analyzing market stability, liquidity movements, and directional trends. The indicator marks accumulation zones with red boxes, while manipulat
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indicatori
Volume Delta Candles: A Comprehensive Tool for In-Depth Trading Analysis Unlock a seamless way to interpret trading experience within each candle. With Volume Delta Candles, there's no need for additional volume indicators—everything you need is built in. This advanced tool utilizes lower timeframes or live market data to present the percentage of buying versus selling volume within each candle as an intuitive color-coded bar. Before diving in, ensure you’re familiar with Volume and Volume Delta
Precision Peaks Predictor
Ismail Kafi
Indicatori
If you like this project, leave a 5 star review. Follow on TikTok: @quantum.trader       [ Any Symbol Can Be ADDED ]       DM me for adding any Pair symbol, crypto, index, stock or anything related. you can also DM me in TikTok [@quantum.trader] Works on [ EURUSD-GBPUSD-GBPJPY-USDJPY-XAUUSD-US30-BTCUSD-ETHUSD-SOLUSD ] This indicator calculate and draw the Prediction or Forecast the peaks of the current day ( forecast high - forecast low - forecast middle - forecast upper q - forecast lower q
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Indicatori
Developed by Smart Trader - Smart Reversion Pattern is an indicator capable of identifying reversal patterns , both bullish reversals and bearish reversals. It is designed to provide fast, real-time awareness of patterns. We also thought about the interface part, creating a clean and pleasant look to identify formation patterns on the chart. Note: If any pattern you need is not listed, just contact us and request inclusion - we usually respond within a few hours. Bearish Reversal Patterns
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indicatori
This indicator allows you to enjoy the two most popular products for analyzing request volumes and market deals at a favorable price: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart This product combines the power of both indicators and is provided as a single file. The functionality of Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart is fully identical to the original indicators. You will enjoy the power of these two products combined into the single super-indicator! Below is
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Momentum è un indicatore "Momentum" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 4 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 100. È possibile modificare il livello dell'indicatore 100, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 100 +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale del
Demand And Supply Diagram MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicatori
The balance of supply and demand is a simple and effective market analysis method. The supply and demand diagram can show you in advance, even before the trend reversal, where the supply ends and the demand is already emerging, where the demand ends and the supply is emerging, while substantially increasing the probability of making a deal in the right direction and with a high profit factor. Indicator signals The indicator uses the price/volume values to generate signals: ED – excess demand. E
Supply and Demand Zones MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Indicatori
The   Supply and Demand Zones indicator   is one of the best tools we have ever made. This great tool automatically draws supply and demand zones, the best places for opening and closing positions. It has many advanced features such as multi timeframe zones support, displaying the width of zones, alert notifications for retouched zones, and much more. Because of market fractality, this indicator can be used for any kind of trading. Whether you are a positional, swing, or intraday trader does no
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indicatori
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Mini Chart Indicators
Flavio Javier Jarabeck
Indicatori
The Metatrader 5 has a hidden jewel called Chart Object, mostly unknown to the common users and hidden in a sub-menu within the platform. Called Mini Chart, this object is a miniature instance of a big/normal chart that could be added/attached to any normal chart, this way the Mini Chart will be bound to the main Chart in a very minimalist way saving a precious amount of real state on your screen. If you don't know the Mini Chart, give it a try - see the video and screenshots below. This is a gr
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Indicatori
No Demand No Supply   This indicator identifies   No Demand –No Supply candles to your chart and plots volume bars colored according to the signal. It can be applied to all timeframes or to a specific one only. It can also be used as regular volume indicator  with exceptional future of WEIGHTED VOLUME. Furthermore is has an alert notification, sound and email when a signals occurs. The indicator does not repaint but the alert will come on two candles back due to the definition of No Demand No Su
Paint Pattern Candle
Alexandro Matos
Indicatori
PaintPatternCandle - The Most Advanced Candlestick Pattern Indicator on the Market Detailed Description (300+ Lines) What is PaintPatternCandle? PaintPatternCandle is a revolutionary indicator for MetaTrader 5 that automatically identifies and colors 13 candlestick patterns in real time. Developed by ETHERNAL, it transforms your technical analysis into an intuitive visual process, highlighting buy and sell opportunities with vibrant colors. Unique Features 13 Recognized Patterns: E
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicatori
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Indicatori
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicatore Tecnico Multitemporale per XAUUSD Panoramica Gold Position Box Signals Pro v3.1 è un indicatore personalizzato per MetaTrader 5 progettato per il trading di XAUUSD. Combina incroci di medie mobili, livelli di stop loss/take profit basati sulla volatilità, visualizzazione delle posizioni e analisi delle tendenze multitemporali. Lo strumento aiuta i trader a individuare possibili ingressi e a gestire le operazioni con un chiaro display grafico. Fu
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
Altri dall’autore
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
5 (2)
Indicatori
L'   indicatore "Opening Range Breakouts"   è uno strumento di trading basato sulla sessione, progettato per i trader che seguono strategie di trading istituzionali, come   l'ICT (Inner Circle Trader), gli Smart Money Concepts (SMC)   e le strategie basate   sul volume   o   sul flusso degli ordini   . Questo indicatore traccia gli intervalli di apertura essenziali della sessione, consentendo ai trader di identificare potenziali   sweep di liquidità, zone di breakout, fakeout   e   livelli intra
ICT Asian Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicatori
IL       Indicatore di portata asiatica ICT       è un potente strumento progettato per aiutare i trader a identificare le principali strutture di mercato e le zone di liquidità in base alla strategia di trading Asian Range ICT. Segna i livelli di prezzo più alti e più bassi della sessione asiatica (dalle 19:00 a mezzanotte, ora di New York) e fornisce informazioni critiche sui movimenti di mercato per le sessioni di trading successive. Questo indicatore migliora l'accuratezza delle negoziazioni
Exit Area Ultimate
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicatori
L'   Exit Area Ultimate   è un indicatore tecnico progettato per migliorare le decisioni di trading indicando i livelli giornalieri   dell'Average True Range (ATR)   e   dell'Average Daily Rate (ADR)   sul grafico. Comprendendo questi livelli, i trader possono facilmente valutare il movimento medio di un asset durante il giorno. Questo versatile indicatore ha molteplici scopi per i day trader, aiutando nel piazzamento degli ordini, identificando le tendenze intraday, impostando i livelli di trai
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.5 (8)
Indicatori
IL       Candle Power Pro       è uno strumento di trading sofisticato progettato per decodificare       pressione del volume reale, squilibri dei dati tick e dinamiche del flusso degli ordini istituzionali       misurando il       battaglia tra zecche tori e zecche orsi       in tempo reale. Questo indicatore trasforma i dati grezzi       dati di volume in informazioni fruibili   , aiutando i trader a identificare       Movimenti di denaro intelligente, caccia alla liquidità e psicologia nasco
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'   indicatore strategico London Session Breakout   è progettato per i trader che seguono   i principi ICT (Inner Circle Trader)   e   Smart Money Concepts (SMC)   , concentrandosi sulla   ricerca di liquidità basata sulla sessione, sulle kill zone   e   sul comportamento dei market maker   durante la sessione di Londra. Questo strumento cattura i livelli di prezzo più alti e più bassi tra   le 00:00   e   le 07:00 GMT   , comunemente identificati come   London Killzone   o   range dei market
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicatori
L'   indicatore SMC Sessions   è uno strumento di precisione pensato per   i trader Smart Money   che si affidano a   concetti ICT, ricerche di liquidità   e   strategie basate sulle sessioni   . Traccia in modo fluido le zone di trading critiche basate sulle sessioni, utilizzando i concetti più collaudati e diffusi tra i trader istituzionali. Questo indicatore di sessione "tutto in uno" sovrappone al grafico le strategie di range più efficaci e ad alta probabilità, tra cui:   ICT Asian Range, L
Multi Timeframe Candles MT5
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'indicatore   Multi Timeframe Candles   è un potente strumento di visualizzazione progettato per aiutare i trader ad allineare l'analisi dei timeframe inferiori con la struttura dei timeframe superiori. Tracciando le candele di un timeframe superiore selezionato (H1, H4, D1, ecc.) direttamente sul grafico corrente, questo indicatore offre una prospettiva più chiara dell'andamento generale del mercato senza dover cambiare grafico. Chi ha bisogno di questo indicatore? Questo strumento è ideale
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'   indicatore New York Range   è uno strumento di analisi basato sulla sessione, sviluppato per i trader che applicano   concetti   ICT (Inner Circle Trader)   , Smart Money trading e   metodi di price action istituzionale   . Progettato specificamente per la sessione di New York, questo indicatore cattura l'intervallo di prezzo tra   le 12:00   e   le 14:00 GMT   , un periodo critico che si sovrappone alla   chiusura di Londra   e   all'apertura di New York   . Identifica   i massimi e i mini
Candle Volume Strength MT5
Thushara Dissanayake
Indicatori
Candle Volume Strength è un indicatore di analisi del volume avanzato che fornisce informazioni sulla battaglia in corso tra acquirenti e venditori. Calcola e visualizza i cambiamenti di volume in tempo reale, aiutando i trader a confermare breakout, trend, ritracciamenti e inversioni con maggiore accuratezza. Caratteristiche principali: Conferma basata sul volume:   l'indicatore monitora le variazioni del volume dei tick e avvisa quando il potere di mercato si sposta tra acquirenti e venditor
Bollinger Band Volume Breakout Detector
Thushara Dissanayake
Indicatori
Presentazione del   Bollinger Band Volume Breakout Detector   , un potente indicatore tecnico progettato per migliorare la popolare   strategia di Bollinger Band Breakout   . Questo indicatore porta il trend following al livello successivo incorporando i dati sul volume, riducendo efficacemente i falsi segnali. Aderendo al principio "il volume conferma il prezzo", questo strumento consente ai trader di identificare i breakout dei prezzi accompagnati da aumenti significativi del volume, garantend
Ez Channel
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'indicatore   Ez Channel   è uno strumento essenziale per i trader che seguono la tendenza in quanto identifica automaticamente i canali di tendenza reali nel grafico. Con questo indicatore, non dovrai più passare ore a disegnare manualmente linee di tendenza sui tuoi grafici. Ti fa risparmiare tempo e fatica disegnando rapidamente canali di tendenza per qualsiasi simbolo e intervallo di tempo. Una delle caratteristiche principali di Ez Channel è il suo mini pannello di controllo, che ti consen
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicatori
Extract Candle Power   è un indicatore di estrazione del volume in tempo reale che fornisce preziose informazioni sul comportamento di venditori e acquirenti durante ogni candela. Analizzando i dati sul volume, i trader possono prendere decisioni più informate sulle tendenze del mercato e sulle potenziali inversioni, superando le capacità dei tradizionali indicatori della media mobile. Questo potente strumento ti consente di estrarre e analizzare il volume di venditori e acquirenti della candela
Awesome Oscillator Alert MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicatori
Presentazione di   Awesome Oscillator Alert   , un potente indicatore tecnico che fornisce ai trader preziose informazioni sulle dinamiche di mercato e sulle opportunità di trading. Con le sue funzionalità complete e l'interfaccia intuitiva, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano di ottenere un vantaggio sul mercato. Una delle caratteristiche distintive di Awesome Oscillator Alert è la sua compatibilità con tutte le coppie di valute e i tempi. Che tu stia scambian
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicatori
L'indicatore   Candle GAP   è uno strumento essenziale per i trader che utilizzano   le strategie di Gap Trading   in quanto identifica automaticamente i gap delle candele per ogni giorno della settimana. Un gap si riferisce a una differenza di livello di prezzo tra la chiusura e l'apertura di due giorni consecutivi. Questo indicatore riconosce quattro tipi di modelli di gap: comune, fuga, continuazione ed esaurimento. Incorporando questo indicatore in qualsiasi grafico, i trader possono convali
FREE
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'indicatore   Three MA Alert   è uno strumento essenziale per i trader che si affidano alla   Moving Averages Crossover Strategy   . Semplifica la tua vita di trading inviando notifiche al tuo dispositivo mobile, e-mail e visualizzando avvisi pop-up con suono ogni volta che c'è un crossover di tre medie mobili. Seguendo questa tecnica ampiamente utilizzata, puoi assicurarti di essere sempre dalla parte giusta del trend ed evitare di fare trading contro la direzione prevalente del mercato. Con l
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicatori
Ti presentiamo   Mr. Fibonacci   , un incredibile indicatore progettato per semplificare il processo di disegno e regolazione dei livelli di Fibonacci sul tuo grafico. Questo indicatore offre eccezionali opzioni di personalizzazione per i trader professionisti, consentendo loro di tracciare con precisione qualsiasi livello di Fibonacci. Inoltre, fornisce notifiche mobili, avvisi e-mail e avvisi pop-up quando il prezzo entra nei livelli di Fibonacci, assicurandoti di non perdere mai potenziali op
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicatori
Il   Two MA Crossover   è un potente sistema di notifica progettato specificamente per i trader che si affidano alla   Moving Average Crossover Strategy   . Questo indicatore completamente automatizzato funge da sistema di avviso completo, assicurandoti di non perdere mai un evento di trading cruciale. Invia notifiche al tuo dispositivo mobile, e-mail e visualizza avvisi pop-up con audio sul tuo computer, tutto quando rileva un crossover della media mobile in base ai tuoi parametri preferiti. Un
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicatori
L'indicatore tecnico   Pivot Bro   è un potente strumento progettato per identificare le aree di ritracciamento utilizzando i livelli   Pivot, Fibonacci, ATR   e   ADR   . Va oltre riconoscendo anche   i modelli di candele   di inversione basati sull'azione dei prezzi. Inoltre, il   Currency Meter   è un compagno prezioso per valutare la vera forza delle principali valute. Analizzando 28 coppie di valute e mostrando la loro forza sul grafico con cambi di colore, consente ai trader di prendere de
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Indicatori
Questo indicatore tecnico identifica e analizza automaticamente l'azione dei prezzi utilizzando una varietà di   Reversal Candlestick Patterns   sul grafico. Disegna comodamente i segni della freccia insieme ai nomi dei modelli corrispondenti, facilitando l'individuazione degli ultimi modelli di candele di inversione. Con questo indicatore, puoi identificare e confrontare rapidamente l'analisi del grafico con modelli di candele precedentemente identificati. L'indicatore include una gamma di mode
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Indicatori
L'indicatore   Reversal Alert Pro   è un potente strumento progettato per rilevare automaticamente le aree di inversione nel mercato. Offre comode notifiche inviate direttamente al tuo dispositivo mobile e visualizza avvisi pop-up con audio. Incorporando questo indicatore nella tua strategia di trading, puoi filtrare efficacemente le posizioni di trading. Inoltre, l'indicatore offre la possibilità di utilizzare indicatori CCI, RSI e stocastici per perfezionare ulteriormente i segnali generati, m
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'indicatore tecnico   Currency Strength 7   è un potente strumento progettato per aiutare i trader a valutare la forza delle sette valute più popolari. Analizzando la forza di AUD, USD, EUR, GBP, JPY, CHF e CAD, questo indicatore fornisce preziose informazioni sulle dinamiche valutarie. Rappresenta la forza della valuta sul grafico utilizzando le linee, consentendo ai trader di valutare rapidamente la forza relativa delle diverse valute. Una delle caratteristiche distintive di questo indicatore
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Experts
BullsBears Action Expert Advisor   è una soluzione di trading avanzata progettata per i trader che si affidano all'analisi di mercato basata sul volume. Utilizzando i dati sul volume di Bulls e Bears, questo EA identifica automaticamente potenziali opportunità di trading in base alla forza del mercato ed esegue ordini di acquisto o vendita in base ai parametri definiti dall'utente. È completamente personalizzabile, consentendo ai trader di perfezionare le proprie strategie con più filtri, opzio
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Experts
Il   Crossover Action Expert Advisor   è uno strumento avanzato progettato per automatizzare una delle strategie di trading più popolari, la M   oving Average Crossover Strategy   . Con la sua interfaccia intuitiva e le sue potenti funzionalità, questo consulente esperto elimina la complessità del trading manuale ed esegue le negoziazioni automaticamente in base ai crossover della media mobile. Una delle caratteristiche principali di questo consulente esperto è il suo corretto sistema di gestion
CCI Action
Thushara Dissanayake
Experts
Il   CCI Action Expert Advisor   è un potente strumento progettato per automatizzare la   strategia CCI (Commodity Channel Index)   , consentendo ai trader di capitalizzare i tocchi di livello CCI. Con le sue impostazioni intuitive e il robusto sistema di gestione del rischio, questo EA fornisce una soluzione affidabile ed efficiente per i trader che desiderano incorporare l'indicatore CCI nel loro approccio al trading. Una delle caratteristiche principali di questo Expert Advisor è il suo corre
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Experts
Il News Robo Expert Advisor è un potente strumento progettato per assistere i trader di notizie nell'apertura di ordini pendenti con stop loss nascosto durante i comunicati stampa. Offre diverse funzionalità che migliorano la tua esperienza di trading e proteggono le tue operazioni. Una delle caratteristiche principali di News Robo è lo stop loss nascosto, ideale per i trader di notizie che preferiscono nascondere il proprio stop loss ai broker market maker. Lo stop loss viene rivelato automatic
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Experts
RSI Action Expert Advisor   è un potente strumento che automatizza le popolari strategie   RSI (Relative Strength Index)   , consentendo un trading efficiente e accurato. Utilizzando i livelli di ipercomprato e ipervenduto, questo EA identifica i punti di ingresso ottimali per gli ordini di acquisto e vendita. Offre inoltre varie opzioni di filtraggio del segnale per migliorare la precisione del trading, inclusi i punti di inversione RSI, gli ordini in sospeso, l'identificazione delle principali
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Experts
Fibo Scalper Pro Expert Advisor   è un potente strumento progettato per automatizzare le popolari   strategie di trading di Fibonacci   . Semplifica il processo di trading disegnando e regolando automaticamente i livelli di Fibonacci sul grafico. Questa funzione offre praticità e precisione per i trader che utilizzano i ritracciamenti e le estensioni di Fibonacci nelle loro analisi. Una delle caratteristiche principali di Fibo Scalper Pro è la sua funzione di personalizzazione. Consente ai tra
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Utilità
Ti presentiamo   TPSL Driver Utility   , un potente strumento progettato per migliorare la tua esperienza di trading automatizzando la gestione di Stop Loss e Take Profit. Questa utility si rivolge a tutti i trader che desiderano una gestione degli ordini senza soluzione di continuità e tecniche avanzate di protezione dei profitti. Con TPSL Driver Utility, hai la flessibilità di scegliere tra due modalità di gestione degli ordini: Hidden e Visual. La modalità nascosta ti consente di nascondere i
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (2)
Experts
L'   EA Breakout Robot   è uno strumento di trading specializzato progettato per automatizzare   i breakout basati su sessioni temporali   . L'EA funziona disegnando un riquadro di intervallo di prezzo e linee di massimo/minimo in base ai parametri temporali specificati. Quando il prezzo supera il massimo o il minimo di questo intervallo definito, l'EA esegue automaticamente le operazioni. Le funzionalità principali del sistema si concentrano sul   breakout EURJPY   tra le 22:00 e le 02:00 GMT,
Entry Point
Thushara Dissanayake
Indicatori
Presentazione del   punto di ingresso   , un potente indicatore tecnico progettato per fornire notifiche di acquisto/vendita. Questo indicatore analizza 5 medie mobili, CCI, RSI, stocastico, Bill Williams e indicatori di volume su 3 diversi intervalli di tempo per generare segnali accurati. Offre opzioni di personalizzazione illimitate per i trader professionisti, consentendo loro di personalizzare l'indicatore in base alla loro esperienza e strategie. Il punto di ingresso invia segnali agli ute
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione