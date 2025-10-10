Smart Engulfing Scanner
- Indicatori
- Andrii Palchevskyi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Scanner Intelligente di Pattern Engulfing
Smart Engulfing Scanner è un indicatore professionale per il rilevamento automatico di pattern Engulfing di alta qualità su qualsiasi timeframe e strumento di trading.
Perché Smart?
A differenza degli indicatori di pattern comuni che mostrano TUTTI i pattern Engulfing indiscriminatamente (inclusi quelli deboli e falsi), Smart Engulfing Scanner utilizza un sistema di filtraggio multilivello per selezionare solo segnali di qualità.
Caratteristiche Principali
- Riconoscimento intelligente - trova solo pattern Engulfing validi
- Filtri integrati - elimina rumore e falsi segnali
- Segnali visivi - frecce luminose sul grafico (verde/rosso)
- Sistema di avvisi - notifiche sonore e visive
- Senza ridisegno - i segnali appaiono solo su candele chiuse
- Impostazioni flessibili - adattabile a qualsiasi stile di trading
- Compatibile con i robot - facile integrazione negli EA tramite iCustom()
Per chi è questo indicatore?
- Per trader intraday - trova punti di ingresso precisi su M5-H1
- Per swing trader - cattura inversioni importanti su H4-D1
- Per trader Price Action - automatizza la ricerca di pattern classici
- Per sviluppatori di robot - ottieni segnali affidabili per il trading automatizzato
- Per trading multi-valuta - opera simultaneamente su decine di coppie
Cos'è il pattern Engulfing?
Engulfing (Inghiottimento) è uno dei pattern di inversione più forti nell'analisi tecnica. Si forma quando una candela grande inghiotte completamente il corpo della candela precedente di colore opposto.
Bullish Engulfing - segnale di acquisto dopo calo Bearish Engulfing - segnale di vendita dopo rialzo
Il pattern mostra un cambiamento nell'equilibrio delle forze tra acquirenti e venditori.
Filtraggio Intelligente
L'indicatore verifica automaticamente diversi parametri prima di visualizzare un segnale:
- Dimensione e rapporto delle candele
- Qualità dell'inghiottimento del corpo
- Presenza di trend precedente
- Volatilità attuale del mercato
- Direzione del movimento principale
Grazie a questo, vedi solo pattern forti con alta probabilità di successo.
Configurazione Flessibile
L'indicatore ha una vasta gamma di parametri per l'ottimizzazione fine del tuo stile di trading:
Parametri del Pattern
- Rapporto minimo di dimensione delle candele
- Requisiti di inghiottimento completo
- Controllo della dimensione del corpo del pattern
- Verifica del movimento precedente
Filtri Globali
- Filtro di direzione del trend (opzionale)
- Filtro di volatilità del mercato (opzionale)
- Regolazione della sensibilità dei filtri
Sistema di Avvisi
- Avvisi sonori
- Finestre popup
- Notifiche push al telefono
Raccomandazioni per l'Uso
Scalping (M5-M15): Usa impostazioni più morbide per ottenere più segnali su movimenti brevi.
Intraday (H1-H4): Le impostazioni predefinite bilanciate sono ottimali per il trading intraday.
Swing (H4-D1): Imposta filtri più rigidi per trovare solo inversioni importanti con massimo potenziale.
Vantaggi
- Qualità più che quantità - solo pattern forti
- Senza ridisegno - segnali su candele chiuse
- Funziona su tutti i mercati - Forex, metalli, indici, crypto
- Funziona su tutti i timeframe - da M1 a MN
- Modalità multi-valuta - operazione simultanea su decine di strumenti
- Carico minimo - codice ottimizzato
- Pronto per l'automazione - buffer standard per gli EA
- Facile integrazione - funziona con qualsiasi strategia
Perché Smart Engulfing Scanner è migliore delle alternative?
La maggior parte degli indicatori di pattern gratuiti mostra semplicemente TUTTI i pattern Engulfing senza distinzione. Risultato: il grafico è sovraccarico di segnali, la metà dei quali sono falsi.
Smart Engulfing Scanner risolve questo problema:
- Sistema di filtraggio multilivello integrato
- Verifica del contesto di mercato prima di visualizzare il segnale
- Adattamento alla volatilità attuale
- Considerazione del movimento di prezzo precedente
Risultato: meno segnali, ma qualità significativamente superiore.
Informazioni Importanti
- L'indicatore analizza solo candele chiuse - nessun ridisegno
- I segnali rimangono nella loro posizione dopo la comparsa
- Gli avvisi arrivano una volta quando si forma il pattern
- Funziona correttamente in modalità monitoraggio multi-valuta
- Compatibilità totale con MetaTrader 5
- Aggiornamenti gratuiti dallo sviluppatore
Come iniziare?
- Installa l'indicatore sul grafico
- Configura i parametri per il tuo stile di trading (o lascia quelli predefiniti)
- Attiva gli avvisi di cui hai bisogno
- Attendi il segnale e verificalo con analisi aggiuntiva
- Prendi la decisione di trading
Smart Engulfing Scanner è il tuo assistente per trovare punti di ingresso di qualità, ma la decisione finale è sempre tua!
Informazioni Tecniche
- Tipo: Indicatore
- Buffer: 2 (segnali rialzisti e ribassisti)
- Compatibilità: MetaTrader 5
- Ridisegno: No
- Avvisi: Sì (suono, popup, push)
- iCustom: Sì (pronto per l'uso negli EA)
Supporto
Se hai domande sull'indicatore o suggerimenti per miglioramenti - invia un messaggio privato.