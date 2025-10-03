Élevez votre trading avec Shift the Frame

Êtes-vous prêt à prendre le contrôle du marché ? Le EA Shift the Frame offre des outils de pointe pour vous aider à naviguer dans les marchés avec précision, combinant flexibilité, fonctionnalités avancées et sécurité. Que vous visiez une croissance stable ou une récupération rapide, ce EA est conçu pour les deux.

Caractéristiques Principales :

Filtre de Nouvelles : Restez en sécurité en évitant les événements à fort impact. Shift the Frame interrompt automatiquement le trading lors des annonces importantes, garantissant que vous êtes protégé contre la volatilité inattendue.

Contrôle Avancé du Temps : Définissez vos propres heures de trading pour correspondre aux meilleures conditions du marché pour votre stratégie. Fixez des heures et des jours spécifiques pour que le EA effectue des transactions, vous donnant un contrôle ultime.

Zone de Récupération : Pour ceux qui veulent un avantage supplémentaire, le EA inclut une puissante fonction de zone de récupération. Si vous tradez avec un dépôt plus petit (au moins 100 $), vous pouvez commencer sans le mode de récupération. Cependant, pour activer la récupération, il est recommandé d'avoir au moins 2000 $ ou plus sur votre compte pour des performances optimales.

Stratégie

Le EA Shift the Frame est construit autour de la combinaison puissante de Boost de Momentum Adaptatif. Utilisant une analyse de momentum sophistiquée pilotée par l'IA, le EA s'adapte aux conditions changeantes du marché, n'entrant en trade que lorsqu'il détecte que le momentum est durable. Il s'ajuste automatiquement à la vitesse du marché, offrant des entrées à des moments optimaux lorsque le momentum est de votre côté.

Votre Compagnon de Trading Flexible

Conçu avec une configuration simplifiée, le EA Shift the Frame facilite le trading pour tous les niveaux d'expérience. Attachez-le à un seul graphique (XAUUSD) M30, configurez les paramètres de base, et laissez la magie opérer. Vous bénéficierez de sa capacité à s'adapter à des styles à la fois conservateurs et agressifs, avec des outils avancés de reconnaissance du marché qui garantissent que les meilleures opportunités sont capturées.

"Le succès en trading est une question de travail intelligent, pas de travail acharné."

Détails Importants :

Dépôt Minimum : Sans Mode de Récupération : 100 $ Avec Mode de Récupération : 2000 $+

Symboles Supportés : XAUUSD

XAUUSD Temps : M30

Contrôle Intelligent du Risque

Avec des fonctionnalités intégrées pour gérer et atténuer le risque, Shift the Frame garantit que chaque trade est soutenu par un plan stratégique. Que vous visiez des défis de sociétés de prop ou construisiez une croissance de compte à long terme, le EA fournit des paramètres fiables de stop-loss, de take-profit et de gestion des risques qui fonctionnent dans toutes les conditions du marché.





Avertissement : Une bonne compréhension des paramètres de risque est cruciale. Assurez-vous de lire le manuel de l'utilisateur ou de nous consulter avant d'activer le mode de récupération sur des comptes plus petits.

Prêt à Commencer ?

Téléchargez le EA, configurez les paramètres faciles à utiliser, et mettez Shift the Frame au travail. Optimisez votre stratégie avec un effort minimal et des retours maximaux.

Offre Spéciale :

Pour une durée limitée, obtenez votre copie de Shift the Frame à un tarif réduit. Ne manquez pas l'opportunité de maximiser votre potentiel sur le marché !