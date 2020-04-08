WPR with 2 Moving Averages mr
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.7
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "WPR e 2 Medie Mobili" per MT4, senza ridisegno.
- Il WPR è uno dei migliori oscillatori per lo scalping.
- L'indicatore "WPR e 2 Medie Mobili" consente di visualizzare le medie mobili veloci e lente dell'oscillatore WPR.
- L'indicatore offre l'opportunità di vedere le correzioni di prezzo molto presto.
- È molto facile impostare questo indicatore tramite parametri e può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
- È possibile visualizzare le condizioni di ingresso di acquisto e vendita nelle immagini.
- Considerare le condizioni del segnale di acquisto:
(1) - la media mobile veloce incrocia la media mobile lenta al rialzo e il valore del WPR è inferiore a -50: aprire un'operazione di acquisto.
(2) - Il valore del WPR è in zona di ipercomprato sopra -20: uscire dall'operazione di acquisto.
(3) - Viceversa per le operazioni di vendita.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.