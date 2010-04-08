당신의 거래를 Shift the Frame로 향상시키세요

시장 통제를 할 준비가 되셨나요? Shift the Frame EA는 유연성, 고급 기능 및 보안을 결합하여 정밀하게 시장을 탐색하는 데 도움이 되는 최첨단 도구를 제공합니다. 안정적인 성장이나 빠른 회복을 목표로 하든, 이 EA는 두 가지 모두를 위해 설계되었습니다.

How to Run EA:

주요 기능:

뉴스 필터: 고위험 이벤트를 피하여 안전하게 지내세요. Shift the Frame는 중요한 시장 뉴스 동안 거래를 자동으로 일시 중지하여 예기치 않은 변동성으로부터 보호합니다.

고급 시간 제어: 전략에 맞는 최적의 시장 조건에 맞추어 거래 시간을 정의하세요. EA가 거래할 특정 시간과 날짜를 설정하여 궁극적인 통제력을 제공합니다.

회복 존: 추가적인 이점을 원하는 분들을 위해 EA에는 강력한 회복 존 기능이 포함되어 있습니다. 작은 예치금(최소 $100)으로 거래하는 경우 회복 모드 없이 시작할 수 있습니다. 그러나 최적의 성능을 위해 회복을 활성화하려면 계좌에 최소 $2000 이상이 있는 것이 좋습니다.

전략에 맞는 최적의 시장 조건에 맞추어 거래 시간을 정의하세요. EA가 거래할 특정 시간과 날짜를 설정하여 궁극적인 통제력을 제공합니다. 회복 존: 추가적인 이점을 원하는 분들을 위해 EA에는 강력한 회복 존 기능이 포함되어 있습니다. 작은 예치금(최소 $100)으로 거래하는 경우 회복 모드 없이 시작할 수 있습니다. 그러나 최적의 성능을 위해 회복을 활성화하려면 계좌에 최소 $2000 이상이 있는 것이 좋습니다.

전략

Shift the Frame EA는 적응형 모멘텀 강화의 강력한 조합을 기반으로 구축되었습니다. 정교한 AI 기반 모멘텀 분석을 사용하여 EA는 변화하는 시장 조건에 적응하며, 모멘텀의 지속 가능성을 감지했을 때만 거래에 진입합니다. 자동으로 시장 속도에 맞춰 조정되며, 모멘텀의 힘이 당신의 편에 있을 때 최적의 시간에 진입 기회를 제공합니다.

당신의 유연한 거래 동반자

간편한 설정으로 설계된 Shift the Frame EA는 모든 경험 수준의 거래자에게 쉽게 사용할 수 있습니다. 하나의 차트에만 연결하고 (XAUUSD) M30, 기본 설정을 구성한 다음 마법이 일어나도록 하세요. 보수적 및 공격적인 스타일 모두에 적응할 수 있는 능력과 최고의 기회를 포착하는 고급 시장 인식 도구로 혜택을 누리게 됩니다.

"거래에서의 성공은 더 열심히 일하는 것이 아니라 더 스마트하게 일하는 것입니다."

중요 세부 정보:

최소 예치금: 회복 모드 없음: $100 회복 모드 있음: $2000 이상

지원되는 심볼: XAUUSD

XAUUSD 시간대: M30

스마트 위험 관리

위험을 관리하고 완화하기 위한 내장 기능을 갖춘 Shift the Frame는 모든 거래가 전략적 계획을 바탕으로 이루어지도록 보장합니다. 프로펀드 도전 과제를 목표로 하거나 장기 계좌 성장을 구축하든, EA는 모든 시장 조건에서 작동하는 신뢰할 수 있는 손실 방지, 이익 실현 및 위험 관리 설정을 제공합니다.





경고: 위험 설정에 대한 적절한 이해가 중요합니다. 작은 계좌에서 회복 모드를 활성화하기 전에 사용자 매뉴얼을 읽거나 저희에게 상담하십시오.

시작할 준비가 되셨나요?

EA를 다운로드하고 사용하기 쉬운 매개변수를 구성한 후 Shift the Frame를 활용하세요. 최소한의 노력으로 최대한의 수익을 위해 전략을 최적화하세요.

특별 혜택:

한정된 시간 동안 Shift the Frame를 할인된 가격에 가져가세요. 시장 잠재력을 극대화하는 기회를 놓치지 마세요!