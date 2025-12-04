Shift the Frame

Verbessern Sie Ihr Trading mit Shift the Frame

Sind Sie bereit, die Kontrolle über den Markt zu übernehmen? Der Shift the Frame EA bietet hochmoderne Werkzeuge, um Ihnen zu helfen, die Märkte mit Präzision zu navigieren, und kombiniert Flexibilität, fortschrittliche Funktionen und Sicherheit. Egal, ob Sie auf stetiges Wachstum oder schnelle Erholung abzielen, dieser EA ist für beides ausgelegt.

How to Run EA:

[Link Here]

Latest news:

[Link Here]


Kernmerkmale:

  • Nachrichtenfilter: Bleiben Sie sicher, indem Sie hochimpact Nachrichten vermeiden. Shift the Frame pausiert automatisch den Handel während wichtiger Marktnachrichten und schützt Sie so vor unerwarteter Volatilität.
  • Erweiterte Zeitsteuerung: Definieren Sie Ihre eigenen Handelszeiten, um die besten Marktbedingungen für Ihre Strategie zu nutzen. Legen Sie spezifische Zeiten und Tage fest, an denen der EA handeln soll, und geben Sie sich so die ultimative Kontrolle.
  • Erholungszone: Für diejenigen, die einen zusätzlichen Vorteil wünschen, enthält der EA eine leistungsstarke Funktion zur Erholungszone. Wenn Sie mit einem kleineren Investment (mindestens 100 US-Dollar) handeln, können Sie ohne Erholungsmodus beginnen. Um die Erholung zu aktivieren, wird jedoch empfohlen, mindestens 2000 US-Dollar oder mehr auf Ihrem Konto zu haben, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Strategie

Der Shift the Frame EA basiert auf der leistungsstarken Kombination aus Adaptivem Momentum-Boost. Mit einer ausgeklügelten KI-gesteuerten Momentum-Analyse passt sich der EA an sich ändernde Marktbedingungen an und geht nur dann in den Handel, wenn er erkennt, dass das Momentum nachhaltig ist. Er passt sich automatisch an die Marktdynamik an und bietet Eingänge zu optimalen Zeiten, wenn das Momentum auf Ihrer Seite ist.

Ihr flexibler Handelsbegleiter

Mit einem vereinfachten Setup gestaltet sich der Shift the Frame EA einfach für Trader auf jedem Erfahrungslevel. Fügen Sie ihn nur einem Chart (XAUUSD) M30 hinzu, konfigurieren Sie die Grundeinstellungen und lassen Sie die Magie geschehen. Sie profitieren von seiner Fähigkeit, sich sowohl an konservative als auch an aggressive Handelsstile anzupassen, mit fortschrittlichen Markterkennungstools, die sicherstellen, dass die besten Gelegenheiten erfasst werden.

"Erfolg im Handel bedeutet, intelligenter zu arbeiten, nicht härter."

Wichtige Details:

  • Mindestkapital:
    • Ohne Erholungsmodus: 100 US-Dollar
    • Mit Erholungsmodus: 2000 US-Dollar+
  • Unterstützte Symbole: XAUUSD
  • Zeitfenster: M30

Intelligente Risikoüberwachung

Mit integrierten Funktionen zur Verwaltung und Minderung von Risiken sorgt Shift the Frame dafür, dass jeder Trade von einem strategischen Plan unterstützt wird. Egal, ob Sie Herausforderungen von Prop-Firmen anstreben oder ein langfristiges Kontowachstum aufbauen, der EA bietet zuverlässige Stop-Loss-, Take-Profit- und Risikomanagement-Einstellungen, die unter allen Marktbedingungen funktionieren.


Warnung: Ein korrektes Verständnis der Risikeinstellungen ist entscheidend. Stellen Sie sicher, dass Sie das Benutzerhandbuch lesen oder sich mit uns in Verbindung setzen, bevor Sie den Erholungsmodus bei kleineren Konten aktivieren.

Bereit, um zu starten?

Laden Sie den EA herunter, konfigurieren Sie die benutzerfreundlichen Parameter und setzen Sie Shift the Frame in Aktion. Optimieren Sie Ihre Strategie mit minimalem Aufwand und maximalen Erträgen.

Sonderangebot:

Für eine begrenzte Zeit können Sie Ihre Kopie von Shift the Frame zu einem reduzierten Preis erhalten. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihr Marktpotential maximal auszuschöpfen!


