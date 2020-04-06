提升您的交易体验与Shift the Frame

您准备好掌控市场了吗？Shift the Frame EA提供尖端工具，帮助您精准导航市场，结合灵活性、先进功能和安全性。无论您是追求稳定增长还是快速恢复，这款EA都为您量身打造。

How to Run EA:

Latest news:







核心特点：

新闻过滤器： 避免重大的市场事件以保持安全。Shift the Frame在关键市场新闻期间自动暂停交易，确保您免受意外波动的影响。

避免重大的市场事件以保持安全。Shift the Frame在关键市场新闻期间自动暂停交易，确保您免受意外波动的影响。 高级时间控制： 定义您的交易时间，以匹配您策略的最佳市场条件。设置EA交易的具体时间和日期，为您提供终极控制权。

定义您的交易时间，以匹配您策略的最佳市场条件。设置EA交易的具体时间和日期，为您提供终极控制权。 恢复区域： 对于想要额外优势的交易者，EA包含强大的恢复区域功能。如果您以较小的存款交易（至少$100），可以开始而无需恢复模式。然而，为了激活恢复，建议账户中至少有$2000或更多，以获得最佳表现。

策略

Shift the Frame EA围绕自适应动能增强的强大组合构建。通过复杂的人工智能驱动的动能分析，EA在市场条件变化时进行调整，只有在检测到动能可持续时才会进入交易。它自动适应市场速度，在动能对您有利时提供最佳入场时机。

您的灵活交易伴侣

Shift the Frame EA以简化的设置为设计理念，使任何经验水平的交易者都能轻松使用。仅需将其附加到一个图表上 (XAUUSD) M30，配置基本设置，让魔法发生。无论是保守还是激进的交易风格，您都将受益于其适应性，配备先进的市场识别工具，以确保抓住最佳机会。

"交易的成功在于聪明地工作，而不是更努力地工作。"

重要细节：

最低存款： 无恢复模式：$100 有恢复模式：$2000+

支持的符号： XAUUSD

XAUUSD 时间框架： M30

智能风险控制

内置功能可以管理和减少风险，Shift the Frame确保每笔交易都有战略计划作为支撑。无论您是针对道具公司挑战还是构建长期账户增长，EA都提供可靠的止损、获利和风险管理设置，适用于任何市场条件。





警告： 适当理解风险设置至关重要。在小额账户上启用恢复模式前，请务必阅读用户手册或咨询我们。

准备开始了吗？

下载EA，配置易于使用的参数，让Shift the Frame开始工作。以最小的努力和最大的回报优化您的策略。

特别优惠：

限时优惠，快来以折扣价获取您的Shift the Frame副本。不要错过最大化您的市场潜力！