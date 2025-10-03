Shift the Frame ile Ticaretinizi Yükseltin

Piyasa üzerinde kontrol almaya hazır mısınız? Shift the Frame EA, piyasaları hassasiyetle yönlendirmenize yardımcı olmak için ihtiyaç duyduğunuz en son araçları sunar; esneklik, gelişmiş özellikler ve güvenlik ile bir araya gelir. Sürekli büyüme veya hızlı iyileşme hedefliyor olsanız da, bu EA ikisi için de tasarlanmıştır.

How to Run EA:

Latest news:







Temel Özellikler:

Haber Filtreleme: Yüksek etkili olaylardan kaçınarak güvende kalın. Shift the Frame, önemli piyasa haberleri sırasında ticareti otomatik olarak duraklatarak, beklenmedik dalgalanmalardan korunmanızı sağlar.

Yüksek etkili olaylardan kaçınarak güvende kalın. Shift the Frame, önemli piyasa haberleri sırasında ticareti otomatik olarak duraklatarak, beklenmedik dalgalanmalardan korunmanızı sağlar. Gelişmiş Zaman Kontrolü: Stratejinize en iyi piyasa koşullarını eşleştirmek için kendi ticaret saatlerinizi tanımlayın. EA'nın ticaret yapması için belirli zamanlar ve günler ayarlayarak nihai kontrolü elde edin.

Stratejinize en iyi piyasa koşullarını eşleştirmek için kendi ticaret saatlerinizi tanımlayın. EA'nın ticaret yapması için belirli zamanlar ve günler ayarlayarak nihai kontrolü elde edin. İyileşme Bölgesi: Ekstra bir avantaj isteyenler için, EA güçlü bir iyileşme bölgesi özelliği içerir. Daha küçük bir depozitoyla (en az $100) işlem yapıyorsanız, iyileşme moduna gerek kalmadan başlayabilirsiniz. Ancak, iyileşmeyi etkinleştirmek için, optimal performans için hesabınızda en az $2000 veya daha fazla olmasını önerilir.

Strateji

Shift the Frame EA, Uyarlanabilir Momentum Artışı güçlü kombinasyonu etrafında inşa edilmiştir. Gelişmiş bir AI destekli momentum analizi kullanarak, EA değişen piyasa koşullarına uyum sağlar ve yalnızca momentumun sürdürülebilir olduğunu algıladığında işlemlere girer. Piyasa hızına otomatik olarak uyum sağlar ve momentum sizin lehinize olduğunda optimal zamanlarda girişler sunar.

Esnek Ticaret Ortaklığınız

Basit bir kurulum ile tasarlanan Shift the Frame EA, her deneyim seviyesindeki tüccarlar için kolaylık sağlar. Sadece bir grafiğe (XAUUSD) M30 ekleyin, temel ayarları yapılandırın ve sihrin gerçekleşmesine izin verin. Hem temkinli hem de agresif stillere uyum sağlama yeteneğinden faydalanacaksınız ve en iyi fırsatların yakalanmasını sağlayan gelişmiş piyasa tanıma araçlarıyla donatılmış olacaksınız.

"Ticarette başarı, daha akıllı çalışmakla ilgilidir, daha çok çalışmakla değil."

Önemli Ayrıntılar:

Minimum Depozito: İyileşme Modu Olmadan: $100 İyileşme Modu ile: $2000+

Desteklenen Semboller: XAUUSD

XAUUSD Zaman Dilimleri: M30

Akıllı Risk Kontrolü

Risk yönetimi ve azaltımı için yerleşik özelliklerle, Shift the Frame her işlemin bir stratejik planla desteklendiğinden emin olur. İster vekalet firması zorluklarına odaklanıyor olun, ister uzun vadeli hesap büyümesi inşa ediyor olun, EA her piyasa koşulunda çalışan güvenilir zararı durdurma, kar alma ve risk yönetimi ayarları sunar.





Uyarı: Risk ayarlarını doğru anlamak çok önemlidir. Daha küçük hesaplarda iyileşme modunu etkinleştirmeden önce kullanıcı kılavuzunu okumayı veya bizimle danışmayı unutmayın.

Başlamak İçin Hazır Mısınız?

EA'yı indirin, kolay kullanılabilir parametreleri yapılandırın ve Shift the Frame'i çalıştırın. Stratejinizi minimum çaba ve maksimum kazanç ile optimize edin.

Özel Teklif:

Sınırlı bir süre için, Shift the Frame'inizi indirimli bir fiyattan kapın. Piyasa potansiyelinizi maksimize etme fırsatını kaçırmayın!