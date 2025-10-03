Eleva il tuo trading con Shift the Frame

Sei pronto a prendere il controllo del mercato? L'EA Shift the Frame offre strumenti all'avanguardia per aiutarti a navigare nei mercati con precisione, combinando flessibilità, funzionalità avanzate e sicurezza. Che tu stia puntando a una crescita costante o a un recupero rapido, questo EA è progettato per entrambi.

How to Run EA:

Caratteristiche principali:

Filtro News: Resta al sicuro evitando eventi di alta importanza. Shift the Frame mette automaticamente in pausa il trading durante le notizie di mercato cruciali, assicurando che tu sia protetto da volatilità inaspettate.

Controllo avanzato del tempo: Definisci il tuo orario di trading per abbinarti alle migliori condizioni di mercato per la tua strategia. Imposta orari e giorni specifici per l'EA per fare trading, dandoti il controllo totale.

Zona di Recupero: Per coloro che vogliono un vantaggio extra, l'EA include una potente funzionalità di zona di recupero. Se stai facendo trading con un deposito più piccolo (almeno $100), puoi iniziare senza modalità di recupero. Tuttavia, per attivare il recupero, si consiglia di avere almeno $2000 o più nel tuo account per prestazioni ottimali.

Strategia

L'EA Shift the Frame è costruito attorno alla potente combinazione di Adaptive Momentum Boost. Utilizzando un sofisticato sistema di analisi del momentum guidato dall'IA, l'EA si adatta alle condizioni di mercato in cambiamento, entrando in trade solo quando rileva che il momentum è sostenibile. Si aggiusta automaticamente alla velocità del mercato, offrendo ingressi nei momenti ottimali quando il momentum è dalla tua parte.

Il tuo compagno di trading flessibile

Progettato con una configurazione semplificata, l'EA Shift the Frame rende facile per i trader di qualsiasi livello. Attaccalo a un solo grafico (XAUUSD) M30, configura le impostazioni di base e lascia che la magia accada. Trarrai vantaggio dalla sua capacità di adattarsi a stili sia conservativi che aggressivi, con strumenti avanzati di riconoscimento di mercato che assicurano che le migliori opportunità vengano catturate.

"Il successo nel trading riguarda lavorare in modo più intelligente, non più duro."

Dettagli Importanti:

Deposito Minimo: Senza Modalità di Recupero: $100 Con Modalità di Recupero: $2000+

Simboli Supportati: XAUUSD

XAUUSD Timeframes: M30

Controllo del Rischio Intelligente

Con funzionalità integrate per gestire e mitigare il rischio, Shift the Frame garantisce che ogni trade sia supportato da un piano strategico. Che tu stia mirando a sfide di società di trading o costruendo una crescita di account a lungo termine, l'EA fornisce impostazioni affidabili di stop-loss, take-profit e gestione del rischio che funzionano in qualsiasi condizione di mercato.





Avviso: Una corretta comprensione delle impostazioni di rischio è cruciale. Assicurati di leggere il manuale utente o di consultare con noi prima di attivare la modalità di recupero su conti più piccoli.

Pronto per iniziare?

Scarica l'EA, configura i parametri facili da usare e metti Shift the Frame al lavoro. Ottimizza la tua strategia con il minimo sforzo e il massimo ritorno.

Offerta Speciale:

Per un tempo limitato, prendi la tua copia di Shift the Frame a un prezzo scontato. Non perdere l'occasione di massimizzare il tuo potenziale di mercato!