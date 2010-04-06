Relative Vigor Index Speed mt
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Velocità RVI" per MT4, senza ridisegno.
- Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni fisiche. La velocità RVI è la derivata prima dell'RVI stesso.
- Il Relative_Vigor_Index (RVI) è un indicatore tecnico di momentum molto utile sui mercati in trend.
- La velocità RVI è utile per gli ingressi di momentum dopo la correzione del prezzo nella direzione del trend principale.
- Utilizzalo in combinazione con un indicatore di trend appropriato, ad esempio l'EMA standard (come nelle immagini).
- L'indicatore di velocità RVI mostra la velocità con cui l'RVI cambia direzione: è molto sensibile.
- Se il valore dell'indicatore di velocità RVI è < 0: la velocità è negativa; se il valore dell'indicatore di velocità RVI è > 0: la velocità è positiva.
- L'indicatore è dotato di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
