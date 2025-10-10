Smart Engulfing Scanner

Scanner Intelligente di Pattern Engulfing

Smart Engulfing Scanner è un indicatore professionale per il rilevamento automatico di pattern Engulfing di alta qualità su qualsiasi timeframe e strumento di trading.

Perché Smart?

A differenza degli indicatori di pattern comuni che mostrano TUTTI i pattern Engulfing indiscriminatamente (inclusi quelli deboli e falsi), Smart Engulfing Scanner utilizza un sistema di filtraggio multilivello per selezionare solo segnali di qualità.

Caratteristiche Principali

  • Riconoscimento intelligente - trova solo pattern Engulfing validi
  • Filtri integrati - elimina rumore e falsi segnali
  • Segnali visivi - frecce luminose sul grafico (verde/rosso)
  • Sistema di avvisi - notifiche sonore e visive
  • Senza ridisegno - i segnali appaiono solo su candele chiuse
  • Impostazioni flessibili - adattabile a qualsiasi stile di trading
  • Compatibile con i robot - facile integrazione negli EA tramite iCustom()

Per chi è questo indicatore?

  • Per trader intraday - trova punti di ingresso precisi su M5-H1
  • Per swing trader - cattura inversioni importanti su H4-D1
  • Per trader Price Action - automatizza la ricerca di pattern classici
  • Per sviluppatori di robot - ottieni segnali affidabili per il trading automatizzato
  • Per trading multi-valuta - opera simultaneamente su decine di coppie

Cos'è il pattern Engulfing?

Engulfing (Inghiottimento) è uno dei pattern di inversione più forti nell'analisi tecnica. Si forma quando una candela grande inghiotte completamente il corpo della candela precedente di colore opposto.

Bullish Engulfing - segnale di acquisto dopo calo Bearish Engulfing - segnale di vendita dopo rialzo

Il pattern mostra un cambiamento nell'equilibrio delle forze tra acquirenti e venditori.

Filtraggio Intelligente

L'indicatore verifica automaticamente diversi parametri prima di visualizzare un segnale:

  • Dimensione e rapporto delle candele
  • Qualità dell'inghiottimento del corpo
  • Presenza di trend precedente
  • Volatilità attuale del mercato
  • Direzione del movimento principale

Grazie a questo, vedi solo pattern forti con alta probabilità di successo.

Configurazione Flessibile

L'indicatore ha una vasta gamma di parametri per l'ottimizzazione fine del tuo stile di trading:

Parametri del Pattern

  • Rapporto minimo di dimensione delle candele
  • Requisiti di inghiottimento completo
  • Controllo della dimensione del corpo del pattern
  • Verifica del movimento precedente

Filtri Globali

  • Filtro di direzione del trend (opzionale)
  • Filtro di volatilità del mercato (opzionale)
  • Regolazione della sensibilità dei filtri

Sistema di Avvisi

  • Avvisi sonori
  • Finestre popup
  • Notifiche push al telefono

Raccomandazioni per l'Uso

Scalping (M5-M15): Usa impostazioni più morbide per ottenere più segnali su movimenti brevi.

Intraday (H1-H4): Le impostazioni predefinite bilanciate sono ottimali per il trading intraday.

Swing (H4-D1): Imposta filtri più rigidi per trovare solo inversioni importanti con massimo potenziale.

Vantaggi

  • Qualità più che quantità - solo pattern forti
  • Senza ridisegno - segnali su candele chiuse
  • Funziona su tutti i mercati - Forex, metalli, indici, crypto
  • Funziona su tutti i timeframe - da M1 a MN
  • Modalità multi-valuta - operazione simultanea su decine di strumenti
  • Carico minimo - codice ottimizzato
  • Pronto per l'automazione - buffer standard per gli EA
  • Facile integrazione - funziona con qualsiasi strategia

Perché Smart Engulfing Scanner è migliore delle alternative?

La maggior parte degli indicatori di pattern gratuiti mostra semplicemente TUTTI i pattern Engulfing senza distinzione. Risultato: il grafico è sovraccarico di segnali, la metà dei quali sono falsi.

Smart Engulfing Scanner risolve questo problema:

  • Sistema di filtraggio multilivello integrato
  • Verifica del contesto di mercato prima di visualizzare il segnale
  • Adattamento alla volatilità attuale
  • Considerazione del movimento di prezzo precedente

Risultato: meno segnali, ma qualità significativamente superiore.

Informazioni Importanti

  • L'indicatore analizza solo candele chiuse - nessun ridisegno
  • I segnali rimangono nella loro posizione dopo la comparsa
  • Gli avvisi arrivano una volta quando si forma il pattern
  • Funziona correttamente in modalità monitoraggio multi-valuta
  • Compatibilità totale con MetaTrader 5
  • Aggiornamenti gratuiti dallo sviluppatore

Come iniziare?

  1. Installa l'indicatore sul grafico
  2. Configura i parametri per il tuo stile di trading (o lascia quelli predefiniti)
  3. Attiva gli avvisi di cui hai bisogno
  4. Attendi il segnale e verificalo con analisi aggiuntiva
  5. Prendi la decisione di trading

Smart Engulfing Scanner è il tuo assistente per trovare punti di ingresso di qualità, ma la decisione finale è sempre tua!

Informazioni Tecniche

  • Tipo: Indicatore
  • Buffer: 2 (segnali rialzisti e ribassisti)
  • Compatibilità: MetaTrader 5
  • Ridisegno: No
  • Avvisi: Sì (suono, popup, push)
  • iCustom: Sì (pronto per l'uso negli EA)

Supporto

Se hai domande sull'indicatore o suggerimenti per miglioramenti - invia un messaggio privato.


