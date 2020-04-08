Wave Cycle Channel

L'indicatore "Wave Cycle Channel" calcola le direzioni dei prezzi utilizzando un oscillatore ciclico e un canale di supporto e resistenza.
Individua i punti di svolta nei movimenti dei prezzi e identifica possibili punti di inversione, mostrando in quale direzione si sta muovendo il mercato.
Può essere utilizzato per determinare i punti di inversione e per trovare segnali di ingresso.

Come funziona l'indicatore
  • La linea d'onda dell'oscillatore si adatta ai movimenti dei prezzi, viene costruita in base alla volatilità del mercato e al periodo di "Oscillator Period" specificato dai parametri di input.
  • Un canale si muove attorno all'oscillatore, uniformando le letture dell'oscillatore.
  • Quando l'oscillatore tocca i limiti superiore o inferiore del canale, l'azione delle forze di supporto/resistenza aumenta, così come la probabilità di un'inversione di prezzo.
  • Vengono disegnate frecce grandi: quelle rosse indicano un'inversione al rialzo, quelle verdi un segnale di un'inversione al ribasso.
  • Se l'oscillatore non tocca il canale durante un'inversione, l'azione del segnale precedentemente impostato continua. Vengono disegnate frecce piccole.
  • Dopo aver disegnato tutte le frecce segnale, vengono disegnati i punti di azione del segnale.

L'indicatore funziona su qualsiasi strumento di trading e intervallo temporale; gli intervalli temporali consigliati sono M5 e superiori.
Funziona senza dover ridisegnare le letture: tutte le frecce segnale appaiono alla chiusura della candela.
Sono disponibili diversi tipi di avvisi.
L'indicatore completerà la strategia di trend con una rappresentazione visiva dell'andamento dei prezzi e la definizione di potenziali segnali.
