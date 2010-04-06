Alligator Higher Time Frame mf
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex Alligator Higher Time Frame per MT4.
- L'indicatore Alligator è uno degli indicatori di tendenza più potenti. HTF significa Higher Time Frame.
- Questo indicatore è eccellente per i trader di tendenza, così come per la combinazione con le posizioni Price Action.
- L'indicatore HTF Alligator consente di collegare l'indicatore Alligator da un time frame superiore al grafico corrente.
- Considerare posizioni di acquisto solo quando la linea verde è sopra la linea rossa e la linea rossa è sopra la linea blu - impostare un ordine pendente Buy Stop sul massimo dell'ultimo swing sul grafico.
- Considerare posizioni di vendita solo quando la linea verde è sotto la linea rossa e la linea rossa è sotto la linea blu - impostare un ordine pendente Sell Stop sul minimo dell'ultimo swing sul grafico.
- L'indicatore HTF Alligator offre l'opportunità di ottenere grandi profitti con un rischio basso.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.