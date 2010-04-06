Double Hammer pattern m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Double Hammer Pattern" per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi.
- L'indicatore "Double Hammer Pattern" è un indicatore molto potente per il trading basato sull'azione dei prezzi.
- L'indicatore rileva pattern rari ma efficaci: Double Hammer rialzisti sul grafico.
- Pattern Double Hammer rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Dispone di avvisi integrati per PC e dispositivi mobili.
- L'indicatore "Double Hammer Pattern" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.