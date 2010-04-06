Adaptive Range Oscillator m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.7
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato "Adaptive Range Oscillator" - strumento di trading efficiente per MT4!
- Questo indicatore è una nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per scoprire come utilizzarlo.
- "Adaptive Range Oscillator" ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive regolabili e altre impostazioni utili.
- Questo oscillatore è uno strumento adatto per trovare punti di ingresso esatti sulle uscite dalle aree dinamiche di ipervenduto/ipercomprato.
- Zona di ipervenduto: sotto la linea blu.
- Zona di ipercomprato: sopra la linea gialla.
- Questo indicatore è ottimo per lo scalping veloce e per le strategie di tendenza per rilevare la fine delle correzioni di prezzo.
- È molto più preciso degli oscillatori standard.
- L'indicatore può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
- Con avvisi integrati per PC e dispositivi mobili.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.