Eleva il tuo trading con Solar Edge

Sei pronto a prendere il controllo del mercato? L'EA Solar Edge offre strumenti all'avanguardia per aiutarti a navigare nei mercati con precisione, combinando flessibilità, funzionalità avanzate e sicurezza. Che tu stia puntando a una crescita costante o a un rapido recupero, questo EA è progettato per entrambe le situazioni.





Come eseguire l'EA: Link qui

Ultime notizie: Link qui





Contattami per scaricare un'edizione di prova per conti demo. Quando acquisti, contattami per ricevere un robot gratuito in regalo.





Caratteristiche principali:

Interruttore di sicurezza: Rimanere al sicuro avendo sempre uno SL attivo e nessun trade rischioso se è attivato (contattami se hai problemi ad attivare lo SL).

Deposito Minimo: Senze Recovery Mode: $100 Con Recovery Mode: $500+

Simboli supportati: CADJPY,AUDCHF,NZDCAD,EURUSD,CHFJPY,GBPJPY,EURGBP,NZDJPY,GBPCAD,USDJPY,GBPCHF,EURCAD,USDCHF,EURNZD,EURAUD,NZDCHF,USDCAD,AUDJPY,AUDUSD,GBPUSD,AUDCAD,CADCHF,AUDNZD,GBPNZD

CADJPY,AUDCHF,NZDCAD,EURUSD,CHFJPY,GBPJPY,EURGBP,NZDJPY,GBPCAD,USDJPY,GBPCHF,EURCAD,USDCHF,EURNZD,EURAUD,NZDCHF,USDCAD,AUDJPY,AUDUSD,GBPUSD,AUDCAD,CADCHF,AUDNZD,GBPNZD Timeframe: M30





Strategia

Il EA Solar Edge è costruito attorno alla potente combinazione di Offerta e Domanda Ripple. Questa strategia basata sull'IA traccia ordini di mercato e liquidità per identificare cambiamenti nell'offerta e nella domanda. L'EA prevede dove si verificheranno squilibri di prezzo ed entra nelle operazioni prima che la maggior parte del mercato reagisca, cavalcando l'effetto ripple di grandi ordini di mercato.





Il tuo compagno di trading flessibile

Progettato con una configurazione semplificata, l'EA Solar Edge rende facile per i trader di qualsiasi livello di esperienza. Attaccalo a un solo grafico (CADJPY) M30 , configura le impostazioni di base e lascia che la magia accada. Beneficerai della sua capacità di adattarsi a stili sia conservativi che aggressivi, con strumenti avanzati di riconoscimento del mercato che garantiscono che le migliori opportunità vengano catturate.

Controllo del rischio intelligente

Con funzionalità integrate per gestire e mitigare il rischio, Solar Edge assicura che ogni operazione sia supportata da un piano strategico. Che tu stia mirando a sfide di prop firm o costruendo una crescita dell'account a lungo termine, l'EA fornisce impostazioni affidabili di stop-loss, take-profit e gestione del rischio che funzionano in qualsiasi condizione di mercato.





Nota: Per risultati validi nei backtest, contattami per ricevere la guida e il file di caricamento delle impostazioni.





Pronto per iniziare?

Scarica l'EA, configura i parametri facili da usare e metti al lavoro Solar Edge. Ottimizza la tua strategia con minimo sforzo e massimo rendimento.





Offerta speciale:

Per un periodo limitato, approfitta della tua copia di Solar Edge a un prezzo scontato. Non perdere l'opportunità di massimizzare il tuo potenziale di mercato!