Parabolic SAR Higher Time Frame mh
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex Parabolic SAR con time frame più alto per MT4. Nessuna modifica.
- Migliora i tuoi metodi di trading con l'eccellente indicatore ausiliario HTF PSAR per MT4. HTF significa time frame più alto.
- Il PSAR viene utilizzato per determinare la direzione del trend e le potenziali inversioni nel movimento dei prezzi.
- Questo indicatore è ottimo da utilizzare per il Trailing Stop.
- Se il PSAR si trova sopra il prezzo, si tratta di un trend ribassista.
- Se il PSAR si trova sotto il prezzo, si tratta di un trend rialzista.
- Questo indicatore è eccellente anche come livello dinamico S/R al posto della media mobile standard.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.